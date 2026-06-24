Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Anh hòa thất vọng Ghana

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Harry Kane có pha bỏ lỡ vô duyên khiến Anh bị Ghana cầm hòa 0-0. (Ảnh: Reuters)

Sau tiếng còi khai cuộc, Anh nhanh chóng dâng cao đội hình nhưng không thể đẩy cao tốc độ tấn công trước hàng phòng ngự kín kẽ của Ghana. Những tình huống truy cản đầy quyết tâm của hàng thủ Ghana khiến Anh dần lâm vào thế bế tắc.

Trong bối cảnh đối phương dốc toàn lực phòng ngự, Anh đã sử dụng đội hình "siêu tấn công" khi thay Eze, Rogers, Saka, O'Reilly, Rashford vào sân ở hiệp 2. Tuy nhiên, Tam sư vẫn không thể khoan thủng mành lưới Ghana.

Anh đã có cơ hội mười mươi để ghi bàn ở phút 86. Tiếc rằng, O'Reilly đã đánh đầu dội xà ngang, sau đó Harry Kane sút bồi chệch mục tiêu trước khung thành rộng mở.

Chung cuộc, Anh bị Ghana cầm hòa 0-0. Với kết quả này, Anh tiếp tục dẫn đầu bảng L sau lượt trận thứ 2 khi có cùng 4 điểm như Ghana nhưng hơn chỉ số phụ.

Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 4h ngày 28/6, Anh sẽ gặp Panama còn Ghana sẽ quyết đấu với Croatia.

Ghana thi đấu kín kẽ và phòng ngự đầy quyết tâm khiến Anh rơi vào thế bế tắc. (Ảnh: Reuters)

Ghana cũng tạo ra những tình huống phản công khiến Anh phải thót tim. (Ảnh: Reuters)

Anh dốc toàn lực tấn công và suýt tìm thấy chiến thắng nhưng xà ngang đã từ chối cú đánh đầu của O'Reilly. (Ảnh: Reuters)

Harry Kane sút bồi ra ngoài sau tình huống O'Reilly đánh đầu dội xà ngang. (Ảnh: Reuters)

Dàn sao Anh không thể hài lòng khi bị Ghana cầm hòa 0-0. (Ảnh: Reuters)