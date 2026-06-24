Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Anh hòa thất vọng Ghana
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6, Anh hòa Ghana 0-0 sau màn trình diễn kém duyên của Harry Kane và các đồng đội.
Sau tiếng còi khai cuộc, Anh nhanh chóng dâng cao đội hình nhưng không thể đẩy cao tốc độ tấn công trước hàng phòng ngự kín kẽ của Ghana. Những tình huống truy cản đầy quyết tâm của hàng thủ Ghana khiến Anh dần lâm vào thế bế tắc.
Trong bối cảnh đối phương dốc toàn lực phòng ngự, Anh đã sử dụng đội hình "siêu tấn công" khi thay Eze, Rogers, Saka, O'Reilly, Rashford vào sân ở hiệp 2. Tuy nhiên, Tam sư vẫn không thể khoan thủng mành lưới Ghana.
Anh đã có cơ hội mười mươi để ghi bàn ở phút 86. Tiếc rằng, O'Reilly đã đánh đầu dội xà ngang, sau đó Harry Kane sút bồi chệch mục tiêu trước khung thành rộng mở.
Chung cuộc, Anh bị Ghana cầm hòa 0-0. Với kết quả này, Anh tiếp tục dẫn đầu bảng L sau lượt trận thứ 2 khi có cùng 4 điểm như Ghana nhưng hơn chỉ số phụ.
Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 4h ngày 28/6, Anh sẽ gặp Panama còn Ghana sẽ quyết đấu với Croatia.
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa Anh và Ghana trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng L diễn ra vào lúc 3h ngày 24/6 trên sân vận động Gillette (sân vận động Boston) tại Massachusetts, Mỹ.
Ở lượt trận ra quân, Anh đã thể hiện vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026 khi thắng Croatia 4-2. Harry Kane ghi cú đúp, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford mỗi người góp 1 pha lập công để giúp Tam sư giành trọn 3 điểm.
Kết quả tích cực cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao trong trận ra quân giúp Anh có vị thế thuận lợi trước khi chạm trán Ghana ở lượt đấu thứ 2. Nếu giành chiến thắng trước đại diện châu Phi, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ sáng cửa vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng L.
Trong khi đó, Ghana đã phải chờ đến phút bù giờ mới thắng Panama 1-0 nhờ pha lập công của Caleb Yirenkyi. Đội bóng châu Phi không thể hiện được ý đồ chiến thuật rõ ràng và còn chịu tổn thất lực lượng khi thủ môn Lawrence Ati-Zigi dính chấn thương.
Đáng chú ý, trong đội hình Ghana có rất nhiều cầu thủ đã hoặc đang khoác áo các CLB Ngoại hạng Anh và từng đối đầu hoặc là đồng đội với các cầu thủ Anh. Những trường hợp này có thể kể đến Antoine Semenyo, Thomas Partey, Jordan Ayew hay Abdul Fatawu.
Theo tính toán của Opta, cơ hội chiến thắng của Anh trong trận đấu này lên tới 78,8%. Khả năng xảy ra kết quả hòa là 13,3% và cơ hội chiến thắng của Ghana chỉ là 7,9%.
Đội hình xuất phát:
Anh (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, Spence; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.
Dự bị: D Henderson, Trafford, O’Reilly, Stones, Chalobah, Burn, Quansah, J Henderson, Mainoo, Rogers, Eze, Saka, Watkins, Toney.
Ghana (4-3-3): Asare; Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya; Yirenkyi, Partey, Sibo; Ayew, Williams, Semenyo.
Dự bị: Ati-Zigi, Anana, Seidu, Mumin, Rahman, Oppong, Luckassen, Owusu, Boakye, Fatawu, Thomas-Asante, Baah, Sulemana, Nuamah, Adu.
Trận đấu bắt đầu!!! Anh giao bóng
5': Nhập cuộc chậm rãi!!! Anh đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc. Ghana lùi sâu phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, đôi bên vẫn luân chuyển trái bóng ở tốc độ khá trung bình và chơi thăm dò đối phương.
10': Nỗ lực bất thành!!! Kane và Bellingham đều không thể dứt điểm ở tình huống lộn xộn trong vòng cấm Ghana.
14': Cơ hội đầu tiên!!! Rice tung cú sút vọt xà ngang khi Anh được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 30m.
18': Áp lực nghẹ thở!!! Anh đẩy cao nhịp độ tấn công, liên tục đưa bóng vào vòng cấm khiến hàng phòng ngự Ghana làm việc vất vả.
22': Trận đấu bị gián đoạn!!! Đội ngũ y tế băng bó cho vết thương ở đầu của Jordan Ayew và xử lý vấn đề ở mắt của Reece James.
30': Ăn miếng trả miếng!!! Trận đấu diễn ra sôi động hơn sau quãng thời gian nghỉ tiếp nước khi đôi bên liên tiếp có những đợt lên bóng trực diện, đi kèm với đó là những pha tranh chấp tay đôi nảy lửa.
33': Không được!!! Bellingham tung cú dứt điểm ở sát mép vòng cấm nhưng 2 cầu thủ Ghana ập vào chắn bóng.
37': Nguy hiểm!!! Madueke đột phá bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt, Rice bật cao đánh đầu vọt xà ngang.
41': Thẻ vàng!!! Rice lĩnh án phạt không đáng có sau pha tranh chấp quyết liệt thái quá.
44': Ghana vùng lên!!! Semenyo liên tiếp có 2 nỗ lực đột phá vào vòng cấm Anh và kiếm về quả phạt góc. Tiếc rằng, đội bóng châu Phi không thể tận dụng cơ hội từ tình huống cố định.
45'+3: Phòng ngự lăn xả!!! Harry Kane xử lý rất khéo rồi tung cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng hậu vệ Ghana đã chắn bóng thành công.
Hiệp 1 kết thúc!!! Anh và Ghana bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Ghana giao bóng
49': KHÔNG VÀO!!! Senaya bất ngờ xâm nhập vòng cấm Anh và tung cú sút chệch mục tiêu trước áp lực truy cản của Spence.
53': Anh lúng túng!!! Ghana liên tiếp thực hiện 2 pha treo bóng vào vòng cấm và dứt điểm hụt.
54': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Bellingham ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định hậu vệ Ghana đã tranh chấp hợp lệ.
57': Anh tấn công dồn dập!!! Sau một loạt pha phối hợp ở tốc độ cao, Gordon tung cú sút nhưng không thắng được thủ môn Ghana.
60': Nguy hiểm!!! Hàng phòng ngự Ghana "bỏ quên" Anderson trong tình huống đá phạt. Tuy nhiên, cú đánh đầu của Anderson đưa bóng đập trúng người hậu vệ đối phương.
64': Không được!!! Cú sút của Kane khiến hàng phòng ngự Ghana rối loạn, Gordon nhanh chân chuyền bóng để Madueke dứt điểm vọt xà ngang.
66: Anh thay bộ đôi bên cánh trái!!! Gordon và Spence rời sân nhường chỗ cho O'Reilly và Saka.
68': Ghana phản công!!! Thủ môn Pickford phải băng ra ngoài vòng cấm để phá bóng giải nguy và va chạm rất mạnh với Adu.
70': Dứt điểm!!! Saka đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt từ cánh trái của Madueke.
74': Anh tăng cường sức tấn công!!! Bellingham và Anderson rời sân nhường chỗ cho Eze và Rogers.
79': KHÔNG VÀO!!! Adu thoát xuống đối mặt thủ môn Pickford nhưng mất đà trước sự truy cản của Konsa. Dù ngã xuống, Adu vẫn cố tung cú dứt điểm trong tư thế chới với nhưng trái bóng lại đập trúng đồng đội Semenyo.
83': "Siêu dự bị" Rashford vào sân!!! Anh rút Madueke ra nghỉ.
87': KHUNG THÀNH GHANA RUNG CHUYỂN!!! O'Reilly đánh đầu dội xà ngang. Kane sút bồi chệch mục tiêu trước khung thành rộng mở.
90'+3: CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI!!! Guehi đánh đầu lái bóng về góc xa trong tình huống phạt góc nhưng hậu vệ Ghana phá bóng ra.
Hết giờ!!! Anh và Ghana chia điểm với tỷ số hòa 0-0 ở lượt trận thứ 2 bảng L.
Trực tiếp Anh vs Ghana bảng L World Cup 2026
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