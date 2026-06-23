Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Haaland, Mbappe đua tranh cùng Messi

Sau loạt trận sáng 23/6 theo giờ Việt Nam, Lionel Messi đang dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn thắng. Kylian Mbappe và Erling Haaland bám đuổi phía sau với cùng 4 pha lập công.

Trong loạt trận sáng 23/6, Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland đều lập cú đúp trong các trận Argentina 2-0 Áo, Pháp 3-0 Iraq và Na Uy 3-2 Senegal. Đặc biệt, Lionel Messi đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công, còn Kylian Mbappe cân bằng kỷ lục cũ của Miroslav Klose với 16 bàn.

Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 sau loạt trận sáng 23/6

Theo trang chủ FIFA, khi nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng sẽ xét thứ hạng dựa vào số pha kiến tạo, sau đó là tổng thời gian thi đấu. Bởi vậy, Kylian Mbappe được FIFA xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 còn Erling Haaland đang xếp thứ 3.

Deniz Undav giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo cho Đức. Jonathan David đang đứng thứ 5 với 3 pha lập công cho Canada.

Những cái tên còn lại trong top 10 lần lượt gồm Crysencio Summerville (Hà Lan), Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha), Maxi Araujo (Uruguay), Ayase Ueda (Nhật Bản) và Cody Gakpo (Hà Lan). Các cầu thủ này đều có 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.