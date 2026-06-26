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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Bờ Biển Ngà lần đầu vượt qua vòng bảng

Thứ Sáu, 05:03, 26/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6, Bờ Biển Ngà thắng Curacao 2-0 và có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng.

05:06
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Bờ Biển Ngà giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Bờ Biển Ngà khởi đầu như mơ trong cuộc đọ sức với Curacao với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7. Pepe băng vào dứt điểm cận thành chuẩn xác, sau khi Diomande đi bóng lắt léo rồi tung đường căng ngang dọn cỗ.

Nắm lợi thế dẫn trước trong bối cảnh chỉ cần hòa là có vé đi tiếp, Bờ Biển Ngà chủ động thi đấu kín kẽ và làm chậm tốc độ trận đấu. Curacao dù thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhưng chỉ có thể tìm kiếm vận may từ những nỗ lực sút xa.

Sang hiệp 2, Pepe một lần nữa tỏa sáng để ấn định chiến thắng 2-0 cho Bờ Biển Ngà ở phút 63. Pepe đón đường chọc khe của Sangare rồi tung cú sút chéo góc, hoàn tất cú đúp vào lưới Curacao.

Chiến thắng 2-0 trước Curacao giúp Bờ Biển Ngà tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách nhì bảng E. Bờ Biển Ngà có cùng 6 điểm như Đức nhưng xếp dưới do kém thành tích đối đầu.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Bờ Biển Ngà vượt qua vòng bảng World Cup. Trong khi đó, Curacao kết thúc lần đầu tham dự World Cup với 1 điểm và 1 bàn thắng.

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Pepe mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà ngay phút thứ 7. (Ảnh: Reuters)
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Pepe ấn định chiến thắng 2-0 cho Bờ Biển Ngà ở phút 63. (Ảnh: Reuters)
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Bờ Biển Ngà có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup. (Ảnh: Reuters)
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Curacao kết thúc hành trình trong lần đầu tiên tham dự World Cup. (Ảnh: Reuters)
19:19
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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa Curacao và Bờ Biển Ngà tại bảng E diễn ra lúc 3h ngày 26/6 trên sân vận động Philadelphia, Mỹ.

Hiện tại, Curacao đang đứng cuối bảng E với 1 điểm sau khi thua Đức 1-7 và hòa Ecuador 0-0. Đại diện khu vực CONCACAF buộc phải thắng Bờ Biển Ngà để nuôi hy vọng đi tiếp.

Bờ Biển Ngà đang đứng nhì bảng E với 3 điểm sau khi thắng Ecuador 1-0 và thua Đức 1-2. Đội bóng châu Phi chỉ cần hòa Curacao là sẽ giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026.

Tình thế trên bảng xếp hạng và sức mạnh đội hình đều đang ủng hộ Bờ Biển Ngà trước trận gặp Curacao. Bờ Biển Ngà được kỳ vọng sẽ hoàn tất mục tiêu có điểm trước Curacao để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup.

Theo tính toán của Opta, khả năng chiến thắng của Bờ Biển Ngà ở trận này lên tới 82,2%. Khả năng Curacao chiến thắng chỉ là 7,6%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 10,1%.

 
02:12

Đội hình xuất phát:

Curacao (5-3-2): Room; Gaari, Floranus, Obispo, Brenet, Fonville; Comenencia, J Bacuna, Chong, L Bacuna, Locadia. 

Dự bị: Bodak, Doornbusch, Sambo, Van Eijma, Bazoer, Roemeratoe, Martha, Felida, Antonisse, Hansen, Noslin, Gorre, Margaritha, Kuwas, Kastaneer.

Bờ Biển Ngà (4-4-2): Y Fofana; O Diomande, Kossounou, Operi, Doue; Kessie, Sangare; Bonny, Y Diomande, Diallo, Pepe. 

Dự bị: Kone, Lafont, Konan, Singo, Agbadou, Ndicka, Seri, S Fofana, Guiagon, Oulai, Adingra, Wahi, Diakite, Guessand, Toure.

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Các cầu thủ Curacao tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Bờ Biển Ngà tới sân. (Ảnh: Reuters)
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CĐV đổ về sân vận động Philadelphia. (Ảnh: Reuters)
02:34
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Các cầu thủ Curacao khởi động. (Ảnh: Reuters)
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CĐV Curacao mở hội tại sân vận động Philadelphia. (Ảnh: Reuters)
03:00

Trận đấu bắt đầu!!! Bờ Biển Ngà giao bóng

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Toàn cảnh sân vận động Philadelphia. (Ảnh: Reuters)
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Curacao ra sân trong trang phục màu xanh. (Ảnh: Reuters)
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Bờ Biển Ngà sử dụng trang phục màu cam. (Ảnh: Reuters)
03:03

2': Cơ hội đầu tiên thuộc về Curacao!!! Chong tung cú sút táo bạo nhưng trái bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Bờ Biển Ngà.

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Chong tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên ở trận này. (Ảnh: Reuters)
03:07

7': VÀO!!! Bờ Biển Ngà 1-0 Curacao

Diomande đi bóng lắt léo rồi căng ngang thuận lợi, Pepe băng vào dứt điểm cận thành. Bờ Biển Ngà sớm mở tỷ số trước Curacao.

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Pepe dứt điểm tung lưới Bờ Biển Ngà. (Ảnh: Reuters)
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Các đồng đội ăn mừng bàn thắng cùng Pepe. (Ảnh: Reuters)

 

03:13

11': Nguy hiểm!!! Thủ môn Fofana lao ra can thiệp kịp thời, giải nguy cho Bờ Biển Ngà trước pha căng ngang khó chịu bên phía Curacao.

03:16

14': Curacao quyết tâm tấn công!!! Trung vệ Gaari dâng cao rồi tung cú sút xa uy lực đưa bóng đi chệch cột dọc.

03:22

20': Bờ Biển Ngà kiểm soát bóng!!! Đại diện châu Phi chủ động thực hiện những pha phối hợp ở giữa sân, kìm tốc độ trận đấu và làm giảm sự hưng phấn của Curacao.

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Màn hình lớn trên sân vận động Philadelphia cập nhật tỷ số trận đấu cùng giờ giữa Đức và Ecuador. (Ảnh: Reuters)
03:25

23': Dứt điểm uy lực!!! Diallo đột phá rồi tung cú sút quyết đoán, bóng đập trúng mặt của Gaari và khiến trung vệ Curacao bị choáng.

03:31

29': Cơ hội từ tình huống cố định!!! Curacao được hưởng phạt góc. Bacuna đưa bóng về phía cột gần cho đồng đội băng vào đánh đầu. Tuy nhiên, hậu vệ Bờ Biển Ngà đã phá bóng ở thời khắc quyết định.

03:33

31': Pha bóng lộn xộn!!! Pha phối hợp ném biên của Curacao gây ra hỗn loạn trong vòng cấm Bờ Biển Ngà trước khi thủ môn Fofana làm chủ tình hình.

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Thủ môn Fofana có pha bắt bóng dũng cảm. (Ảnh: Reuters)
03:38

37': Không được!!! Thủ môn Room và các hậu vệ Curacao bình tĩnh hóa giải tình huống phối hợp đá phạt của Bờ Biển Ngà.

03:40

40': Tiền vệ Curacao thử vận may!!! Chong tung cú sút xa uy lực nhưng đưa bóng đi chệch mục tiêu.

03:44

44': Nỗ lực bất thành!!! Bacuna vượt qua vòng vây của 3 cầu thủ Bờ Biển Ngà rồi tung cú sút chệch cột dọc.

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Bacuna có pha độc diễn ấn tượng. (Ảnh: Reuters)
03:49

45'+3: Đáng tiếc!!! Chong xử lý lắt léo bên cánh phải rồi thực hiện vào vòng cấm. Bacuna bình tĩnh đón bóng nhưng không kịp dứt điểm khi hậu vệ Bờ Biển Ngà ập vào truy cản.

03:51

Hiệp 1 kết thúc!!! Bờ Biển Ngà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Curacao 1-0.

04:06

Hiệp 2 bắt đầu!!! Curacao giao bóng.

04:12

49': Xử lý kém duyên!!! Doue thực hiện quả tạt khó chịu từ cánh phải, Diomande chiếm lĩnh khoảng trống trong vòng cấm Curacao nhưng lại đón bóng chệch nhịp.

04:17

55': KHÔNG VÀO!!! Cú "nã đại bác" của Floranus đưa bóng đi chệch cột dọc Bờ Biền Ngà trong gang tấc.

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Sự tiếc nuối của Floranus. (Ảnh: Reuters)
04:23

60': Curacao tăng cường sức tấn công!!! Tiền đạo Antonisse vào thay tiền vệ Comenencia.

04:25

63': VÀO!!! Bờ Biển Ngà 2-0 Curacao

Pepe xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của Sangare rồi tung cú sút chéo góc chuẩn xác, qua đó có cú đúp vào lưới Curacao và nhân đôi cách biệt cho Bờ Biển Ngà.

ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 bo bien nga lan dau vuot qua vong bang hinh anh 23
Pepe tung cú dứt điểm thành bàn. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 bo bien nga lan dau vuot qua vong bang hinh anh 24
Bờ Biển Ngà nới rộng cách biệt trước Curacao. (Ảnh: Reuters)
04:28

67': Bờ Biển Ngà thay liền 3 người!!! Pepe, Bony, Diomande rời sân nhường chỗ cho Diakite, Toure, Wahi.

04:35

73': Vận may vẫn chưa mỉm cười với Chong!!! Nhạc trưởng của Curacao nỗ lực đột phá giữa vòng vây rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Fofana.

04:39

77': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! Bờ Biển Ngà đưa Seri vào thay Kessie. Curacao thay Gaari, Fonville bằng Noslin, Kastaneer.

04:47

83': Quyết tâm rực lửa!!! Bacuna thể hiện tinh thần chiến đấu tới cùng của Curacao với nỗ lực bứt tốc cứu bóng khi tất cả đều tưởng rằng trái bóng sẽ đi hết đường biên ngang. Tuy nhiên, quả tạt của Bacuna đã bị thủ môn Fofana hóa giải.

04:48

86': BỜ BIỂN NGÀ SUÝT CÓ THÊM BÀN THẮNG!!! Trung vệ Obispo suýt đá phản lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản đường căng ngang của đối phương.

04:49

87': Không có phạt đền!!! Wahi ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định cầu thủ Curacao không phạm lỗi.

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Tình huống Wahi ngã trong vòng cấm Curacao. (Ảnh: Reuters)
04:55

90'+2: Nỗ lực đến cùng!!! Curacao quyết tâm đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Cơ hội đã xuất hiện nhưng cú sút của Antonisse đưa bóng đi chệch cột dọc.

04:58

Hết giờ!!! Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 2-0 trước Curacao ở lượt trận cuối bảng E.

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Cảm xúc trái ngược của cầu thủ 2 đội khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. (Ảnh: Reuters)

Trực tiếp Curacao vs Bờ Biển Ngà bảng E World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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