Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Bờ Biển Ngà lần đầu vượt qua vòng bảng

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Bờ Biển Ngà giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Bờ Biển Ngà khởi đầu như mơ trong cuộc đọ sức với Curacao với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7. Pepe băng vào dứt điểm cận thành chuẩn xác, sau khi Diomande đi bóng lắt léo rồi tung đường căng ngang dọn cỗ.

Nắm lợi thế dẫn trước trong bối cảnh chỉ cần hòa là có vé đi tiếp, Bờ Biển Ngà chủ động thi đấu kín kẽ và làm chậm tốc độ trận đấu. Curacao dù thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhưng chỉ có thể tìm kiếm vận may từ những nỗ lực sút xa.

Sang hiệp 2, Pepe một lần nữa tỏa sáng để ấn định chiến thắng 2-0 cho Bờ Biển Ngà ở phút 63. Pepe đón đường chọc khe của Sangare rồi tung cú sút chéo góc, hoàn tất cú đúp vào lưới Curacao.

Chiến thắng 2-0 trước Curacao giúp Bờ Biển Ngà tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách nhì bảng E. Bờ Biển Ngà có cùng 6 điểm như Đức nhưng xếp dưới do kém thành tích đối đầu.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Bờ Biển Ngà vượt qua vòng bảng World Cup. Trong khi đó, Curacao kết thúc lần đầu tham dự World Cup với 1 điểm và 1 bàn thắng.

Pepe mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà ngay phút thứ 7. (Ảnh: Reuters)

Pepe ấn định chiến thắng 2-0 cho Bờ Biển Ngà ở phút 63. (Ảnh: Reuters)

Bờ Biển Ngà có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup. (Ảnh: Reuters)