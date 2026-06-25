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Nhận định Tunisia vs Hà Lan bảng F World Cup 2026: Khó cản “Cơn lốc màu da cam”

Thứ Năm, 11:00, 25/06/2026
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VOV.VN - Nhận định Tunisia vs Hà Lan bảng F World Cup 2026 diễn ra lúc 6h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam.

Lượt cuối của bảng F World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng loạt vào 6h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam. Trên sân Aarowhead ở Kansas City (Mỹ), Tunisia sẽ có trận đấu với ĐT Hà Lan.

nhan dinh tunisia vs ha lan bang f world cup 2026 kho can con loc mau da cam hinh anh 1

Trước màn so tài này, Tunisia đã chính thức bị loại sau 2 trận thua trong khi Hà Lan có 4 điểm sau 2 trận và có rất nhiều cơ hội để tiến vào vòng 32 đội.

Qua những trận đấu đã diễn ra, Tunisia cho thấy họ là đội bóng yếu nhất bảng F. Sau trận thua đậm Thụy Điển ở lượt đầu, đại diện Bắc Phi đã có những sự điều chỉnh về nhân sự ở băng ghế huấn luyện. Nhà cầm quân Hervé Renard đã được bổ nhiệm để thay thế HLV cũ Sabri Lamouchi.

Tuy nhiên, tân HLV Renard cũng không thể giúp Tunisia thay đổi được bộ mặt và họ tiếp tục phải nhận trận thua 0-4 trước ĐT Nhật Bản trong tình thế mà đại diện châu Phi gần như không có bất cứ cơ hội nào để gây khó cho đối thủ. Sau 2 trận toàn thua, Tunisia đã chính thức bị loại và trận đấu với Hà Lan vào sáng 26/6 sẽ chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

Trong bối cảnh đó, sẽ khó để mong chờ Tunisia sẽ thể hiện bộ mặt tích cực hơn khi gặp Hà Lan. Hàng thủ mong manh của đội bóng châu Phi sẽ mang đến thời cơ cho hàng tấn công đã thể hiện rất ấn tượng của đại diện châu Âu ở 2 trận vừa qua.

nhan dinh tunisia vs ha lan bang f world cup 2026 kho can con loc mau da cam hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

Sau 2 lượt trận đã qua, ĐT Hà Lan là một trong những đội có hàng công thi đấu tốt nhất với 7 bàn thắng ghi được. các tiền đạo đang “vào phom” như Brian Brobbey, Cody Gakpo, Crysencio Summerville đang thực sự mang đến những màn trình diễn mãn nhãn trên hàng công ĐT Hà Lan và người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng họ sẽ tỏa sáng trước một hàng thủ lỏng lẻo bậc nhất giải đấu.

Xét về lý thuyết,  Hà Lan vẫn chưa chắc suất đi tiếp. Để có vé vào vòng sau, họ cần ít nhất 1 kết quả hòa trong trận đấu với Tunisia và đây là điều thầy trò HLV Koeman hoàn toàn có thể làm được.

Nhiều khả năng, đây là trận đấu mà ĐT Hà Lan sẽ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Họ sẽ liên tục vây hãm khung thành của Tunisia. Không loại trừ khả năng các học trò của ông Koeman sẽ tận dụng triệt để tâm lý đang ở mức đáy của đối thủ để tạo ra một “cơn mưa bàn thắng” trên sân Arrowhead, qua đó tiến vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng F.

Trận đấu Tunisia vs Hà Lan bảng F World Cup 2026 diễn ra lúc 6h ngày 26/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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