Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Ecuador đánh bại Đức để giành vé đi tiếp
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6, Ecuador ngược dòng đánh bại Đức với tỉ số 2-1 để giành vé vào vòng 32 đội theo suất đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Trận đấu hạ màn bảng E khép lại với chiến thắng ngoạn mục 2-1 dành cho đội tuyển Ecuador trước Đức. Kết quả này, kết hợp cùng chiến thắng 2-0 của Bờ Biển Ngà trước Curacao ở trận đấu cùng giờ, chính thức đưa cả ba đại diện gồm Đức, Bờ Biển Ngà và Ecuador dắt tay nhau đi tiếp vào vòng knock-out.
Sau khi hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 1-1, hai đội bước vào hiệp hai bằng nhịp độ tấn công rực lửa. Ngay phút 46, kịch tính nổ ra khi trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho Đức sau tình huống Joel Ordonez phạm lỗi với Kai Havertz trong vòng cấm. Tuy nhiên, tổ VAR nhanh chóng can thiệp. Trọng tài chính xem lại băng hình và xác định Leroy Sane đã phạm lỗi với Pedro Vite ở nhịp bóng trước đó nên dứt khoát tước quả phạt đền của đại diện châu Âu, đồng thời cho Ecuador hưởng đá phạt trực tiếp.
Thoát bàn thua mười mươi, đội bóng Nam Mỹ lập tức xốc lại tinh thần và tung ra những đòn đáp trả sắc lẹm. Phút 62, Enner Valencia thử tài Manuel Neuer bằng cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn tuyển Đức bay người cứu thua. Không hề kém cạnh, Đức tổ chức phản công thần tốc ngay sau đó. Dẫu vậy, thủ thành Hernan Galindez đã kịp thời băng ra ôm gọn trái bóng ngay trước đà di chuyển của Deniz Undav.
Giai đoạn giữa hiệp hai chứng kiến tuyển Đức kiểm soát thế trận. Họ luân chuyển bóng liên tục nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Thế nhưng, các chân sút áo trắng lại tỏ ra vô duyên kỳ lạ. Đáng tiếc nhất là pha hỏng ăn ở phút 76 khi Leroy Sane nhận bóng trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm quá hiền, ném đi cơ hội đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.
Phung phí cơ hội, "Cỗ xe tăng" lập tức phải trả giá đắt. Chỉ một phút sau, Ecuador thực hiện pha phạt góc bên cánh phải. Hàng phòng ngự Đức thi đấu thiếu tập trung và mắc sai lầm vị trí, tạo khoảng trống mênh mông để Gonzalo Plata băng vào dứt điểm cận thành. Cú sút quyết đoán đánh bại hoàn toàn Neuer, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Nam Mỹ.
Bị dồn vào chân tường, Đức huy động toàn lực tấn công trong những phút cuối cùng và hơn 7 phút bù giờ. Họ liên tiếp nhồi bóng bổng vào khu vực cấm địa hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ Ecuador củng cố đội hình cực kỳ kỷ luật, đánh bật mọi nỗ lực hãm thành của đối phương để bảo toàn chiến thắng 2-1 quả cảm. Khép lại vòng bảng với 4 điểm, Ecuador chính thức điền tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp.
Dù rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng, đội tuyển Đức vẫn sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng World Cup 2026 chỉ sau hai lượt trận. Với 6 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Julian Nagelsmann không chỉ giành vé đi tiếp mà còn chắc chắn đứng đầu bảng E bất chấp kết quả trận gặp Ecuador.
Điều này giúp “Cỗ xe tăng” có quyền toan tính cho vòng 32 đội, nơi họ sẽ gặp một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Trước mắt, ưu tiên lớn nhất của Nagelsmann là giữ gìn lực lượng. Nhiều khả năng chiến lược gia người Đức sẽ xoay tua đội hình, nhất là sau khi mất trung vệ Nico Schlotterbeck vì chấn thương đến hết giải.
Tuy nhiên, sức mạnh chiều sâu của Đức vẫn là điểm khác biệt lớn. Ngay cả khi cất nhiều trụ cột, họ vẫn sở hữu hàng loạt cái tên chất lượng thay thế. Đáng chú ý, tiền đạo Deniz Undav nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính sau màn trình diễn bùng nổ với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 56 phút tại giải.
Ở chiều ngược lại, Ecuador đang rơi vào thế buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Sau thất bại trước Bờ Biển Ngà và trận hòa không bàn thắng với Curacao, đại diện Nam Mỹ mới chỉ có 1 điểm và đứng thứ ba bảng E.
Điều đáng lo là Ecuador vẫn chưa ghi nổi bàn nào sau hai trận. Sự kém hiệu quả của hàng công đang khiến thầy trò Sebastian Beccacece trả giá đắt.
Lịch sử cũng không ủng hộ Ecuador khi họ từng thua cả hai lần đối đầu Đức. Với phong độ toàn thắng 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, Đức rõ ràng vẫn được đánh giá cao hơn, ngay cả khi không tung ra đội hình mạnh nhất.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- ECUADOR: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.
- ĐỨC: Vắng Nico Schlotterbeck (chấn thương).
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Ecuador chỉ thua 1/21 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 8, hòa 12, thua 1).
- Đức toàn thắng 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
- Đức toàn thắng trong 2 màn chạm trán Ecuador trước đây. Đầu tiên là chiến thắng 3-0 ở vòng bảng World Cup 2026. Sau đó là trận thắng 4-2 (giao hữu) hồi tháng 5/2013.
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': VÀO VÀO VÀO !!! Sane dứt điểm tinh thế ghi sau đường chuyền của đồng đội, ghi bàn thắng mở tỉ số cho Đức. Tuy nhiên, các cầu thủ Ecuador đang phản ứng vì cho rằng cầu thủ Đức trước đó đã có lỗi chơi bóng cao chân.
4': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ecuador phất bóng dài cho Nilson Angulo bứt tốc bên cánh trái, nhưng thủ môn Neuer đã băng ra kịp thời để ôm bóng. Trong thế trận buộc phải thắng, nhưng đại diện Nam Mỹ lại nhận bàn thua từ rất sớm.
7': PHẠM LỖI !!! Nilson Angulo phạm lỗi với Joshua Kimmich bên phần sân đối phương. Ecuador đang pressing tầm cao để gây khó khăn cho Đức, nhưng chưa hiệu quả.
9': VÀO VÀO VÀO !!! Đúng 7 phút sau khi bị thua trước, Ecuador đã có bàn gỡ hòa 1-1 sau tình huống dứt điểm từ xa của Nilson Angulo. Cú sút căng của Nilson Angulo không cho thủ thành Neuer cơ hội cản phá.
11': ĐÁ PHẠT !!! Đức được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên cánh trái theo hướng tấn công, nhưng "Cỗ xe tăng" lại phối hợp và treo bóng không tốt nên hàng thủ Ecuador dễ dàng cản phá.
14': Sau khi bị đối phương gỡ hòa, Đức chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng thứ hai, nhưng đại diện châu Âu vấp phải khối đội hình lùi sâu của Ecuador.
16': Felix Nmecha để mất bóng ở giữa sân, nhưng may mắn cho cầu thủ này là đồng đội của anh đã cướp được bóng ngay sau đó nên Ecuador không thể phản công.
19': PHẠM LỖI !!! Piero Hincapie lên bóng nhanh, nhưng trong lúc tranh chấp với Joshua Kimmich, cầu thủ này đã phạm lỗi nên bị trọng tài thổi phạt. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao.
22': PHẠT GÓC !!! Ecuador đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, nhưng đại diện Nam Mỹ lại phối hợp đá phạt chưa tốt nên không làm khó được hàng phòng ngự của Đức.
24': KHÔNG CÓ 11M !!! Piero Hincapie chạy chỗ xâm nhập đón đường chuyền xuyên tuyến của đồng đội, nhưng anh bị truy cản ngã ra sân, các trọng tài cho rằng không có lỗi nên không thổi 11m.
26': Ecuador đang tạo ra sức ép lớn lên phần sân của Đức. Trong quãng thời gian hơn 5 phút gần đây, Đức đang phải lùi sâu để chống đỡ những đợt lên bóng tốc độ của đại diện Nam Mỹ.
27': Trọng tài cho các cầu thủ nghỉ 3 phút tiếp nước giữa hiệp 1.
32': Sau ít phút nghỉ tiếp nước, Đức đã kiểm soát được trận đấu như những gì họ làm được ở đầu trận. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Julian Nagelsmann cần đề cao cảnh giác với những pha phản công nhanh của đối phương.
36': KHÔNG VÀO !!! Jamal Musiala xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm, nhưng hậu vệ Ecuador đã băng về kịp thời truy cản chịu phạt góc. Ở pha đá phạt góc sau đó, Đức không làm khó được hàng phòng ngự của Ecuador.
38': KHÔNG ĐƯỢC !!! Felix Nmecha có khoảng trống trước vòng cấm địa của Ecuador, nhưng tiền vệ này xử lý bóng chậm nên không thể tung ra cú dứt điểm.
41': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Đức tổ chức tấn công bên cánh trái, Jamal Musiala nhận bóng và xâm nhập vòng cấm địa, nhưng đường chuyền sau đó của tiền vệ này đã bị hậu vệ đối phương cản phá thành công.
43': THẺ VÀNG !!! Piero Hincapie nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Sane..
44': THẺ VÀNG !!! Aleksandar Pavlovic nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Enner Valencia.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau với tỉ số 1-1.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
46': PHẠT ĐỀN !!! Ngay ở đợt lên bóng đầu tiên trong hiệp 2, Đức đã luân chuyển được bóng vào vòng cấm địa, Joel Ordonez phạm lỗi với Kai Havertz và trọng tài chỉ tay và chấm phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài đã phải tham khảo VAR.
48': Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định trước khi Đức được hưởng 11m thì ở pha bóng trước đó, Sane đã phạm lỗi với Pedro Vite, trọng tài cho Ecuador được hưởng quả phạt trực tiếp ở điểm phạm lỗi.
50': ĐÁ PHẠT !!! Ecuador được hưởng quả phạt trực tiếp, nhưng Moises Caicedo lại treo bóng quá mạnh nên không làm khó được hàng phòng ngự của tuyển Đức.
53': Ecuador mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, nhưng may mắn cho đại diện Nam Mỹ là Đức lại không đủ người để phản công nhanh.
54': PHẠT GÓC !!! Ecuador đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm để Moises Caicedo đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành của tuyển Đức.
59': Đức chủ động kiểm soát bóng, ban bật khiến Ecuador phải đuổi theo bóng nhiều hơn. Đại diện châu Âu cũng đang chơi với khối đội hình thấp nên khiến đối phương gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai.
61': THAY NGƯỜI !!! Deniz Undav được tung vào sân thay Kai Havertz.
62': KHÔNG VÀO !!! Enner Valencia tung cú dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng thủ môn Neuer đã đấm bóng cứu thua xuất sắc.
64': CỨU THUA !!! Đức lên bóng nhanh, bóng được nhồi vào vòng cấm địa hướng tới vị trí của Deniz Undav, nhưng thủ môn Hernan Galindez đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.
67': Ecuador lên bóng bên cánh phải, bóng được nhồi vào vòng cấm địa, nhưng đi hơi mạnh nên thủ môn Neuer đã ôm gọn. Ít phút vừa qua, Ecuador đang dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn thắng thứ hai, nhưng chưa thành công.
70': Trọng tài cho cầu thủ nghỉ tiếp nước giữa hiệp hai.
73': KHÔNG VÀO !!! Hàng thủ và thủ môn Neuer mắc sai lầm tạo điều kiện cho Ecuador có hai tình huống dứt điểm, may mắn cho Đức là các chân sút của đối phương không tận dụng thành công.
75': NGUY HIỂM !!! Đức tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang và vòng cấm địa, nhưng may mắn cho Ecuador là không tiền đạo nào của Đức kịp ập vào dứt điểm.
76': KHÔNG VÀO !!! Leroy Sane có cơ hội ngon ăn trong vòng cấm của Ecuador, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm quá hiền nên không thắng được thủ môn Hernan Galindez.
77': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, hàng thủ của Đức không làm tốt nhiệm vụ của mình để cho Gonzalo Plata dứt điểm cận thành ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Ecuador.
80': Sau khi có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, tinh thần thi đấu của Ecuador đang lên rất cao, khiến Đức gặp rất nhiều khó khăn.
84': PHẠM LỖI !!! Maximilian Beier phạm lỗi ngăn cản Ecuador phản công, đại diện Nam Mỹ được hưởng quả phạt trực tiếp ở giữa sân.
88': PHẠT GÓC !!! Đức đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm, nhưng hậu vệ Ecuador đã đánh đầu giải nguy thành công. Đức đang gia tăng sức ép để tìm bàn thắng gỡ hòa.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
90+3': KHÔNG VÀO !!! Deniz Undav có cơ hội trong vòng cấm địa, nhưng cú sút bóng ở góc hẹp của tiền đạo này lại đi không trúng đích.
90+7': ĐÁ PHẠT !!! Ecuador đá phạt trực tiếp chếch bên cánh trái theo hướng tấn công, nhưng đội bóng này lại phối hợp để chủ động kéo dài thời gian.
HẾT GIỜ !!! Ecuador đánh bại Đức với tỉ số 2-1 để có 4 điểm sau 3 lượt trận. Ở trận đấu cùng giờ, Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 2-0 trước Curacao. Như vậy, ba đội bóng của bảng E là Đức, Bờ Biển Ngà và Ecuador giành vé vào vòng knock-out.
Trực tiếp Ecuador vs Đức trong khuôn khổ bảng E World Cup 2026 diễn ra lúc 3h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam.
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