Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Ecuador đánh bại Đức để giành vé đi tiếp

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Trận đấu hạ màn bảng E khép lại với chiến thắng ngoạn mục 2-1 dành cho đội tuyển Ecuador trước Đức. Kết quả này, kết hợp cùng chiến thắng 2-0 của Bờ Biển Ngà trước Curacao ở trận đấu cùng giờ, chính thức đưa cả ba đại diện gồm Đức, Bờ Biển Ngà và Ecuador dắt tay nhau đi tiếp vào vòng knock-out.

Sau khi hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 1-1, hai đội bước vào hiệp hai bằng nhịp độ tấn công rực lửa. Ngay phút 46, kịch tính nổ ra khi trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho Đức sau tình huống Joel Ordonez phạm lỗi với Kai Havertz trong vòng cấm. Tuy nhiên, tổ VAR nhanh chóng can thiệp. Trọng tài chính xem lại băng hình và xác định Leroy Sane đã phạm lỗi với Pedro Vite ở nhịp bóng trước đó nên dứt khoát tước quả phạt đền của đại diện châu Âu, đồng thời cho Ecuador hưởng đá phạt trực tiếp.

Thoát bàn thua mười mươi, đội bóng Nam Mỹ lập tức xốc lại tinh thần và tung ra những đòn đáp trả sắc lẹm. Phút 62, Enner Valencia thử tài Manuel Neuer bằng cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn tuyển Đức bay người cứu thua. Không hề kém cạnh, Đức tổ chức phản công thần tốc ngay sau đó. Dẫu vậy, thủ thành Hernan Galindez đã kịp thời băng ra ôm gọn trái bóng ngay trước đà di chuyển của Deniz Undav.

Giai đoạn giữa hiệp hai chứng kiến tuyển Đức kiểm soát thế trận. Họ luân chuyển bóng liên tục nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Thế nhưng, các chân sút áo trắng lại tỏ ra vô duyên kỳ lạ. Đáng tiếc nhất là pha hỏng ăn ở phút 76 khi Leroy Sane nhận bóng trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm quá hiền, ném đi cơ hội đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Phung phí cơ hội, "Cỗ xe tăng" lập tức phải trả giá đắt. Chỉ một phút sau, Ecuador thực hiện pha phạt góc bên cánh phải. Hàng phòng ngự Đức thi đấu thiếu tập trung và mắc sai lầm vị trí, tạo khoảng trống mênh mông để Gonzalo Plata băng vào dứt điểm cận thành. Cú sút quyết đoán đánh bại hoàn toàn Neuer, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Nam Mỹ.

Bị dồn vào chân tường, Đức huy động toàn lực tấn công trong những phút cuối cùng và hơn 7 phút bù giờ. Họ liên tiếp nhồi bóng bổng vào khu vực cấm địa hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ Ecuador củng cố đội hình cực kỳ kỷ luật, đánh bật mọi nỗ lực hãm thành của đối phương để bảo toàn chiến thắng 2-1 quả cảm. Khép lại vòng bảng với 4 điểm, Ecuador chính thức điền tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp.