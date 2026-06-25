Nhận định Ecuador - Đức bảng E World Cup 2026: Lịch sử gọi tên?

Tuyển Đức khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng trận đấu với Ecuador trên sân vận động New York New Jersey diễn ra vào lúc 3h ngày 26/6 (theo giờ Việt Nam). Sau hai lượt trận, Đức chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng sau khi hủy diệt Curacao 7-1 ở trận ra quân và giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở những phút bù giờ.

Sau khi đã có vé vào vòng knock-out, HLV Nagelsmann có thể cân nhắc cho một số trụ cột nghỉ ngơi. Dẫu vậy, ông vẫn đứng trước cơ hội giúp Đức chạm mốc 12 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường - cân bằng kỷ lục lịch sử của chính họ. Lần gần nhất tuyển Đức thiết lập chuỗi thắng tương tự là giai đoạn từ tháng 5/1979 đến tháng 6/1980.

Undav đạt hiệu suất vô cùng ấn tượng (Ảnh: Reuters).

Về phần Undav, cầu thủ này đã bỏ túi 3 bàn thắng tại giải đấu năm nay dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Undav đạt hiệu suất vô cùng ấn tượng, khi cứ 11 phút lại ghi dấu giày vào một bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo). Cụ thể, anh đóng góp 3 pha lập công và 2 đường chuyền dọn cỗ chỉ trong vỏn vẹn 56 phút thi đấu.

Lịch sử World Cup chưa từng chứng kiến cầu thủ nào ghi bàn trong cả ba lần ra sân đầu tiên từ băng ghế dự bị. Nhìn rộng ra, những tuyển thủ Đức hiếm hoi nổ súng ở ba trận đầu tiên tại đấu trường này chỉ có Gerd Müller (năm 1970) và Miroslav Klose (năm 2002).

Về phía Ecuador, đội bóng này đang ở thế chân tường. Đoàn quân của HLV Sebastián Beccacece gây thất vọng khi để thua Bờ Biển Ngà 1-0 trước khi bị Curaçao cầm hòa tẻ nhạt không bàn thắng. Tình thế này buộc họ phải lần đầu tiên đánh bại tuyển Đức nếu muốn lách qua khe cửa hẹp, nhưng thực thế phũ phàng đang không ủng hộ đại diện Nam Mỹ.

Ecuador chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương sau hai trận tại World Cup 2026. Trong lịch sử, Bolivia là đội bóng CONMEBOL duy nhất từng khép lại một kỳ World Cup mà không thể ghi bàn.

Về thành tích đối đầu, tuyển Đức ca khúc khải hoàn trong cả hai lần chạm trán Ecuador trước đây. Trong số đó phải kể đến chiến thắng 3-0 ở vòng bảng kỳ World Cup 2006 trên đất Đức. Trận đấu còn lại là chiến thắng 4-2 ở loạt giao hữu tháng 5 năm 2013.

Đáng chú ý, Đức vẫn duy trì thành tích bất bại trong 10 trận vòng bảng World Cup khi chạm trán các đại diện Nam Mỹ (thắng 7, hòa 3) và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 5 bàn.

Về phần Ecuador, kể từ sau chiến thắng 3-2 trước Bồ Đào Nha vào tháng 2 năm 2013, họ không thể đánh bại các đối thủ châu Âu trong 9 lần đụng độ gần nhất (hòa 5, thua 4).

Nói như vậy để thấy rằng, mọi thứ đang chống lại Ecuador. Cho dù Đức có thể xoay tua đội hình ở trận đấu này, nhưng nếu Ecuador vẫn trình diễn lối chơi bạc nhược như hai trận đã qua, việc đội bóng này phải về nước sớm là điều không mấy bất ngờ.

Trận đấu giữa Ecuador vs Đức diễn ra vào lúc 3h ngày 26/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.