Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: ĐT Pháp thắng đậm Na Uy
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: ĐT Pháp thắng đậm Na Uy với tỷ số 4-1 để củng cố ngôi đầu bảng I trước khi tiến vào vòng 32 đội.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: ĐT Pháp thắng đậm Na Uy với tỷ số 4-1 để củng cố ngôi đầu bảng I trước khi tiến vào vòng 32 đội.
ĐT Pháp nhập cuộc đầy hứng khởi và liên tục tạo ra sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở giây thứ 23, Mbappe đã đưa bóng dội xà ngang trước khi Kone thử tài thủ môn Selvik bằng cú sút xa ít phút sau đó.
Sau những phút ép sân, Pháp mở tỷ số ở phút 7 khi Dembele dứt điểm quyết đoán từ đường kiến tạo của Mbappe. Đến phút 19, bộ đôi này tiếp tục phối hợp giúp Dembele hoàn tất cú đúp. Tuy nhiên, Na Uy nhanh chóng đáp trả chỉ hai phút sau với pha dứt điểm đẹp mắt của Aasgaard, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dù vậy, đại diện Bắc Âu không thể duy trì đà hưng phấn khi Dembele hoàn tất cú hat-trick ở phút 32, giúp ĐT Pháp khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 3-1.
Bước sang hiệp hai, Na Uy có cơ hội lớn để thu hẹp cách biệt khi được hưởng phạt đền ngay phút 48, nhưng Strand Larsen lại không thắng được thủ môn Maignan trên chấm 11m. Đội bóng Bắc Âu tiếp tục dâng cao tìm bàn rút ngắn tỷ số nhưng không đạt được hiệu quả.
ĐT Pháp dù thi đấu thong thả trong những phút cuối nhưng vẫn có được bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 do công của Doue.
Thắng 4-1, ĐT Pháp có 3 trận toàn thắng và tiến vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng I.