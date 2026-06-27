English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: ĐT Pháp thắng đậm Na Uy

Thứ Bảy, 04:01, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: ĐT Pháp thắng đậm Na Uy với tỷ số 4-1 để củng cố ngôi đầu bảng I trước khi tiến vào vòng 32 đội.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: ĐT Pháp thắng đậm Na Uy với tỷ số 4-1 để củng cố ngôi đầu bảng I trước khi tiến vào vòng 32 đội. 

ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 1

ĐT Pháp nhập cuộc đầy hứng khởi và liên tục tạo ra sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở giây thứ 23, Mbappe đã đưa bóng dội xà ngang trước khi Kone thử tài thủ môn Selvik bằng cú sút xa ít phút sau đó.

Sau những phút ép sân, Pháp mở tỷ số ở phút 7 khi Dembele dứt điểm quyết đoán từ đường kiến tạo của Mbappe. Đến phút 19, bộ đôi này tiếp tục phối hợp giúp Dembele hoàn tất cú đúp. Tuy nhiên, Na Uy nhanh chóng đáp trả chỉ hai phút sau với pha dứt điểm đẹp mắt của Aasgaard, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dù vậy, đại diện Bắc Âu không thể duy trì đà hưng phấn khi Dembele hoàn tất cú hat-trick ở phút 32, giúp ĐT Pháp khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 3-1.

Bước sang hiệp hai, Na Uy có cơ hội lớn để thu hẹp cách biệt khi được hưởng phạt đền ngay phút 48, nhưng Strand Larsen lại không thắng được thủ môn Maignan trên chấm 11m. Đội bóng Bắc Âu tiếp tục dâng cao tìm bàn rút ngắn tỷ số nhưng không đạt được hiệu quả. 

ĐT Pháp dù thi đấu thong thả trong những phút cuối nhưng vẫn có được bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 do công của Doue. 

Thắng 4-1, ĐT Pháp có 3 trận toàn thắng và tiến vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng I. 

14:03
14:04
 

 

14:08
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 3
14:09

Lượt trận cuối bảng I World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng thời vào lúc 2h rạng sáng 27/6. Trên sân Gillette ở Foxborough (Mỹ), ĐT Pháp sẽ đối đầu với ĐT Na Uy. 

ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 4
Ảnh: Reuters.

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng, cả hai đội đều đã chính thức giành vé vào vòng 32 đội sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Iraq và Senegal. ĐT Pháp đang tạm thời xếp trên với hiệu số tốt hơn. 

Trận đấu sắp tới sẽ chỉ còn mang ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng I. Theo nhánh đấu những vòng tiếp theo, đội nhất bảng sẽ cùng nhánh ĐT Đức trong khi đội nhì bảng sẽ cùng nhánh ĐT Brazil. Đây đều là những đội tuyển mạnh của giải đấu năm nay nên ngôi nhất hay ngôi nhì bảng lúc này thật ra cũng không có quá nhiều khác biệt với ĐT Pháp và ĐT Na Uy. 

Do đó, người hâm mộ có thể chờ đợi một màn trình diễn cởi mở với những pha đôi công hấp dẫn giữa Pháp và Na Uy. Đây cũng sẽ là thời cơ để một số gương mặt dự bị của đôi bên ra sân và tìm kiếm thời cơ để chen chân vào đội hình chính ở các vòng đấu tiếp theo. 

Màn so tài giữa Pháp và Na Uy cũng sẽ đánh dấu sự đối đầu trực tiếp giữa Mbappe và Haaland, hai trong số những tiền đạo đang có phong độ tốt nhất ở World Cup năm nay. Chỉ sau 2 trận đã đấu, cả Mbappe và Haaland đều đã sở hữu 4 bàn thắng, đang trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới và những trận đấu cởi mở như thế này sẽ là cơ hội để họ gia tăng số bàn thắng tại giải đấu năm nay. 

Nếu Haaland đại diện cho sức mạnh, khả năng càn lướt và săn bàn trong vòng cấm, thì Mbappe lại là hiện thân của tốc độ, sự bùng nổ và khả năng tạo khác biệt từ mọi vị trí trên hàng công.

Với riêng cá nhân Mbappe, chân sút của Les Bleus càng có động lực để ghi thêm bàn thắng khi anh đã có 16 pha lập công ở đấu trường World Cup, chỉ xếp ngay sau huyền thoại Lionel Messi (18 bàn). Nếu có thêm được những pha ghi bàn, Mbappe hoàn toàn có thể tiến sát, thậm chí vượt qua Messi trong bảng vàng những cái tên ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu. 

Với chất lượng nhân sự và phong độ hiện tại của đôi bên, một trận đấu nhiều bàn thắng có thể sẽ xuất hiện và người hâm mộ hoàn toàn có thể được chứng kiến một trong những trận có chất lượng chuyên môn cao nhất từ đầu giải.

14:09
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 6
21:47

 

21:48
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 7
Bảng xếp hạng World Cup 2026 trước loạt trận ngày 26/6 (giờ Mỹ). 
01:29
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 8
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
01:32
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 10
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 12
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 14
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 16
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 17
Ảnh: Reuters. 
01:44
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 18
Ảnh: Reuters. 
02:00

Trước trận đấu, cầu thủ, ban huấn luyện 2 đội và tất cả mọi người trên sân dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân đã thiệt mạng ở trận động đất tại Venezuela. 

02:01

1' Trận đấu bắt đầu !!!! Na Uy giao bóng trước. 

02:02

1' Chỉ ngay ở giây thứ 23, ĐT Pháp đã có cơ hội. Mbappe dứt điểm góc hẹp đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành của ĐT Na Uy. 

02:06

4' ĐT Pháp đang ép sân dữ dội. Kone có thời cơ dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn của Na Uy vất vả cứu thua. 

02:07
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 19
Ảnh: Reuters. 
02:09

7' VÀO OOO !!!! Mbappe có đường chuyền tốt cho Dembele xử lý rồi dứt điểm chuẩn mực bằng chân phải. Trước mặt Quả bóng Vàng 2025 là 2 hậu vệ Na Uy nhưng Dembele vẫn tung ra được cú dứt điểm cực mạnh vào góc xa khung thành. 1-0 cho ĐT Pháp. 

02:12
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 20
Ảnh: Reuters. 
02:14

13' Mbappe chuyền bóng để Olise băng lên dứt điểm nhưng không thắng được sự truy cản của hậu vệ Na Uy. 

02:18

17' Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Na Uy dù bị ép sân nhưng sẵn sàng lên bóng, phản công khi có cơ hội. 

02:23

19' VÀO OOOO !!!! ĐT Pháp có pha chuyển đổi trạng thái ở đẳng cấp quá cao. Olise có bóng rồi phát triển cho Mbappe. Cầu thủ số 10 khống chế rồi tiếp tục kiến tạo cho Dembele. Dembele xử lý rồi dứt điểm chân trái nâng tỷ số lên 2-0. 

02:24

21' VÀO OOOO!!!!! Hàng thủ ĐT Pháp mất tập trung, mở ra cơ hội cho ĐT Na Uy. Aasgaard xử lý bình tĩnh rồi tung ra cú sút trái phá, đánh bại thủ môn Maignan. 

02:26
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 21
Trận đấu đang diễn ra đặc biệt hấp dẫn. (Ảnh: Reuters). 
02:32

30' Tốc độ trận đấu đã giảm đôi chút nhưng đôi bên vẫn cho thấy những nỗ lực tấn công. Bàn thắng tiếp theo có thể đến bất cứ lúc nào. 

02:35

32' VÀO OOOO!!! Dembele hoàn tất cú hat-trick. Tchouameni là người kiến tạo để Dembele nhấp nhả vài nhịp trước khi cứa lòng chuẩn mực, nâng tỷ số lên 3-1. 

02:39
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 22
Dembele có trận đấu quá xuất sắc. (Ảnh: Reuters). 
02:40

39' ĐT Pháp vẫn đang duy trì thế trận vượt trội. Các cầu thủ chủ yếu dự bị của Na Uy dù rất cố gắng nhưng đang hoàn toàn thất thế. 

02:46

45' Kone và Mbappe phối hợp đập nhả làm toàn bộ hàng thủ Na Uy chỉ biết đứng nhìn nhưng thủ môn Selvik đã kịp thời băng ra can thiệp. 

02:47

Hiệp 1 có 5 phút bù giờ !!!!

02:52

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 3-1 cho ĐT Pháp.

02:53
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 23
Ảnh: Reuters. 
03:09

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

03:13

48' PHẠT ĐỀN CHO NA UY!!! Boob đi bóng rất dẻo trong vòng cấm, buộc Theo Hernandez phạm lỗi. Trọng tài cho Na Uy hưởng phạt đền.

03:14

50' KHÔNG VÀOOOOO!! Trên chấm 11m, Strand Larsen đã dứt điểm quá hiền và để thủ môn Maignan dễ dàng cản phá. 

03:16
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 24
Ảnh: Reuters. 
03:18

54' Na Uy đang cho thấy những nỗ lực vùng lên trong hiệp 2. Tuy nhiên đây lại là thế trận ĐT Pháp rất yêu thích khi khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của Les Bleus là rất đáng sợ. 

03:25

61' ĐT Pháp được hưởng quả đá phạt. Olise treo bóng về cột xa để Lacroix băng xuống dứt điểm, bóng đi chệch khung thành Na Uy trong gang tấc. 

03:28

64' Mbappe tận dụng sai lầm của cầu thủ Na Uy rồi xộc thẳng vào vòng cấm và tung ra cú đá rất căng nhưng hậu vệ cuối cùng của Na Uy đã kịp can thiệp. 

03:30
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 25
Mbappe vẫn đang đi tìm bàn thắng đầu tiên trong trận. (Ảnh: Reuters). 
03:36

72' Na Uy phản công thần tốc, Boob có cơ hội rõ ràng để ghi bàn nhưng cầu thủ này một lần nữa không thể đánh bại được thủ môn Maignan bên phía ĐT Pháp. 

03:43

79' Na Uy đang cố gắng tấn công để tìm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của đại diện Bắc Âu chưa có độ chuẩn xác. 

03:51

87' Mbappe được rút ra nghỉ. Vào thay là Mateta. 

03:52
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 26
Ảnh: Reuters. 
03:54

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

03:58

90+4' VÀO OOO!!!!Dù thi đấu thong thả trong những phút cuối, ĐT Pháp vẫn có được bàn thắng thứ tư. Doue đón điểm rơi từ đường chuyền bóng bổng của đồng đội và đánh đầu tung lưới Na Uy. 

03:59

Hết giờ !!! ĐT Pháp thắng 4-1. 

ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 Dt phap thang dam na uy hinh anh 27
Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Australia vượt qua vòng bảng World Cup 2026, CĐV mơ về kỳ tích
ĐT Australia vượt qua vòng bảng World Cup 2026, CĐV mơ về kỳ tích

VOV.VN - ĐT Australia hòa Paraguay 0-0 để vượt qua vòng bảng World Cup 2026, nhiều CĐV nước này mong chờ đội bóng sẽ có chiến thắng lịch sử ở vòng knock-out.

ĐT Australia vượt qua vòng bảng World Cup 2026, CĐV mơ về kỳ tích

ĐT Australia vượt qua vòng bảng World Cup 2026, CĐV mơ về kỳ tích

VOV.VN - ĐT Australia hòa Paraguay 0-0 để vượt qua vòng bảng World Cup 2026, nhiều CĐV nước này mong chờ đội bóng sẽ có chiến thắng lịch sử ở vòng knock-out.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Cape Verde vs Saudi Arabia World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Cape Verde vs Saudi Arabia World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Cape Verde vs Saudi Arabia thuộc khuôn khổ bảng H World Cup 2026 diễn ra lúc 07h00 ngày 27/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Cape Verde vs Saudi Arabia World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Cape Verde vs Saudi Arabia World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Cape Verde vs Saudi Arabia thuộc khuôn khổ bảng H World Cup 2026 diễn ra lúc 07h00 ngày 27/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Tây Ban Nha World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Tây Ban Nha World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Tây Ban Nha bảng H World Cup 2026 diễn ra lúc 7h ngày 27/6/2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Tây Ban Nha World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Tây Ban Nha World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Tây Ban Nha bảng H World Cup 2026 diễn ra lúc 7h ngày 27/6/2026

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 19 đội bóng vào vòng knock-out
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 19 đội bóng vào vòng knock-out

VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, BTC đã xác định được 19 đội bóng vào vòng knock-out.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 19 đội bóng vào vòng knock-out

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 19 đội bóng vào vòng knock-out

VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, BTC đã xác định được 19 đội bóng vào vòng knock-out.

Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026: Brazil gặp Nhật Bản
Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026: Brazil gặp Nhật Bản

VOV.VN - Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026, trong đó đáng chú ý có cặp đấu giữa hai đội Brazil và Nhật Bản.

Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026: Brazil gặp Nhật Bản

Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026: Brazil gặp Nhật Bản

VOV.VN - Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026, trong đó đáng chú ý có cặp đấu giữa hai đội Brazil và Nhật Bản.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế