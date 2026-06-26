Xác định 4 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026: Brazil gặp Nhật Bản

Sau loạt trận sáng 26/6, FIFA đã xác định được 19 đội giành quyền vào vòng knock-out (vòng 32 đội) World Cup 2026. Danh sách cụ thể gồm: Mexico, Nam Phi, Thụy Sĩ, Canada, Bosnia, Brazil, Morocco, Mỹ, Australia, Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Argentina, Pháp, Na Uy và Colombia.

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Từ 19 đội bóng này, BTC đã xác định được 4 cặp đấu là Nam Phi vs Canada (2h ngày 29/6), Brazil gặp Nhật Bản (0h ngày 30/6), Hà Lan vs Morocco (8h ngày 30/6) và Mỹ vs Bosnia (7h ngày 2/7).

13 tấm vé còn lại vào vòng knock-out sẽ được xác định thông qua các trận đấu cuối cùng ở các bảng G,H,I,J,K,L diễn ra trong các ngày 27 và 28/6 theo giờ Việt Nam.

Khi đó, toàn bộ các trận đấu của vòng knock-out World Cup 2026 (16 trận) sẽ được xác định cụ thể và chi tiết. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ liên tục cập nhật, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.