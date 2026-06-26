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ĐT Australia vượt qua vòng bảng World Cup 2026, CĐV mơ về kỳ tích

Thứ Sáu, 14:01, 26/06/2026
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VOV.VN - ĐT Australia hòa Paraguay 0-0 để vượt qua vòng bảng World Cup 2026, nhiều CĐV nước này mong chờ đội bóng sẽ có chiến thắng lịch sử ở vòng knock-out.

ĐT Australia hòa Paraguay 0-0 ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026. Kết quả này là đủ để ĐT Australia đi tiếp vào vòng knock-out. Dù không được ăn mừng bàn thắng của đội nhà nhưng nhiều CĐV của Australia hài lòng khi đội bóng đã tiến vào vòng tiếp theo. 

 

Lucas Griffin, một CĐV Australia nói: "Tôi nghĩ đây là một trận đấu khá thiên về phòng ngự. Hôm nay chúng tôi chỉ muốn vượt qua vòng này, và tôi nghĩ chúng tôi đã chơi khá tốt để đạt được mục tiêu này và đó là tất cả những gì quan trọng. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra trong trận đấu tiếp theo, với bất kỳ đối thủ nào". 

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CĐV Lucas Griffin. (Ảnh: Việt Nga).

Trận đấu Australia với Paraguay diễn ra vào buổi trưa theo giờ Australia nên nhiều người đã nghỉ làm để cùng bạn đi đến các quan bia hay quán bar để xem trận đấu. Quán bar Cheer ở trung tâm thành phố Sydney đã được đặt kín chỗ từ nhiều ngày trước và hôm nay, đông đảo cổ động viên của đội tuyển Australia đã đến để ủng hộ cho đội tuyển của mình.

Mặc dù lúc này chưa rõ Australia sẽ gặp đội tuyển nào trong trận tới song cổ động viên Australia hy vọng họ sẽ gặp đội tuyển Iran, đội đang được đánh giá gặp nhiều bất lợi. 

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CĐV Noah Pattison. (Ảnh: Việt Nga).

CĐV Noah Pattison chia sẻ: "Có vẻ như đối thủ sẽ là Iran, nên đó hứa hẹn sẽ là một trận đấu hay giữa hai đối thủ châu Á. Chúng tôi đã chơi rất tốt, tôi nghĩ với những gì đã diễn ra, bất cứ đối thủ nào đá với chúng tôi cũng sẽ tạo ra một trận đấu hấp dẫn". 

Không chỉ dừng lại ở vòng tiếp theo, với lối đá phòng ngự chắc chắn, các cổ động viên Australia đang hy vọng đội tuyển của họ có thể vào sâu hơn, đến những vòng đấu sâu hơn của giải đấu. Nếu làm được điều đó, ĐT Australia sẽ có lần đầu tiên giành chiến thắng ở một trận knock-out của World Cup. 

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 Rất nhiều CĐV Australia đã nghỉ làm để cùng bạn bè đến quán bar cổ vũ cho ĐT Australia trong trận đấu quyết định với ĐT Paraguay. (Ảnh: Việt Nga). 

CĐV Lucas Griffin chia sẻ thêm: "Tôi hiểu lối đá của ĐT Australia hiện nay. Cứ tiếp tục cố gắng nhé các chàng trai. Các bạn làm được. Chúng ta sẽ đi đến cùng, chúng ta sẽ đi đến tận tứ kết. Yêu các chàng trai". 

Theo lịch, ĐT Australia sẽ đá vòng 32 đội World Cup 2026 vào rạng sáng ngày 4/7. 

Việt Nga/VOV-Australia
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