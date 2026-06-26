Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 19 đội bóng vào vòng knock-out

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, cập nhật đến 11h15 ngày 26/6 (giờ Việt Nam). Theo đó, đã xác định được 19 đội bóng vượt qua vòng bảng để vào vòng knock-out (vòng 32 đội).

Danh sách cụ thể gồm: Mexico, Nam Phi, Thụy Sĩ, Canada, Bosnia, Brazil, Morocco, Mỹ, Australia, Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Argentina, Pháp, Na Uy và Colombia.

13 tấm vé còn lại vào vòng knock-out sẽ được xác định thông qua các trận đấu cuối cùng ở các bảng G,H,I,J,K,L diễn ra trong các ngày 27 và 28/6 theo giờ Việt Nam.