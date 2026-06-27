Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Iran hòa kịch tính Ai Cập
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6, Iran có trận hòa kịch tính 1-1 trước Ai Cập, mở ra cơ hội giành vé vào vòng knock-out.
Đội tuyển Ai Cập đã giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị trí nhì bảng G sau trận hòa 1-1 đầy căng thẳng trước Iran ở lượt đấu cuối. Kết quả này giúp đại diện Bắc Phi khép lại vòng bảng với tấm vé đi tiếp phía sau đội đầu bảng Bỉ, trong khi Iran phải chờ kết quả các bảng đấu khác để hy vọng lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Ai Cập nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5. Từ cú dứt điểm của Mohamed Salah khiến thủ môn Iran xử lý không tốt, Mahmoud Saber nhanh chóng đá bồi thành công, đưa Ai Cập vượt lên.
Iran có cơ hội vàng để gỡ hòa ở phút 11 khi được hưởng phạt đền sau tình huống Mehdi Taremi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, chính Taremi lại không thể đánh bại thủ thành Mostafa Shoubir trên chấm 11m.
Dù vậy, đội bóng Tây Á không mất nhiều thời gian để tìm bàn gỡ. Chỉ ba phút sau, Ramin Rezaeian tận dụng tốt pha bóng bật ra trong vòng cấm để san bằng tỷ số 1-1.
Trong phần còn lại của trận đấu, hai đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn với hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Salah liên tục khuấy đảo hàng thủ Iran trước khi rời sân ở phút 57. Phía bên kia, Iran cũng nhiều lần tiến sát bàn thắng với những cú dứt điểm của Mehdi Taremi và Saeid Ezatolahi, nhưng xà ngang và sự xuất sắc của thủ môn Ai Cập đã từ chối cơ hội.
Kịch tính được đẩy lên cao ở phút bù giờ khi Iran đưa bóng vào lưới Ai Cập lần thứ hai, nhưng VAR xác định lỗi việt vị và từ chối bàn thắng. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Ai Cập chính thức đi tiếp, còn Iran tiếp tục hồi hộp chờ phép màu từ các bảng đấu khác.
Đội tuyển Ai Cập khởi đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước Bỉ, kết quả được xem là rất tích cực khi đối thủ là ứng viên mạnh nhất bảng G. Ngay sau đó, đại diện châu Phi tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước New Zealand để vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm.
Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Hossam Hassan đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội. Ở lượt trận cuối gặp Iran trên sân Lumen, Ai Cập chỉ cần thêm 1 điểm để chắc chắn đi tiếp. Thậm chí, họ còn có cơ hội giữ ngôi đầu bảng nếu Bỉ không thắng New Zealand với cách biệt lớn.
Sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu như Mohamed Salah và Omar Marmoush, Ai Cập được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến ở các thời điểm quan trọng.
Trong khi đó, Iran bước vào trận đấu với áp lực lớn hơn. Đại diện Tây Á hòa New Zealand 2-2 ở trận ra quân trước khi xuất sắc cầm chân Bỉ 0-0 bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật. Kết quả này giúp Team Melli kéo dài chuỗi bất bại lên 5 trận trên mọi đấu trường, đồng thời duy trì hy vọng vượt qua vòng bảng.
Hiện đứng thứ ba với 2 điểm, Iran cần ít nhất một kết quả hòa để nuôi cơ hội đi tiếp trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của họ vẫn là chiến thắng để tự quyết số phận.
HLV Iran nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi Mehdi Taremi và Alireza Jahanbakhsh cho các tình huống phản công. Dù Iran khát điểm hơn, Ai Cập với thế trận chủ động và đẳng cấp vượt trội vẫn có nhiều cơ hội giành kết quả thuận lợi để bảo toàn ngôi đầu bảng G.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- AI CẬP: Khả năng ra sân của Hamdy Fathy và Hossam Abdelmaguid còn bỏ ngỏ.
- IRAN: Khả năng ra sân của Roozbeh Cheshmi còn bỏ ngỏ.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.
- Iran thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.
- Iran thắng 1 và hòa 1 trong 2 lần đối đầu Ai Cập trước đây.
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: AP)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
3': Những phút đầu tiên chứng kiến Ai Cập chủ động kiểm soát bóng, tấn công và dồn ép Iran. Trước khi trận đấu diễn ra thì Ai Cập đã chính thức giành vé vào vòng 32 đội nên tâm lý của đội bóng này rất thoải mái.
5': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha dứt điểm của Salah thủ môn của Iran bắt không dính bóng, bóng bật ra tới vị trí của Mahmoud Saber, cầu thủ này dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng mở tỉ số cho đại diện châu Phi.
8': KHÔNG ĐƯỢC !!! Iran tấn công bên cánh trái, Mohammad Mohebbi thực hiện đường tạt bóng vào vòng cấm Ai Cập, nhưng hậu vệ đối phương đã truy cản thành công.
10': PHẠT ĐỀN !!! Abdelmoneim Mohamed phạm lỗi với Mehdi Taremi trong vòng cấm địa trọng tài cho Iran được hưởng phạt đền.
11': SÚT HỎNG 11M !!! Mehdi Taremi được trao trọng trách sút phạt, nhưng tiền đạo này đã không thắng được thủ môn bên phía Ai Cập.
14': VÀO VÀO VÀO !!! Chỉ ít sau khi đá hỏng phạt đền, Iran đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Ramin Rezaeian. Đây là tình huống mà Ramin Rezaeian ập vào đá bồi rất nhanh sau khi thủ môn Ai Cập đã đổ người cứu thua xuất sắc trước đó của Milad Mohammadi.
18': Sau khi Iran có bàn gỡ hòa, trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi, hấp dẫn. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, nhiều pha bóng được triển khai với tốc độ cao.
19': THẺ VÀNG !!! Hossein Kanani nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Mostafa Zico.
20': THẺ VÀNG !!! Mahmoud Saber nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
22': PHẠT GÓC !!! Ai Cập đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm của Iran, dù khó khăn nhưng hàng thủ đại diện Tây Á vẫn đánh đầu giải nguy thành công.
23': Trọng tài cho các cầu thủ nghỉ 3 phút tiếp nước.
28': Ai Cập chủ động kiểm soát bóng và dồn ép Iran để tìm kiếm bàn thắng thứ hai, nhưng chưa thành công khi Iran đá phòng ngự chặt và sẵn sàng phản công khi cướp được bóng.
32': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ai Cập tấn công trung lộ, Mohamed Salah chọc khe cho đồng đội xâm nhập vòng cấm, nhưng hậu vệ Iran đã đoán được ý đồ và cắt bóng thành công.
34': KHÔNG VÀO !!! Ramin Rezaeian có cơ hội rất tốt trong vòng cấm địa Ai Cập, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà.
38': PHẢN CÔNG !!! Ai Cập phản công nhanh bên cánh trái theo hướng tấn công, Trezeguet đi bóng tốc độ, nhưng đường chuyền sau đó cho đồng đội không thực sự thuận lợi nên bị hậu vệ Iran cản phá thành công.
39': SÚT XA !!! Mohammad Ghorbani tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi chìm và căng, nhưng lại đi chệch khung thành của Iran.
43': THẺ VÀNG !!! Ali Nemati phạm lỗi với Salah, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo.
45+2': KHÔNG VÀO !!! Shoja Khalilzadeh có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm của Ai Cập khi thủ môn Mostafa Shoubir đấm bóng không tốt, nhưng bóng đi chệch khung thành.
45+5': KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau 1-1.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
47': KHÔNG VÀO !!! Mohammad Mohebbi có khoảng trống trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này đưa bóng đi vọt xà, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-1.
49': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ai Cập lên bóng bên cánh trái, bóng được tạt vào hướng đến vị trí của Salah, nhưng trung vệ của Iran đã đánh đầu giải nguy thành công.
52': KHÔNG VÀO !!! Salah đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm rồi chuyền cho Trezeguet dứt điểm, nhưng hậu vệ Iran đã lăn xả truy cản cứu thua cho đội nhà.
57': THAY NGƯỜI !!! Salah rời sân nhường chỗ cho Zizo.
60': KHÔNG ĐƯỢC !!! Iran phản công nhanh trong thế ba đấu hai, nhưng đội bóng này lại chuyền lỗi, lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ hai. Iran và Ai Cập đang chơi bóng với tốc độ cao, không ngại va chạm.
62': SÚT XA !!! Zizo dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đập chân hậu vệ Iran đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Ai Cập không làm khó được hàng thủ Iran.
64': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ai Cập phối hợp đá phạt rất tốt, cơ hội đến với Trezeguet, nhưng cầu thủ này đã không dứt điểm thành công. Ở pha đá phạt góc sau đó, hàng thủ Iran tiếp tục phòng ngự tốt.
68': Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ 3 phút tiếp nước.
72': PHẠT GÓC !!! Ai Cập đá phạt góc nhưng vẫn chưa thể tận dụng để ghi bàn thắng từ những tình huống cố định. Các cầu thủ Iran có chiều cao tốt nên những pha bóng bổng của Ai Cập không mang lại hiệu quả.
76': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Iran tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm Ai Cập, thủ môn Mostafa Shoubir ra vào không hợp lý, nhưng rất may là cầu thủ đối phương lại dứt điểm không tốt.
79': THẺ VÀNG !!! Saeid Ezatolahi nhận thẻ vàng vì lỗi ngăn cản đối phương phản công nhanh.
84': SÚT XA !!! Mohanad Lashin tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi chìm, nhưng lại chệch khung thành của Iran.
89': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Iran đá phạt góc, cơ hội đến với Mehdi Taremi, nhưng tiền đạo này lại đánh đầu đưa bóng dội xà ngang.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90+3': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm địa, thủ môn Ai Cập mắc lỗi, cơ hội đến với Shoja Khalilzadeh, cầu thủ này dứt điểm cận thành ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Tuy nhiên, trọng tài đang tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng.
90+5': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định có lỗi việt vị nên bàn thắng bị từ chối, tỉ số vẫn là 1-1.
90+7': KHÔNG VÀO !!! Saeid Ezatolahi đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đập xà ngang, vẫn chưa có bàn thắng thứ hai cho Iran.
HẾT GIỜ !!! Ai Cập và Iran hòa nhau 1-1. Với kết quả này, Ai Cập giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng G, đứng sau Bỉ. Trong khi đó, Iran có 3 điểm và phải chờ kết quả của các trận đấu còn lại để biết có nằm trong nhóm 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.
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