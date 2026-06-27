Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Iran hòa kịch tính Ai Cập

12:10

Đội tuyển Ai Cập đã giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị trí nhì bảng G sau trận hòa 1-1 đầy căng thẳng trước Iran ở lượt đấu cuối. Kết quả này giúp đại diện Bắc Phi khép lại vòng bảng với tấm vé đi tiếp phía sau đội đầu bảng Bỉ, trong khi Iran phải chờ kết quả các bảng đấu khác để hy vọng lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ai Cập nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5. Từ cú dứt điểm của Mohamed Salah khiến thủ môn Iran xử lý không tốt, Mahmoud Saber nhanh chóng đá bồi thành công, đưa Ai Cập vượt lên.

Iran có cơ hội vàng để gỡ hòa ở phút 11 khi được hưởng phạt đền sau tình huống Mehdi Taremi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, chính Taremi lại không thể đánh bại thủ thành Mostafa Shoubir trên chấm 11m.

Dù vậy, đội bóng Tây Á không mất nhiều thời gian để tìm bàn gỡ. Chỉ ba phút sau, Ramin Rezaeian tận dụng tốt pha bóng bật ra trong vòng cấm để san bằng tỷ số 1-1.

Trong phần còn lại của trận đấu, hai đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn với hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Salah liên tục khuấy đảo hàng thủ Iran trước khi rời sân ở phút 57. Phía bên kia, Iran cũng nhiều lần tiến sát bàn thắng với những cú dứt điểm của Mehdi Taremi và Saeid Ezatolahi, nhưng xà ngang và sự xuất sắc của thủ môn Ai Cập đã từ chối cơ hội.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút bù giờ khi Iran đưa bóng vào lưới Ai Cập lần thứ hai, nhưng VAR xác định lỗi việt vị và từ chối bàn thắng. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Ai Cập chính thức đi tiếp, còn Iran tiếp tục hồi hộp chờ phép màu từ các bảng đấu khác.