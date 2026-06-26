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Nhận định Ai Cập vs Iran bảng G World Cup 2026: Iran vượt khó được không?

Thứ Sáu, 15:00, 26/06/2026
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VOV.VN - Nhận định Ai Cập vs Iran trong khuôn khổ bảng G World Cup 2026, hai đội bóng sẽ quyết đấu để tranh vé đi tiếp.

Sau hai lượt trận, Ai Cập đang nắm lợi thế lớn nhất bảng G với 4 điểm. Đại diện châu Phi đã chắc suất vào vòng knock-out và chỉ cần một chiến thắng trước Iran để giữ chắc ngôi đầu bảng. Ngay cả một kết quả hòa cũng đủ để thầy trò HLV Hossam Hassan hoàn thành mục tiêu nếu Bỉ không thể thắng đậm New Zealand.

Phong độ của Ai Cập đang rất ấn tượng, đặc biệt sau chiến thắng lịch sử trước New Zealand ở lượt trận thứ hai. Đó là lần đầu tiên Ai Cập thắng tại một kỳ World Cup sau 9 trận chờ đợi.

Mohamed Salah vẫn là trụ cột không thể thay thế của Ai Cập khi đã in dấu giày vào bàn thắng ở cả 4 lần ra sân tại World Cup, với thành tích ghi bàn hoặc kiến tạo. Nếu tiếp tục lập công trước Iran, Salah sẽ vượt qua chính HLV Hossam Hassan để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển với 69 bàn thắng.

nhan dinh ai cap vs iran bang g world cup 2026 iran vuot kho duoc khong hinh anh 1
Mohamed Salah vẫn là trụ cột không thể thay thế ở Ai Cập (Ảnh: Reuters).

Ở chiều ngược lại, Iran bước vào trận đấu với nhiều áp lực. Đội bóng Tây Á hiện đứng thứ hai bảng G nhưng lại sở hữu những thống kê đáng lo ngại nhất: ít cú sút nhất (24), ít cú sút trúng đích nhất (7) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng thấp nhất. Đồng thời, họ cũng là đội phải chịu nhiều cú dứt điểm nhất từ đối thủ.

Đáng chú ý, Iran chưa từng vượt qua vòng bảng trong 6 lần dự World Cup trước đây. Đội hình hiện tại cũng mang dấu ấn tuổi tác khi họ tung ra đội hình xuất phát già nhất lịch sử giải đấu trong trận hòa Bỉ, với độ tuổi trung bình lên tới 32 tuổi 181 ngày.

Xét về lịch sử đối đầu, đây là lần đầu tiên Ai Cập và Iran gặp nhau tại World Cup. Trong lần chạm trán duy nhất trước đó vào năm 2000, hai đội hòa 1-1 trước khi Ai Cập thắng luân lưu.

nhan dinh ai cap vs iran bang g world cup 2026 iran vuot kho duoc khong hinh anh 2

Với phong độ ổn định hơn cùng sự tỏa sáng của Salah, Ai Cập đang được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Iran chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình để nuôi hy vọng làm nên lịch sử. Bởi trong quá khứ, Iran chưa từng thua trước các đối thủ châu Phi tại World Cup - họ đã đánh bại Morocco năm 2018 (1-0) và hòa với Angola năm 2006 (1-1) và Nigeria năm 2014 (0-0).

Trận đấu giữa Ai Cập vs Iran trong khuôn khổ bảng G World Cup 2026 diễn ra vào lúc 10h ngày 27/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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