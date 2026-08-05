Khai mạc Vòng loại khu vực miền Bắc môn Bóng rổ Đại hội Thể thao sinh viên 2026

Ngày 5/8, tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt, Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Vòng loại khu vực miền Bắc môn Bóng rổ, thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Lễ khai mạc Vòng loại khu vực miền Bắc môn Bóng rổ, thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội, Bóng rổ mở màn chuỗi hoạt động tranh tài của sinh viên trên toàn quốc, đồng thời đánh dấu mùa thứ năm của Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc – NUC bóng rổ.

Vòng loại khu vực miền Bắc năm nay quy tụ 72 đội bóng, gồm 47 đội nam và 25 đội nữ, đến từ 48 cơ sở giáo dục đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp. Quy mô tham dự cho thấy sức hút của phong trào bóng rổ sinh viên, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ sở giáo dục đối với công tác giáo dục thể chất và phát triển hoạt động thể thao trong nhà trường.

Bước sang mùa giải thứ năm, NUC Bóng rổ được lựa chọn trở thành môn Bóng rổ của Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình phát triển của giải và mở ra giai đoạn mới trong việc tổ chức, truyền thông và mở rộng sức ảnh hưởng của phong trào bóng rổ sinh viên.

102 trận đấu Vòng loại khu vực miền Bắc NUC bóng rổ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 05 đến ngày 26 tháng 8 năm 2026 tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các đội thi đấu để giành quyền tham dự Vòng chung kết Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Theo kế hoạch, khu vực miền Bắc có 03 suất nam và 02 suất nữ tham dự Vòng chung kết.

Sau khu vực miền Bắc, Vòng loại khu vực miền Nam được tổ chức từ ngày 09 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026; Vòng loại khu vực miền Trung diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 8 năm 2026. Vòng chung kết môn Bóng rổ dự kiến được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 04 đến ngày 11 tháng 9 năm 2026, với sự tham dự của 14 đội, gồm 08 đội nam và 06 đội nữ.

Công tác chuyên môn tại Vòng loại khu vực miền Bắc được điều hành bởi đội ngũ trọng tài thuộc Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội, bảo đảm các trận đấu diễn ra theo Luật thi đấu hiện hành, công bằng và khách quan.

Một số hình ảnh tại buổi lễ khai mạc Vòng loại khu vực miền Bắc môn Bóng rổ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026