ĐT nữ Triều Tiên thắng "không tưởng" ở trận ra quân ASIAD 2026

Nữ Triều Tiên thắng đậm Bangladesh 10-0

Chiều nay (14/9), đội tuyển nữ Triều Tiên đối đầu với đội tuyển nữ Bangladesh trong trận ra quân tại bảng F môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Với sức mạnh vượt trội, Triều Tiên đã không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm.

Ngay trong hiệp 1, đội tuyển nữ Triều Tiên đã sút tung lưới Bangladesh tới 7 lần. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Triều Tiên ghi thêm 3 bàn thắng nữa để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 10-0.

Đội tuyển nữ Triều Tiên giành chiến thắng 10-0 trước đội tuyển nữ Bangladesh.

Trong khi đó, ở trận đấu tại bảng G, đội tuyển nữ Philippines đã vất vả hòa Uzbekistan với tỉ số 1-1. Đây là kết quả khá bất ngờ, khi đại diện Đông Nam Á được đánh giá cao hơn.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc gặp nhiều khó khăn trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân ở bảng E. Phút 16, Su Yu-hsuan phá bẫy việt vị, thoát xuống rồi dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Kim Thanh để mở tỷ số.

Sau bàn thua, Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 36, Thu Thương đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Sang hiệp 2, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục gia tăng sức ép nhưng chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Phút 81, Wakabayashi Minori tận dụng tình huống phạt góc để dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Nỗ lực tấn công giúp Việt Nam có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 85. Vũ Thị Hoa căng ngang để Thanh Nhã đệm bóng cận thành. Phút 90+2, Minh Chuyên có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng không thể ghi bàn. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2.