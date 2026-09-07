Danh sách 16 đội dự vòng chung kết U20 châu Á 2027: Đông Nam Á có 3 suất

Vòng chung kết U20 châu Á 2027 đã xác định đủ 16 đội tuyển góp mặt sau khi vòng loại khép lại. Đáng chú ý, chủ nhà U20 Trung Quốc giành suất đặc cách, trong khi U20 Indonesia gây ấn tượng mạnh khi đứng đầu bảng H và đánh bại U20 Australia 2-0 ở lượt trận cuối.

Danh sách 16 đội dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Những đội bóng mạnh như U20 Hàn Quốc, U20 Uzbekistan, U20 Triều Tiên và U20 Nhật Bản đều góp mặt. Ở khu vực Tây Á cũng góp mặt với những đội bóng giàu truyền thống gồm U20 Saudi Arabia, U20 Iraq, U20 Iran, U20 Jordan, U20 Lebanon và U20 Oman.

Ở khu vực Đông Nam Á, U20 Indonesia, U20 Thái Lan và U20 Malaysia là những đội bóng giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027. U20 Indonesia nhất bảng H, U20 Thái Lan giành vé sau khi đứng nhì bảng F với 6 điểm, còn Malaysia cũng đi tiếp nhờ thành tích tốt trong nhóm các đội nhì bảng.

Danh sách 16 đội dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan, Triều Tiên, Tajikistan, Saudi Arabia, Iraq, Nhật Bản, Indonesia, Lebanon, Oman, Iran, Jordan, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia.