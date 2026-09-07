English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Danh sách 16 đội dự vòng chung kết U20 châu Á 2027: Đông Nam Á có 3 suất

Thứ Hai, 06:15, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Danh sách 16 đội dự vòng chung kết U20 châu Á 2027, khu vực Đông Nam Á có 3 suất tham dự.

Vòng chung kết U20 châu Á 2027 đã xác định đủ 16 đội tuyển góp mặt sau khi vòng loại khép lại. Đáng chú ý, chủ nhà U20 Trung Quốc giành suất đặc cách, trong khi U20 Indonesia gây ấn tượng mạnh khi đứng đầu bảng H và đánh bại U20 Australia 2-0 ở lượt trận cuối.

danh sach 16 doi du vong chung ket u20 chau A 2027 Dong nam A co 3 suat hinh anh 1
Danh sách 16 đội dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Những đội bóng mạnh như U20 Hàn Quốc, U20 Uzbekistan, U20 Triều Tiên và U20 Nhật Bản đều góp mặt. Ở khu vực Tây Á cũng góp mặt với những đội bóng giàu truyền thống gồm U20 Saudi Arabia, U20 Iraq, U20 Iran, U20 Jordan, U20 Lebanon và U20 Oman.

Ở khu vực Đông Nam Á, U20 Indonesia, U20 Thái Lan và U20 Malaysia là những đội bóng giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027. U20 Indonesia nhất bảng H, U20 Thái Lan giành vé sau khi đứng nhì bảng F với 6 điểm, còn Malaysia cũng đi tiếp nhờ thành tích tốt trong nhóm các đội nhì bảng.

Danh sách 16 đội dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan, Triều Tiên, Tajikistan, Saudi Arabia, Iraq, Nhật Bản, Indonesia, Lebanon, Oman, Iran, Jordan, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia.

Trí Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Indonesia gây sốc, Việt Nam bị loại
Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Indonesia gây sốc, Việt Nam bị loại

VOV.VN - Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Indonesia gây tiếng vang khi đánh bại U20 Australia với tỉ số 2-0 để giành vé dự vòng chung kết.

Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Indonesia gây sốc, Việt Nam bị loại

Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Indonesia gây sốc, Việt Nam bị loại

VOV.VN - Kết quả vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Indonesia gây tiếng vang khi đánh bại U20 Australia với tỉ số 2-0 để giành vé dự vòng chung kết.

Bóng đá Việt Nam nhận tin buồn kép sau khi U20 Việt Nam bị loại
Bóng đá Việt Nam nhận tin buồn kép sau khi U20 Việt Nam bị loại

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam nhận tin buôn kép sau khi U20 Việt Nam đứng cuối bảng C ở vòng loại U20 châu Á 2027.

Bóng đá Việt Nam nhận tin buồn kép sau khi U20 Việt Nam bị loại

Bóng đá Việt Nam nhận tin buồn kép sau khi U20 Việt Nam bị loại

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam nhận tin buôn kép sau khi U20 Việt Nam đứng cuối bảng C ở vòng loại U20 châu Á 2027.

Huấn luyện viên U20 Iran bất ngờ khen ngợi U20 Việt Nam
Huấn luyện viên U20 Iran bất ngờ khen ngợi U20 Việt Nam

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng 3-1 trước U20 Việt Nam, HLV Ghasem Haddadifar gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và người hâm mộ, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của đội chủ nhà.

Huấn luyện viên U20 Iran bất ngờ khen ngợi U20 Việt Nam

Huấn luyện viên U20 Iran bất ngờ khen ngợi U20 Việt Nam

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng 3-1 trước U20 Việt Nam, HLV Ghasem Haddadifar gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và người hâm mộ, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của đội chủ nhà.

HLV Yutaka Ikeuchi nêu rõ lý do U20 Việt Nam bị loại
HLV Yutaka Ikeuchi nêu rõ lý do U20 Việt Nam bị loại

VOV.VN - HLV Yutaka Ikeuchi nói nguyên nhân U20 Việt Nam thua cả 3 trận và không thể giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.

HLV Yutaka Ikeuchi nêu rõ lý do U20 Việt Nam bị loại

HLV Yutaka Ikeuchi nêu rõ lý do U20 Việt Nam bị loại

VOV.VN - HLV Yutaka Ikeuchi nói nguyên nhân U20 Việt Nam thua cả 3 trận và không thể giành vé dự VCK U20 châu Á 2027.

Hàng thủ như mơ ngủ, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran
Hàng thủ như mơ ngủ, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran

VOV.VN - U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, qua đó chính thức dừng bước tại giải đấu.

Hàng thủ như mơ ngủ, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran

Hàng thủ như mơ ngủ, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran

VOV.VN - U20 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, qua đó chính thức dừng bước tại giải đấu.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế