Chuỗi thành tích vô duyên kỳ lạ của vị HLV U20 Việt Nam

HLV Yutaka Ikeuchi là ai?

HLV Yutaka Ikeuchi sang Việt Nam làm việc từ tháng 2/2025 và ký hợp đồng với VFF cho cương vị cố vấn giám sát kỹ thuật của U17 Việt Nam.

Theo thông tin từ trang chủ VFF, ông Yutaka Ikeuchi sinh năm 1961 và từng có thời gian khoác áo ĐT Nhật Bản trong giai đoạn 1981-1985. Sau khi giải nghệ, ông Yutaka Ikeuchi đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong làng bóng đá Nhật Bản.

HLV Yutaka Ikeuchi của U20 Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

“Ông từng đảm nhiệm vai trò HLV trưởng CLB Bóng đá nữ Fujita, HLV đội nhi đồng và đội trẻ CLB Nagoya Grampus Eight, HLV đội một CLB Nagoya Grampus Eight cũng như từng là Tổng Giám đốc CLB Bóng đá Monolith.

Từ năm 2003 đến 2023, ông Ikeuchi là giảng viên của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ trẻ. Ông cũng từng giữ chức vụ Giám đốc học viện bóng đá nam JFA và HLV trưởng các đội tuyển U15, U16, U17 nam quốc gia Nhật Bản. Gần đây nhất, ông là HLV trưởng đội U15 học viện JFA Fukushima và Giám đốc CLB Bóng đá Wyvern” – Trang chủ VFF viết.

Bài viết của VFF cho biết ông Yutaka Ikeuchi sở hữu bằng HLV “S” của LĐBĐ Nhật Bản (JFA) và đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong JFA, bao gồm HLV JFA tỉnh Tokai, Phó Giám đốc đào tạo trẻ JFA và Giám đốc đào tạo trẻ JFA. Ông cũng là thành viên của Ban kỹ thuật và Ban bóng đá nữ JFA.

“Với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, ông Ikeuchi đã đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ trẻ và là giảng viên của các lớp Bằng C, Bằng B, Bằng A và Bằng S (Pro) của JFA. Ông cũng từng là giảng viên lớp A lứa tuổi U15” – Trang chủ VFF cho hay.

Chuỗi thành tích buồn của HLV Yutaka Ikeuchi cùng bóng đá Việt Nam

Trong vai trò cố vấn, HLV Yutaka Ikeuchi không thể cùng U17 Việt Nam vào tứ kết châu Á và giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2025 như kỳ vọng. U17 Việt Nam dừng bước từ vòng bảng U17 châu Á 2025 sau 3 trận hòa với cùng tỷ số 1-1 trước U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE.

Sau khi lỗi hẹn với U17 World Cup, HLV Yutaka Ikeuchi trực tiếp dẫn dắt U18 Việt Nam tham dự Seoul EOU Cup tại Hàn Quốc vào tháng 9/2025. Ở giải đấu này, U18 Việt Nam đã thua K League U18 All Stars 1-5, thua Đại học Kanto 0-1 và thắng U18 Zhejiang 4-0, qua đó dừng bước khi đứng thứ 3 bảng A.

U20 Việt Nam toàn thua 3 trận ở vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: Như Đạt)

Tháng 6/2026, HLV Yutaka Ikeuchi dẫn dắt U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026 và sớm bị loại từ vòng bảng. U19 Việt Nam đã thắng U19 Timor Leste 3-0, thắng U19 Myanmar 5-0 và thua U19 Indonesia 1-2.

Đáng chú ý, U19 Việt Nam nắm lợi thế khi chỉ cần hòa U19 Indonesia là sẽ đứng nhất bảng nhưng thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã thua đau ở phút bù giờ. Ngoài ra, U19 Việt Nam cũng không thể giành vé vớt cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất khi U19 Campuchia bất ngờ hòa U19 Australia 2-2.

Tại vòng loại U20 châu Á 2027 vừa qua, HLV Yutaka Ikeuchi đã cùng U20 Việt Nam toàn thua 3 trận với tỷ số 0-3 trước U20 Triều Tiên, 1-2 trước U20 Palestine và 1-3 trước U20 Iran.

U20 Việt Nam không chỉ lỗi hẹn với VCK U20 châu Á 2027 mà còn bị rơi từ nhóm Qualification Phase xuống Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo theo thể thức mới của AFC. Điều này khiến lứa U20 Việt Nam tiếp theo sẽ không có cơ hội tham dự VCK U20 châu Á 2029 mà phải thi đấu tại Development Phase và tìm đường trở lại Qualification Phase.

Như vậy, qua 4 giải đấu với các cấp độ U17, U18, U19 và U20 Việt Nam, HLV Yutaka Ikeuchi đều có trải nghiệm đáng buồn.