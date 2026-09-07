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Đội trưởng U20 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ và lứa đàn em

Thứ Hai, 08:46, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh xin lỗi người hâm mộ và lứa đàn em sau thất bại ở vòng loại U20 châu Á 2027.

U20 Việt Nam đã kết thúc chiến dịch vòng loại U20 châu Á 2027 với thành tích toàn thua. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi lần lượt thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên, 1-2 trước U20 Palestine và 1-3 trước U20 Iran.

Thành tích đáng buồn này cũng khiến U20 Việt Nam rơi từ nhóm Qualification Phase xuống Development Phase ở kỳ vòng loại tiếp theo theo thể thức mới của AFC. Do đó, lứa U20 Việt Nam tiếp theo sẽ không có cơ hội tham dự VCK U20 châu Á 2029 mà phải thi đấu tại Development Phase và tìm đường trở lại Qualification Phase.

Doi truong u20 viet nam xin loi nguoi ham mo va lua dan em hinh anh 1
Đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh của U20 Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Đáng chú ý, thế hệ U17 Việt Nam vừa giành quyền tham dự U17 World Cup 2026 sẽ chính là lứa U20 Việt Nam mất cơ hội tham dự VCK U20 châu Á 2029 mà phải thi đấu tại Development Phase.

Sau khi U20 Việt Nam kết thúc hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh đã thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và lứa cầu thủ đàn em.

“Thay mặt toàn đội U20 Việt Nam, tôi xin lỗi người hâm mộ, những người đã yêu mến, ủng hộ và luôn ở bên cạnh chúng tôi. Tôi cũng muốn xin lỗi lứa U20 Việt Nam sau này vì mình đã không hoàn thành nhiệm vụ” - Quốc Khánh chia sẻ.

Đội trưởng U20 Việt Nam nói thêm: “Mọi người bên cạnh lúc chiến thắng chắc chắn chúng tôi sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng mọi người bên cạnh chúng tôi lúc gục ngã thì sẽ mang lại niềm hạnh phúc lớn lao rất nhiều. Mong thất bại này sẽ là bàn đạp để chúng tôi học hỏi từ những sai lầm và có thể trở thành cầu thủ tốt hơn trong tương lai".

Hoàng Long/VOV.VN
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