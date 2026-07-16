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Khuất Văn Khang chấn thương, HLV Kim Sang Sik triệu tập gấp người bổ sung

Thứ Năm, 19:25, 16/07/2026
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VOV.VN - HLV Kim Sang Sik quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo thay thế Khuất Văn Khang, người phải rời đội tuyển do chấn thương và lỡ hẹn với ASEAN Championship 2026.

Chiều 16/7, đội tuyển Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường đến Thái Nguyên vào sáng 17/7 để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar. Đây cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026.

Trước buổi tập, đội tuyển Việt Nam đón nhận thông tin không vui khi tiền vệ Khuất Văn Khang buộc phải chia tay đội tuyển vì chấn thương chưa bình phục hoàn toàn. Dù tình trạng của cầu thủ sinh năm 2003 đã có nhiều tiến triển, đội ngũ y tế cùng Ban huấn luyện thống nhất để anh trở về CLB tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo quá trình hồi phục đạt hiệu quả cao nhất.

khuat van khang chan thuong, hlv kim sang sik trieu tap gap nguoi bo sung hinh anh 1
Khuất Văn Khang dính chấn thương, lỡ ASEAN Cup 2026.

Trước Văn Khang, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng đã rút lui khỏi đội tuyển vì những vấn đề liên quan đến chấn thương. Để đảm bảo chiều sâu lực lượng, HLV Kim Sang Sik quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công an TP.HCM.

Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ này được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia khi anh từng góp mặt trong đợt tập trung tháng 11/2025 chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Việc từng làm việc với HLV Kim Sang Sik và Ban huấn luyện được kỳ vọng sẽ giúp Khổng Minh Gia Bảo nhanh chóng hòa nhập, đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam liên tiếp chịu tổn thất về lực lượng.

Ở buổi tập chiều 16/7, Ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật và nhân sự cho trận giao hữu với Myanmar. Theo kế hoạch, sáng 17/7, toàn đội sẽ di chuyển lên Thái Nguyên và có buổi tập làm quen sân trước khi chạm trán Myanmar vào ngày 18/7.

Trí Minh/VOV.VN
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