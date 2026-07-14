Người hâm mộ mua vé trực tiếp trận giao hữu ĐT Việt Nam vs Myanmar ở đâu?

Theo công bố từ BTC, giá vé trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam vs Myanmar diễn ra lúc 19h00 ngày 18/7/2026 trên sân vận động tỉnh Thái Nguyên sẽ được bán ở mức 100.000 đồng/vé. BTC sẽ mở bán vé phục vụ người hâm mộ trong 3 ngày liên tiếp. Cụ thể:

– Ngày 16/7/2026: Từ 14h30 đến 17h00

– Ngày 17/7/2026: Sáng từ 09h00 đến 11h30; Chiều từ 14h30 đến 17h00

– Ngày 18/7/2026: Chiều từ 14h30 đến 19h00

Người hâm mộ sẽ tới mua vé tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. BTC cũng lưu ý người hâm mộ việc hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.

Đồng thời, để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế, BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé. BTC cũng lưu ý người hâm mộ có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua; khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

Người hâm mộ có thể mua vé trực tiếp trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam vs Myanmar

Điều này cũng đồng nghĩa với việc BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.