Kịch bản nào giúp U20 Việt Nam giành vé vào tứ kết U20 nữ châu Á?

U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối vòng bảng. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko có được vị trí thứ ba bảng A, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé lọt vào vòng tứ kết.

Theo điều lệ giải được AFC quy định, ngoài các đội nhất nhì ở ba bảng A, B,C, hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì thế, U20 nữ Việt Nam sẽ cần chờ kết quả lượt cuối của các bảng B và C để xác định xem có thể lọt vào tứ kết hay không.

Hiện tại, U20 nữ Việt Nam có 3 điểm, hiệu số -5. Trong khi đó, các đội có khả năng xếp thứ ba ở các bảng B và C đều có hiệu số thấp hơn. Đó là Uzbekistan (-8), Jordan (-9) ở bảng B và Đài Bắc Trung Hoa (-7), Ấn Độ (-11) ở bảng C.

Ở lượt trận cuối, Uzbekistan sẽ gặp Jordan và Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Ấn Độ. Trong trường hợp một trong hai trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, U20 nữ Việt Nam sẽ chính thức có vé vào tứ kết. Nếu Uzbekistan thắng Jordan dưới ba bàn hoặc Đài Bắc Trung Hoa thắng Ấn Độ dưới bốn bàn, U20 Việt Nam cũng sẽ giành vé.

U20 nữ Việt Nam sẽ chỉ bị loại nếu xảy ra đồng thời cả hai trường hợp Uzbekistan thắng Jordan ba bàn (hoặc Jordan thắng Uzbekistan bốn bàn) và Đài Bắc Trung Hoa thắng Ấn Độ bốn bàn (hoặc Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa bảy bàn).

Như vậy, có thể thấy khả năng U20 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026 đang rất lớn. Kết quả chung cuộc sẽ được xác định vào 22h tối nay 8/4 sau khi loạt trận cuối các bảng B và C kết thúc.