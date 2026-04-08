中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kịch bản nào giúp U20 Việt Nam giành vé vào tứ kết U20 nữ châu Á?

Thứ Tư, 11:00, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những kịch bản giúp U20 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối vòng bảng. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko có được vị trí thứ ba bảng A, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé lọt vào vòng tứ kết. 

kich ban nao giup u20 viet nam gianh ve vao tu ket u20 nu chau A hinh anh 1
Ảnh: AFC. 

Theo điều lệ giải được AFC quy định, ngoài các đội nhất nhì ở ba bảng A, B,C, hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì thế, U20 nữ Việt Nam sẽ cần chờ kết quả lượt cuối của các bảng B và C để xác định xem có thể lọt vào tứ kết hay không. 

Hiện tại, U20 nữ Việt Nam có 3 điểm, hiệu số -5. Trong khi đó, các đội có khả năng xếp thứ ba ở các bảng B và C đều có hiệu số thấp hơn. Đó là Uzbekistan (-8), Jordan (-9) ở bảng B và Đài Bắc Trung Hoa (-7), Ấn Độ (-11) ở bảng C. 

Ở lượt trận cuối, Uzbekistan sẽ gặp Jordan và Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Ấn Độ. Trong trường hợp một trong hai trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, U20 nữ Việt Nam sẽ chính thức có vé vào tứ kết. Nếu Uzbekistan thắng Jordan dưới ba bàn hoặc Đài Bắc Trung Hoa thắng Ấn Độ dưới bốn bàn, U20 Việt Nam cũng sẽ giành vé. 

U20 nữ Việt Nam sẽ chỉ bị loại nếu xảy ra đồng thời cả hai trường hợp Uzbekistan thắng Jordan ba bàn (hoặc Jordan thắng Uzbekistan bốn bàn) và Đài Bắc Trung Hoa thắng Ấn Độ bốn bàn (hoặc Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa bảy bàn). 

Như vậy, có thể thấy khả năng U20 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026 đang rất lớn. Kết quả chung cuộc sẽ được xác định vào 22h tối nay 8/4 sau khi loạt trận cuối các bảng B và C kết thúc. 

PV/VOV.VN
Tag: U20 Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau chiến thắng trước U20 nữ Bangladesh
U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau chiến thắng trước U20 nữ Bangladesh

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau trận thắng tối thiếu trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối bảng A giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam thắng tối thiểu, níu hy vọng vào tứ kết giải châu Á

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: U20 nữ Việt Nam thắng tối thiểu U20 nữ Bangladesh, qua đó nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội để vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026 dù chưa có được kết quả tốt sau hai trận đấu.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá