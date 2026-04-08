U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau chiến thắng trước U20 nữ Bangladesh

Thứ Tư, 05:45, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau trận thắng tối thiếu trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối bảng A giải U20 nữ châu Á 2026.

Tối 7/4, U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối bảng A VCK U20 nữ châu Á 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko khép lại vòng bảng với vị trí thứ ba, giành 3 điểm cùng hiệu số -5 và chờ cơ hội vào tứ kết với suất dành cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Ngay sau trận đấu, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã trực tiếp gặp và chuyển lời chúc mừng của Thường trực Ban chấp hành và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới toàn đội. Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết Thường trực Ban chấp hành VFF ghi nhận nỗ lực thi đấu của các cầu thủ, đồng thời thưởng động viên 300 triệu đồng.

Theo thể thức giải, hai trong ba đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. U20 nữ Việt Nam hiện có lợi thế nhất định khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở bảng B và C đều chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận.

Cụ thể, các đội như Uzbekistan, Jordan, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ sẽ đối đầu trực tiếp ở mỗi bảng để phân định vị trí thứ ba. Theo lịch thi đấu, U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa sẽ chạm trán U20 nữ Ấn Độ vào lúc 16h00, trong khi U20 nữ Uzbekistan đối đầu U20 nữ Jordan lúc 20h00 ngày 8/4.

Quách Khiêm/VOV.VN
