U20 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội để vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026

Chủ Nhật, 11:23, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026 dù chưa có được kết quả tốt sau hai trận đấu.

U20 nữ Việt Nam chưa có kết quả tốt tại vòng bảng U20 nữ châu Á 2026 khi để thua U20 nữ Trung Quốc và U20 nữ Thái Lan. Kết quả này khiến thầy trò HLV Okiyama Masahiko phải cạnh tranh vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất để vào tứ kết.

u20 nu viet nam van con co hoi de vao tu ket u20 nu chau A 2026 hinh anh 1
U20 nữ Việt Nam buộc phải thắng trong trận đấu cuối (Ảnh: VFF)

Trong trận đấu cuối vòng bảng, U20 nữ Việt Nam buộc phải thắng U20 nữ Bangladesh với tỉ số càng đậm càng tốt. Sau đó, U20 nữ Việt Nam cạnh tranh hai vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất để vào tứ kết.

Trước trận đấu cuối vòng bảng, HLV Okiyama đánh giá điều quan trọng nhất là nâng cao ý thức cải thiện chuyên môn của từng cầu thủ, đặc biệt là kỹ năng xử lý bóng trong các tình huống cơ bản.

HLV Okiyama cho biết: “Kỹ thuật không thể cải thiện chỉ trong một hay hai ngày, quan trọng là ý thức của từng cầu thủ. Họ phải ý thức rằng mình cần cải thiện, ví dụ như các tình huống một chạm hay kỹ thuật chuyền, đỡ bóng”.

Trận đấu giữa U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối vòng bảng sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 7/4.

Như Đạt/VOV.VN
U20 nữ Việt Nam thua đậm Thái Lan ở VCK U20 nữ châu Á 2026

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam thua đậm U20 nữ Thái Lan 1-4 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026.

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam thua đậm U20 nữ Thái Lan 1-4 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam quyết thắng U20 nữ Thái Lan ở giải châu Á

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U20 nữ Thái Lan ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U20 nữ Thái Lan ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/3: U20 nữ Việt Nam bị cầm hòa tiếc nuối

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/3: U20 nữ Việt Nam hòa 1-1 trong trận đấu giàu nỗ lực.

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/3: U20 nữ Việt Nam hòa 1-1 trong trận đấu giàu nỗ lực.

