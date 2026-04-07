U20 nữ Việt Nam thắng tối thiểu, níu hy vọng vào tứ kết giải châu Á

Tối 7/4, U20 nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng A giải U20 nữ châu Á 2026 gặp U20 nữ Bangladesh. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko nhập cuộc chủ động nhưng chưa thể sớm tạo khác biệt.

Ngay phút đầu, đội trưởng Lưu Hoàng Vân có pha bứt tốc nguy hiểm bên cánh phải. Tuy nhiên, đường tạt bóng cuối cùng chưa đủ khó để mở ra cơ hội rõ rệt.

Phút 13, hàng thủ Việt Nam có phen chao đảo khi đối phương thoát xuống đối mặt. Thủ môn Lê Thị Thu đã chơi xuất sắc để giữ sạch lưới.

Sau đó, U20 nữ Việt Nam dần kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Hoàng Vân, Thị Quý hay Thanh Hiếu đều thiếu chính xác.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục nghiêng về phía đội bóng của HLV Okiyama Masahiko. Bàn thắng quyết định đến ở phút 48 sau sai lầm của thủ môn Bangladesh.

Từ tình huống đá phạt, Thùy Linh nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số. Sau bàn thắng, Việt Nam chơi chủ động nhưng vẫn thiếu sắc bén trong khâu kết thúc. Một số cơ hội ngon ăn tiếp tục bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ Việt Nam thi đấu tập trung và kín kẽ. Đối phương không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp hai.

Chung cuộc, chiến thắng 1-0 giúp U20 nữ Việt Nam có 3 điểm đầu tiên sau 3 lượt trận và tạm xếp thứ 3 bảng A. Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026.