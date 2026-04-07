  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
U20 nữ Việt Nam thắng tối thiểu, níu hy vọng vào tứ kết giải châu Á

Thứ Ba, 22:17, 07/04/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/4: U20 nữ Việt Nam thắng tối thiểu U20 nữ Bangladesh, qua đó nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026.

Tối 7/4, U20 nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng A giải U20 nữ châu Á 2026 gặp U20 nữ Bangladesh. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko nhập cuộc chủ động nhưng chưa thể sớm tạo khác biệt.

Ngay phút đầu, đội trưởng Lưu Hoàng Vân có pha bứt tốc nguy hiểm bên cánh phải. Tuy nhiên, đường tạt bóng cuối cùng chưa đủ khó để mở ra cơ hội rõ rệt.

Phút 13, hàng thủ Việt Nam có phen chao đảo khi đối phương thoát xuống đối mặt. Thủ môn Lê Thị Thu đã chơi xuất sắc để giữ sạch lưới.

Sau đó, U20 nữ Việt Nam dần kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Hoàng Vân, Thị Quý hay Thanh Hiếu đều thiếu chính xác.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục nghiêng về phía đội bóng của HLV Okiyama Masahiko. Bàn thắng quyết định đến ở phút 48 sau sai lầm của thủ môn Bangladesh.

Từ tình huống đá phạt, Thùy Linh nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số. Sau bàn thắng, Việt Nam chơi chủ động nhưng vẫn thiếu sắc bén trong khâu kết thúc. Một số cơ hội ngon ăn tiếp tục bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ Việt Nam thi đấu tập trung và kín kẽ. Đối phương không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp hai.

Chung cuộc, chiến thắng 1-0 giúp U20 nữ Việt Nam có 3 điểm đầu tiên sau 3 lượt trận và tạm xếp thứ 3 bảng A. Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026.

Tin liên quan

U20 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội để vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026 dù chưa có được kết quả tốt sau hai trận đấu.

Bảng xếp hạng U20 nữ châu Á 2026 mới nhất: U20 nữ Việt Nam có nguy cơ bị loại

VOV.VN - Bảng xếp hạng U20 nữ châu Á 2026 mới nhất: U20 nữ Việt Nam có nguy cơ bị loại sau hai trận đầu tiên toàn thua.

U20 nữ Việt Nam thua đậm Thái Lan ở VCK U20 nữ châu Á 2026

VOV.VN - U20 nữ Việt Nam thua đậm U20 nữ Thái Lan 1-4 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U20 nữ châu Á 2026.

