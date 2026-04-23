  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lamine Yamal nghỉ hết mùa giải, đối mặt ác mộng lỡ World Cup 2026

Thứ Năm, 12:00, 23/04/2026
VOV.VN - Lamine Yamal nghỉ hết mùa giải vì dính chấn thương nặng và đối mặt ác mộng lỡ hẹn với Wolrd Cup 2026.

Lamine Yamal khiến người hâm mộ lo lắng khi dính chấn thương gân khoeo nghiêm trọng trong chiến thắng 1-0 của Barca trước Celta Vigo tại vòng 33 La Liga. Tài năng 18 tuổi vừa ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 40 nhưng ngay sau đó bất ngờ đổ gục, ôm mặt sau đùi trái và phải rời sân.

Pha lập công của Yamal giúp Barca giữ vững khoảng cách 9 điểm với Real Madrid trên bảng xếp hạng, nhưng niềm vui nhanh chóng bị phủ bóng bởi nỗi lo lực lượng. Cầu thủ 18 tuổi được thay ra ngay lập tức, trong khi đội chủ sân Camp Nou vẫn bảo toàn chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch.

lamine yamal nghi het mua giai, doi mat ac mong lo world cup 2026 hinh anh 1
Lamine Yamal gặp chấn thương nặng trong trận đấu với Celta Vigo. (Ảnh: Reuters)

Hiện mức độ chấn thương chưa được xác định chính xác, song nhiều khả năng Yamal sẽ vắng mặt ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Brrca còn 6 trận, bao gồm các cuộc đối đầu với Getafe, Osasuna và đặc biệt là trận El Clasico gặp Real Madrid.

Chia sẻ với truyền thông, Pedri hy vọng người đồng đội chỉ phải nghỉ trong thời gian ngắn nhất có thể và sớm trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, các nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha cho rằng tình hình có thể nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu.

Theo tờ Mundo Deportivo, Yamal nhiều khả năng bị rách gân khoeo và cần 5-6 tuần để hồi phục. Điều này đồng nghĩa Yamal đứng trước nguy cơ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải và rơi vào cuộc đua với thời gian để kịp dự World Cup 2026.

Trong kịch bản khả quan, Yamal vẫn có thể góp mặt ở trận ra quân của ĐT Tây Ban Nha gặp Cape Verde vào ngày 15/6 nếu hồi phục đúng tiến độ. Dù vậy, mọi rủi ro đều có thể xảy ra với chấn thương cơ nhạy cảm, đặc biệt khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khởi tranh trong chưa đầy hai tháng.

Đáng chú ý, Yamal không phải trường hợp duy nhất đối mặt nguy cơ lỡ World Cup 2026 vì chấn thương gân khoeo. Estevao Willian, tài năng trẻ thuộc biên chế Chelsea cũng đang trong tình cảnh tương tự.

Quách Khiêm/VOV.VN
"Người nhện" ĐT Mexico đứng trước kỷ lục lịch sử cùng Ronaldo và Messi ở World Cup

VOV.VN - Thủ thành của ĐT Mexico - Guillermo Ochoa đứng trước dấu mốc lịch sử cùng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở World Cup 2026.

VOV.VN - Thủ thành của ĐT Mexico - Guillermo Ochoa đứng trước dấu mốc lịch sử cùng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở World Cup 2026.

Kỳ tích World Cup sau 52 năm: Nước mắt và quyết định lịch sử của quốc gia châu Phi

VOV.VN - Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, CHDC Congo cuối cùng cũng giành được vé tham dự World Cup 2026. Không chỉ là chiến tích thể thao đơn thuần, tấm vé ấy còn mang theo niềm tự hào dân tộc, khiến cả quốc gia vỡ òa trong cảm xúc và dẫn tới một quyết định lịch sử.

VOV.VN - Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, CHDC Congo cuối cùng cũng giành được vé tham dự World Cup 2026. Không chỉ là chiến tích thể thao đơn thuần, tấm vé ấy còn mang theo niềm tự hào dân tộc, khiến cả quốc gia vỡ òa trong cảm xúc và dẫn tới một quyết định lịch sử.

Giá vé xem chung kết World Cup 2026 lên tới 289 triệu đồng

VOV.VN - Theo thông tin từ ESPN, giá vé xem trận chung kết World Cup 2026 cao nhất là khoảng 289 triệu đồng.

VOV.VN - Theo thông tin từ ESPN, giá vé xem trận chung kết World Cup 2026 cao nhất là khoảng 289 triệu đồng.

