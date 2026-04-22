Leicester City rơi xuống League One: Bi kịch sau 10 năm đăng quang Premier League

Từ nhà vô địch Premier League đến vực thẳm League One

Khoảnh khắc chiếc cúp bạc Premier League được nâng cao tại sân King Power vào tháng 5/2016 mãi là mốc son chói lọi nhất lịch sử Leicester City. Tuy nhiên, 10 năm sau ngày huy hoàng đó, người hâm mộ lại phải chứng kiến một thực tại nghiệt ngã. Trận hòa đáng thất vọng trước Hull City ngay trên sân nhà đã xác nhận tấm vé xuống hạng cho thầy trò HLV Rowett.

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Leicester phải nếm mùi xuống hạng. Sau khi chia tay Premier League vào năm ngoái, đội bóng này tiếp tục sa sút không phanh tại Championship, trở thành đội bóng thứ 5 trong lịch sử bóng đá Anh phải nhận hai cú sốc xuống hạng liên tiếp.

Leicester City xuống hạng sau một mùa giải thất vọng (Ảnh: Reuters).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Rowett không giấu nổi sự thất vọng: “Bức tranh tổng thể cho thấy một đội bóng không xuống hạng chỉ vì vài trận đấu, mà đó là hệ quả của cả một mùa giải yếu kém. Chúng tôi buộc phải rút ra bài học. CLB cần chấp nhận thực tế rằng đây là một giai đoạn đen tối trong hành trình phát triển”.

Sau chức vô địch lịch sử 2015/2016, Leicester City từng duy trì vị thế của một đội bóng lớn khi giành FA Cup (2021) và lọt vào bán kết UEFA Europa Conference League. Tuy nhiên, những sai lầm trong chiến lược nhân sự và quản lý đã khiến đội bóng mất phương hướng. Việc rơi xuống hạng ba (League One) – lần đầu tiên kể từ năm 2009 là một cú sốc thực sự đối với làng bóng đá xứ sở sương mù.

Lời xin lỗi của Chủ tịch Srivaddhanaprabha

Ngay sau khi Leicester City xuống League One, Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha đã gửi thông điệp trực tiếp đến người hâm mộ trên trang chủ CLB. Ông khẳng định bản thân sẽ chịu trách nhiệm cao nhất cho thất bại này.

“Việc xuống hạng League One đã chính thức được xác nhận. Với tư cách là Chủ tịch, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không có bất kỳ lời bào chữa nào cho kết quả này. Chúng ta từng cùng nhau đi qua những đỉnh cao rực rỡ và giờ đây là đáy sâu của sự thất vọng. Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến các bạn đau lòng” - ông Srivaddhanaprabha chia sẻ.

Vị chủ tịch người Thái Lan cũng cam kết về một kế hoạch tái thiết toàn diện: “Trọng tâm lúc này là tương lai. Chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định cứng rắn để cải thiện và khôi phục các tiêu chuẩn vốn có của Leicester City. Mục tiêu duy nhất là trở lại mạnh mẽ hơn”.