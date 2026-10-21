Lịch sử đối đầu Bayern Munich vs Arsenal trước Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Trận đại chiến giữa Bayern Munich vs Arsenal là tâm điểm chú ý ở lượt 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Đây là màn đọ sức giữa 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này và cũng là cặp đấu có nhiều duyên nợ tại đấu trường châu Âu.

Theo thống kê của UEFA, Bayern Munich đang có thành tích đối đầu trội hơn Arsenal trước cuộc đọ sức này khi thắng 8, hòa 3 và thua 4 trận. Đội bóng xứ Bavaria đã ghi tổng cộng 31 bàn và thủng lưới 18 bàn trong tất cả những lần chạm trán Pháo thủ.

Arsenal đã thắng Bayern Munich 3-1 ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu mùa trước. (Ảnh: Reuters)

Trong quá khứ, Bayern Munich từng được xem là "ác mộng" của Arsenal. Tuy nhiên, cán cân chênh lệch giữa đôi bên đã thay đổi trong những năm gần đây khi Pháo thủ thăng tiến mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta.

Mùa trước, đôi bên từng gặp nhau tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu và Arsenal đã thắng Bayern Munich 3-1 trên sân nhà Emirates. Dẫu vậy, cuộc đọ sức lần này sẽ diễn ra tại Allianz Arena, nơi Arsenal đã thua 3 lần gần nhất viếng thăng Bayern Munich.

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa Bayern Munich vs Arsenal tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 02h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến màn so tài này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB