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Bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu: Tiền đạo Dortmund vươn lên dẫn đầu

Thứ Tư, 09:07, 21/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu 2026/2027, tiền đạo Serhou Guirassy vươn lên dẫn đầu sau khi lập cú đúp giúp Dortmund thắng Sabah 2-1.

Tiền đạo Serhou Guirassy lập cú đúp giúp Dortmund thắng Sabah 2-1, đồng thời vươn lên đồng xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Hiện tại, Serhou Guirassy đang có cùng 4 pha lập công như  Erling Haaland (Man City), Ermedin Demirovic (Stuttgart) và Nicolo Tresoldi (Brugge). 

bang xep hang vua pha luoi cup c1 chau Au tien dao dortmund vuon len dan dau hinh anh 1
Serhou Guirassy tỏa sáng giúp Dortmund thắng Sabah 2-1. (Ảnh: AP)
bang xep hang vua pha luoi cup c1 chau Au tien dao dortmund vuon len dan dau hinh anh 2
Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu sau loạt trận rạng sáng 21/10 theo giờ Việt Nam. (Ảnh: UEFA)

Trong số 4 chân sút đang cùng chia sẻ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu, Nicolo Tresoldi vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích ở loạt trận tuần này khi sẽ cùng Club Brugge tiếp đón Lens lúc 02h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam.

Bám đuổi phía sau 4 chân sút đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Vua phá lưới Cúp C1 châu Âu 2026/2027 là 8 cầu thủ đang sở hữu 3 bàn thắng gồm: Bradley Barcola (Liverpool), Mac Allister (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Ferran Torres (PSG), Harry Kane (Bayern Munich), Nicolas Jackson (Aston Villa), Phil Foden (Man City) và Donyell Malen (AS Roma).

Đáng chú ý, Phil Foden đã lập hat-trick trong trận Man City thắng AEK 5-1. Đây là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của ngôi sao người Anh tại đấu trường Cúp C1 châu Âu. 

 

Hoàng Long/VOV.VN
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