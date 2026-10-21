Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10

Theo lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu, loạt trận lúc 23h45 đêm nay 21/10 (giờ Việt Nam) sẽ chứng kiến MU làm khách của Como và Lille tiếp đón Galatasaray. Trong đó, số phận chiếc “ghế nóng” của HLV Michael Carrick tại MU đang được quan tâm đặc biệt.

Hiện tại, MU đang có chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (3 hòa, 3 thua) trên mọi đấu trường khiến chiếc ghế của HLV Michael Carrick lung lay dữ dội. Chuyến làm khách của Como được xem là “lành ít dữ nhiều” với Quỷ đỏ.

Ảnh: TV360

Ở khung giờ 02h00 rạng sáng 22/10, Cúp C1 châu Âu sẽ có 7 cặp đấu gồm: Bayern Munich đại chiến Arsenal, Real Madrid tiếp đón Leipzig, Inter Milan chạm trán Shakhtar Donetsk, Real Betis đối đầu Feyenoord, Club Brugge gặp Lens, Aston Villa so tài Viking và Sporting CP đụng độ LASK.

Cặp đấu giữa Bayern Munich và Arsenal sẽ là tâm điểm chú ý khi 2 ứng viên cho chức vô địch Cúp C1 châu Âu gặp nhau tại Allianz Arena. Mùa trước, đôi bên cũng từng chạm trán ở vòng bảng và Arsenal đã thắng Bayern Munich 3-1 trên sân nhà Emirates.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến cuộc đọ sức Como vs MU và màn so tài Bayern Munich vs Arsenal trong loạt trận Cúp C1 châu Âu đêm nay 21/10 rạng sáng mai 22/10, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB