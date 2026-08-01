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Lịch sử đối đầu ĐT Thái Lan vs ĐT Malaysia trước trận đại chiến ở ASEAN Cup 2026

Thứ Bảy, 10:53, 01/08/2026
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VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu ĐT Thái Lan vs ĐT Malaysia trước màn so tài ở bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 1/8.

Theo thống kê của 11v11, ĐT Thái Lan đang có thành tích đối đầu kém hơn so với ĐT Malaysia. Cụ thể, tính từ năm 1959 tới nay, ĐT Thái Lan đã thua 44, hòa 31 và thắng 29 trận trong những lần chạm trán ĐT Malaysia.

Tính riêng trong 10 lần gặp nhau gần nhất, ĐT Thái Lan đã thua 5, hòa 2 và thắng 3 trước ĐT Malaysia. Trong chuỗi trận này, ĐT Thái Lan đã ghi 12 bàn thắng và nhận 10 bàn thua trước ĐT Malaysia.

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ĐT Thái Lan từng thắng ĐT Malaysia 1-0 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024. (Ảnh: AFF)

Tuy nhiên, “Voi chiến” đang có chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp trước “Mãnh hổ”. Cụ thể, ĐT Thái Lan đã đánh bại ĐT Malaysia 3-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 và 1-0 ở vòng bảng AFF Cup 2024.

Tối nay 1/8, ĐT Thái Lan sẽ tiếp đón ĐT Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng B ASEAN Cup 2026. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala vào lúc 20h00.

Hiện tại, ĐT Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau khi thắng ĐT Myanmar 2-1 và ĐT Lào 4-0. Trong khi đó, ĐT Thái Lan đang đứng nhì bảng B với 3 điểm sau khi thắng ĐT Lào 5-0 ở ngày ra quân và nghỉ lượt trận thứ 2.

Xem ASEAN Huyndai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Hoàng Long/VOV.VN
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