Bảng xếp hạng ASEAN Cup mới nhất: ĐT Việt Nam thất thế, Campuchia bị loại
VOV.VN - Bảng xếp hạng ASEAN Cup mới nhất: ĐT Việt Nam thất thế trong khi Campuchia và Timor Leste bị loại sau lượt trận thứ ba của bảng A.
Bảng xếp hạng ASEAN Cup mới nhất, cập nhật sáng 1/8. ĐT Việt Nam thất thế, tụt xuống thứ ba bảng A sau trận hòa 0-0 với ĐT Singapore.
Thầy trò HLV Kim Sang Sik có 4 điểm sau 2 trận trong khi Singapore tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận. Indonesia sau chiến thắng trước Timor Leste đã có 6 điểm sau 2 trận và tạm xếp nhì bảng.
Campuchia và Timor Leste chưa có điểm nào. Timor Leste đã chính thức bị loại khi đã đá 3 trận. Campuchia về lý thuyết vẫn có thể san bằng điểm số với Indonesia nhưng đội bóng này cũng đã chính thức hết cơ hội khi đã thua Indonesia trong trận đối đầu trực tiếp.