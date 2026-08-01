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Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8: ĐT Thái Lan đối mặt thử thách

Thứ Bảy, 06:00, 01/08/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8, ĐT Thái Lan đại chiến ĐT Malaysia còn ĐT Lào sẽ tiếp đón ĐT Philippines trong khuôn khổ bảng B.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8, bảng B sẽ diễn ra lượt trận thứ 3. ĐT Lào sẽ tiếp đón ĐT Philippines vào lúc 17h trên sân vận động Quốc gia Lào. ĐT Thái Lan sẽ gặp ĐT Malaysia vào lúc 20h tại sân vận động Rajamangala.

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ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia là 2 ứng viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp ở bảng B ASEAN Cup 2026

Hiện tại, ĐT Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau khi thắng ĐT Myanmar 2-1 và ĐT Lào 4-0. Nếu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách của ĐT Thái Lan, ĐT Malaysia sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.

ĐT Thái Lan đang đứng nhì bảng B với 3 điểm sau khi thắng ĐT Lào 5-0 ở ngày ra quân và nghỉ lượt trận thứ 2. Thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ vươn lên đứng đầu bảng B nếu thắng ĐT Malaysia.

Đáng chú ý, ĐT Thái Lan dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà nhưng họ đã thua 5, hòa 2 và thắng 3 trong 10 lần đối đầu gần nhất với ĐT Malaysia.

Ở cặp đấu còn lại, ĐT Lào và ĐT Philippines đều đang hướng đến điểm số đầu tiên ở ASEAN Cup 2026. ĐT Lào đang đứng cuối bảng sau khi liên tiếp thua đậm ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia. Trong khi đó, ĐT Philippines đang đứng áp chót sau trận thua ĐT Myanmar 1-4.

Xem ASEAN Huyndai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
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