Thanh Hóa trải qua 7 trận liên tiếp không thắng Hà Tĩnh

Theo lịch thi đấu vòng 6 V-League 2026/2027, Thanh Hóa sẽ so tài với Hà Tĩnh vào lúc 17h ngày 30/10. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Mai Xuân Hợp được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lịch sử đối đầu giữa Thanh Hóa vs Hà Tĩnh trước vòng 6 V-League 2026/2027 đang không ủng hộ đội bóng xứ Thanh. Theo đó, trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Thanh Hóa thắng 2, hòa 5 và thua 3 trận trước Hà Tĩnh.

Thanh Hóa so tài với Hà Tĩnh vào lúc 17h hôm nay 30/10.

Đội bóng xứ Thanh hiện có chuỗi 7 trận liên tiếp không thể thắng Hà Tĩnh, khi thua 2 và hòa 5. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Thanh Hóa đều thua Hà Tĩnh với tỉ số 0-1.

Hiện tại, Hà Tĩnh cũng đang có phong độ cao hơn Thanh Hóa. Đội bóng của HLV Phan Như Thuật có 10 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Thanh Hóa có 7 điểm, đứng vị trí thứ 7.

Dù lịch sử đối đầu không ủng hộ Thanh Hóa trước cuộc so tài với Hà Tĩnh ở vòng 6 V-League 2026/2027, nhưng đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp lại có lợi thế sân nhà. Đây là cơ hội để Thanh Hóa chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng trước đối thủ.

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