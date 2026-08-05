Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 lượt trận 5 mới nhất: Việt Nam gặp Campuchia

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất thì lượt trận 4 sẽ diễn ra trong hai ngày 7/8 và ngày 8/8. Trong ngày 7/8 sẽ diễn ra hai trận đấu của bảng A, đó là cuộc so tài của Singapore vs Indonesia và Việt Nam vs Campuchia diễn ra vào lúc 20h

Sau 4 lượt trận Việt Nam đang nắm lợi thế lớn nhất ở bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần giành 1 điểm là có vé vào bán kết. Trong khi đó, Singapore và Indonesia buộc phải quyết đấu để tranh tấm vé còn lại.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 lượt trận 5.

Ở cuộc so tài này, Singapore đang nắm lợi thế hơn. Đội bóng này được thi đấu trên sân nhà và cũng chỉ cần không thua Indonesia là sẽ vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, ở bảng B, Thái Lan đang nắm lợi thế lớn nhất khi toàn thắng 3 trận đấu. “Voi chiến” chỉ cần giành 1 điểm là vào bán kết với ngôi đầu. Trong khi đó, Malaysia nếu muốn chắc chắn đi tiếp cũng phải đánh bại Philippines để ghi tên mình vào vòng bán kết.

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