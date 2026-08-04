Vượt qua Phillippines, Thái Lan thắng trận thứ ba liên tiếp tại ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8 được chú ý khi ĐT Thái Lan có chiến thắng thứ ba liên tiếp sau khi vượt qua ĐT Philippines trên sân khách.
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8 được chú ý khi ĐT Thái Lan có chiến thắng thứ ba liên tiếp sau khi vượt qua ĐT Philippines trên sân khách.
Trời đổ mưa trước khi trận đấu diễn ra khiến màn so tài giữa Philippines vs Thái Lan bị ảnh hưởng không nhỏ. Các cầu thủ gặp khó khăn trong việc đi bóng cũng như các đường chuyền không có chất lượng tốt nhất do mặt sân đọng nước.
Trong hiệp một, cả hai đội đều có một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng được để ghi bàn. Sang hiệp hai, những sự thay đổi người nhằm tăng cường sức tấn công nhưng thế trận khá bế tắc.
Đến phút 85, ĐT Thái Lan có bàn mở tỉ số khi Waris không bị ai kèm thoải mái đánh đầu đưa bóng về góc xa khiến thủ thành Philippines dù bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá.
Trong những phút còn lại, ĐT Thái Lan có thêm một số tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỉ số Philippines 0-1 Thái Lan.
ĐT Philippines đang ở trong tình thế tương đối khó khăn trong việc giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Trận thua ĐT Myanmar ngay trên sân nhà khiến ĐT Philippines buộc phải nỗ lực giành chiến thắng trong cả hai trận đấu còn lại ở vòng bảng.
Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi lần lượt gặp ĐT Thái Lan trên sân nhà, sau đó là ĐT Malaysia trên sân khách. Dù được chơi trên sân nhà nhưng ĐT Philippines vẫn bị đánh giá có phần thấp hơn về cả thành tích đối đầu, phong độ cũng như lực lượng.
Về mặt thành tích đối đầu, ĐT Thái Lan đang vượt trội khi giành chiến thắng 8 lần, hoà 2 và chỉ thua 1 trong 11 lần gặp nhau gần nhất. ĐT Thái Lan cũng đã giành hai chiến thắng tại ASEAN Cup 2026 khi gặp Lào (5-0) và Malaysia (2-0).
Tuy nhiên, điểm tựa sân nhà vẫn mang đến hy vọng giành chiến thắng cho ĐT Philippines. Trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, ĐT Philippines đã giành chiến thắng 2-1 khi gặp ĐT Thái Lan. Đến trận lượt về trên sân khách, ĐT Philippines cũng thi đấu khá hay khiến ĐT Thái Lan phải chật vật giành chiến thắng trong những phút cuối hiệp phụ thứ hai.
Trận đấu giữa Philippines vs Thái Lan sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 4/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
Thái Lan tự tin gieo sầu cho Philippines để vào bán kết ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, HLV Anthony Hudson đánh giá cao Philippines, nhưng vẫn tự tin cùng Thái Lan giành chiến thắng để rộng cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8: Chơi thiếu người, Lào thua ngược Philippines
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8, Lào thua ngược Philippines 1-4 sau khi phải thi đấu thiếu người ngay từ phút 13 vì trung vệ Phetdavanh Somsanid lĩnh thẻ đỏ.
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8: Thái Lan thắng thuyết phục Malaysia
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8, Thái Lan thắng thuyết phục Malaysia 2-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B.
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8: ĐT Myanmar giành chiến thắng đậm
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8 nhận được sự chú ý khi ĐT Myanmar giành chiến thắng đậm khi gặp ĐT Lào trên sân nhà.
Link xem trực tiếp Philippines vs Thái Lan vòng bảng ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8
VOV.VN - Link xem trực tiếp Philippines vs Thái Lan vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 hôm nay 4/8.
Trận đấu bắt đầu! ĐT Thái Lan là đội giao bóng trước.
3': Bóng chạm xà ngang! Từ bên cánh phải, Ratree có pha treo bóng hơi sâu nhưng tạo bất ngờ cho thủ thành Philippines, bóng đập xà ngang khung thành bật ra đầy nguy hiểm.
9': Sút xa! Từ pha đá phạt gần đáy biên, bóng tìm đến vị trí của Sato ngoài vòng cấm. Cầu thủ của Philippines tung ra cú sút xa hiểm hóc, bóng đi sệt gần cột dọc khiến thủ thành Phatomakkakul phải đổ người cản phá.
14': Không được! Cả hai đội tuyển đều gặp nhiều khó khăn để xử lý bóng khi trời mưa khiến mặt sân sũng nước, chất lượng các đường chuyền không cao.
Tin bóng đá 4-8: HLV Kim Sang Sik viết tiếp kỷ lục vĩ đại với ĐT Việt Nam
VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 4-8 có những nội dung chính sau đây: HLV Kim Sang Sik viết tiếp kỷ lục vĩ đại với ĐT Việt Nam; Vì sao ĐT Việt Nam chưa chính thức vào bán kết ASEAN Cup 2026?; Kịch bản giúp ĐT Indonesia vào bán kết ASEAN Cup 2026…
ĐT Indonesia báo tin dữ sau trận thua ĐT Việt Nam, mất trụ cột tới hết ASEAN Cup
VOV.VN - ĐT Indonesia báo tin dữ cho người hâm mộ sau trận thua ĐT Việt Nam khi tiền vệ Marselino Ferdinan phải nghỉ thi đấu hết ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.
Người hâm mộ có thể mua vé trận đấu Việt Nam vs Campuchia qua kênh nào?
VOV.VN - Vé trận đấu Việt Nam vs Campuchia sẽ được phân phối đến người hâm mộ thông qua các quầy vé trực tiếp.
16': Không có phạt đền! Cầu thủ Philippines ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ Thái Lan nên không có phạt đền.
18': Nguy hiểm! ĐT Philippines có pha phản công nhanh, chóng được chuyền cho Gayoso băng lên nhưng thủ thành Kampol đã băng ra ngoài vòng cấm kịp thời để phá bóng.
20': Không được! Từ tình huống đá phạt góc, Sato đón quả treo bóng trong vòng cấm, xử lý một nhịp rồi dứt điểm nhưng bóng đập người cầu thủ Thái Lan bật ra.
23': Không vào! Mamah có bóng ở cánh trái rồi đột phá qua hai cầu thủ Philippines vào vòng cấm, sau đó sút góc hẹp nhưng thủ thành Deyto đã kịp thời đổ người đẩy bóng cứu thua.
25': Sút xa! Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, Mrowka tung ra cú sút xa với lực rất căng nhưng bóng đập trúng mặt Pansa bật ra.
31': Không được! Nishioka tạt bóng từ cánh trái nhưng hơi sâu tạo nên bất ngờ cho thủ thành Kampol. Tuy nhiên, bóng đi vọt xà ngang khung thành Thái Lan.
36': Nguy hiểm! Ratree có pha dứt điểm nguy hiểm khiến thủ thành Philippines vất vả cản phá.
38': Không được! Waris Choolthong băng lên xâm nhập vòng cấm rồi chuyền cho Worachit ở cột hai nhưng các cầu thủ Philippines đã kịp thời tác động khiến bóng đi lệch hướng.
41': Không vào! ĐT Philippines có pha phản công nhanh, Mariona tiếp bóng trong vòng cấm không tốt, tạo điều kiện cho cầu thủ Thái Lan lùi về phá bóng cứu thua.
42': Không vào! Từ tình huống phạt góc, hàng thủ Thái Lan lộn xộn để bóng tìm đến vị trí của Muens trống trải trong vòng cấm. Tuy nhiên, cầu thủ của Philippines lại sút thẳng lên trời từ khoảng cách gần khi khung thành đã trống trải.
45': Bù giờ! Hiệp một có 2 phút bù giờ.
Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Philippines 0-0 Thái Lan.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8: Sơn La gây bất ngờ lớn
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8 được chú ý khi Sơn La gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng nghẹt thở trước Hà Nam.
Hiệp hai bắt đầu!
50': Không được! Mặt sân vẫn đọng nước khiến cầu thủ hai đội gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.
52': Sút xa! Wanchai tung ra cú sút từ khoảng cách hơn 30 mét, lực bóng căng nhưng đi vọt xà ngang khung thành Philippines.
57': Thay người! ĐT Thái Lan có sự điều chỉnh khi Mamah rời sân, Kakana vào sân.
62': Không được! ĐT Thái Lan vẫn nỗ lực hãm thành nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự được tổ chức tốt của ĐT Philippines.
67': Thay người! ĐT Thái Lan tăng cường sức mạnh tấn công khi Seksan rời sân, chân sút chủ lực Yotsakorn Burapha vào sân.
71': Thẻ vàng! Kekkonen phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan. Cầu thủ hai bên thi đấu đầy quyết liệt.
75': Va chạm! Cầu thủ hai bên đang thi đấu quyết liệt khiến trận đấu nóng hơn. Teerasak có pha phạm lỗi từ phía sau với Sato, hai cầu thủ sau đó tranh cãi quyết liệt khiến trọng tài phải nhắc nhở.
78': Sút xa! Thossawat tung ra cú sút xa nhưng bóng đi cao so với khung thành Philippines.
82': Bóng đập xà ngang! Từ pha treo bóng của Worachit, Yotsakorn đánh đầu nhưng bóng đập trúng xà ngang khung thành Philippines.
85': VÀOOOOOO !!!!! Từ đường tạt bóng của đồng đội về cột hai, Waris không bị ai kèm thoải mái đánh đầu đưa bóng về góc xa khiến thủ thành Philippines dù bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là Philippines 0-1 Thái Lan.
88': Không vào! Từ pha đá phạt góc, Nattapong bật cao đánh đầu nguy hiểm khiến thủ thành Deyto phải bay người cứu thua.
90': Bù giờ! Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
90+1': Không vào! Worachit tung ra cú sút nhanh nhưng thủ thành Deyto đã kịp thời đổ người cản phá cứu thua cho ĐT Philippines.
Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Philippines 0-1 Thái Lan.
Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8, những trận đấu tiếp theo của bảng B sẽ được tổ chức.