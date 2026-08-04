Vượt qua Phillippines, Thái Lan thắng trận thứ ba liên tiếp tại ASEAN Cup 2026

21:59

Trời đổ mưa trước khi trận đấu diễn ra khiến màn so tài giữa Philippines vs Thái Lan bị ảnh hưởng không nhỏ. Các cầu thủ gặp khó khăn trong việc đi bóng cũng như các đường chuyền không có chất lượng tốt nhất do mặt sân đọng nước.

Trong hiệp một, cả hai đội đều có một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng được để ghi bàn. Sang hiệp hai, những sự thay đổi người nhằm tăng cường sức tấn công nhưng thế trận khá bế tắc.

Đến phút 85, ĐT Thái Lan có bàn mở tỉ số khi Waris không bị ai kèm thoải mái đánh đầu đưa bóng về góc xa khiến thủ thành Philippines dù bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá.

Trong những phút còn lại, ĐT Thái Lan có thêm một số tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỉ số Philippines 0-1 Thái Lan.