Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8: ĐT Myanmar giành chiến thắng đậm
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8 nhận được sự chú ý khi ĐT Myanmar giành chiến thắng đậm khi gặp ĐT Lào trên sân nhà.
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8 nhận được sự chú ý khi ĐT Myanmar giành chiến thắng đậm khi gặp ĐT Lào trên sân nhà.
Với lợi thế sân nhà, ĐT Myanmar sớm có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2, Lwin Moe Aung nhận bóng trong khung cấm rồi dứt điểm chéo góc về phía cột hai mang về bàn thắng. Trận đấu sau đó diễn ra sôi nổi khi có đến 3 bàn thắng được ghi từ phút 17 đến phút 23.
Bounxai ghi bàn gỡ hoà nhưng Win Naing Tun giúp ĐT Myanmar một lần nữa vươn lên dẫn trước. Chỉ 3 phút sau, Sangvilay dứt điểm góc hẹp quyết đoán nhanh chóng giúp ĐT Lào san bằng tỉ số.
Cuối hiệp một, ĐT Myanmar có thêm hai bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Win Naing Tun ghi bàn ở phút 41 và trong thời gian bù giờ, Maung Maung Lwin thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỉ số lên thành 4-2 sau hiệp một.
Sang hiệp hai, ĐT Myanmar chơi lấn lướt và có thêm ba bàn thắng nhờ công của Lwin Moe Aung (phút 52), Hein Htet Aung (phút 81) và Win Naing Tun (phút 83).
ĐT Myanmar sẽ thiếu vắng Maung Maung Lwin trong trận đấu cuối vòng bảng với ĐT Thái Lan do tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận này. Trận đấu kết thúc với tỉ số 7-2 nghiêng về ĐT Myanmar.
ĐT Lào bước vào trận đấu với không nhiều động lực khi chắc chắn chia tay ASEAN Cup 2026 sau vòng bảng. Ba trận thua liên tiếp khiến cánh cửa vào bán kết đã khép lại, ĐT Lào sẽ thi đấu một trận cống hiến khi gặp ĐT Myanmar trên sân khách.
Trong khi đó, ĐT Myanmar nếu thắng trong trận đấu này vẫn có cơ hội lớn để cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, ĐT Myanmar được đánh giá nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng.
Trong 7 lần gặp nhau gần nhất, ĐT Myanmar chưa từng thua khi chạm trán ĐT Lào. Trong ba lần gặp nhau gần nhất tại ASEAN Cup (trước đó là AFF Cup), ĐT Myanmar có hai chiến thắng và một trận hoà khi gặp ĐT Lào.
Dù vậy, ĐT Myanmar không thể chủ quan khi các chiến thắng trước ĐT Lào thời gian gần đây đều không hề dễ dàng. Nếu không thể giành chiến thắng, cánh cửa đi tiếp của ĐT Myanmar sẽ rất hẹp khi phải làm khách trên sân của ĐT Thái Lan trong trận đấu cuối vòng bảng.
Trận đấu giữa hai đội tuyển Myanmar vs Lào sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 4/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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Người hâm mộ tới sân từ sớm để cổ vũ cho trận đấu giữa hai đội tuyển Myanmar vs Lào (Ảnh: MFF)
Trận đấu bắt đầu! ĐT Lào là đội giao bóng trước.
2': VÀOOOOO !!!!! Ngay ở phút thứ 2, Lwin Moe Aung nhận bóng trong khung cấm rồi dứt điểm chéo góc về phía cột hai khiến thủ thành Lào không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Myanmar 1-0 Lào.
7': Không được! ĐT Lào nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa tạo ra được tình huống hãm thành nguy hiểm nào.
10': Nguy hiểm! Từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, Lwin Moe Aung bật cao đánh đầu ngược nhưng bóng đi chệch khung thành.
15': Không kịp! Lwin Moe Aung dứt điểm từ ngoài vòng cấm đập chân cầu thủ Lào, bóng đến vị trí của Than Paing trong vòng cấm nhưng lực đi hơi mạnh khiến tiền đạo này không kịp dứt điểm.
17': VÀOOOOOOO !!!!! Nhận bóng ngay giữa vòng cấm, Bounxai xoay người thực hiện động tác giả rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần mang về bàn thắng cho ĐT Lào. Tỉ số trận đấu là Myanmar 1-1 Lào.
20': VÀOOOOO !!!!! Từ pha căng ngang của đồng đội, Win Naing Tun sút hụt bóng cận thành nhưng vô tình trở thành động tác giả khiến thủ thành Lào bị lỡ đà, bóng từ từ lăn vào lưới trống. Tỉ số trận đấu là Myanmar 2-1 Lào.
23': VÀOOOOOO !!!!! Sangvilay đi bóng ở cánh trái vượt qua Zwe Khant Min để vào vòng cấm, sau đó dứt điểm chân trái quyết đoán ở góc hẹp, bóng găm cao vào nóc lưới Myanmar. Tỉ số trận đấu là Myanmar 2-2 Lào.
27': Không được! ĐT Myanmar đẩy cao đội hình sau khi bị gỡ hoà nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của ĐT Lào.
31': Không được! Maung Maung Lwin khống chế bóng lỗi ở gần khung thành ĐT Lào làm lỡ mất nhịp tấn công của ĐT Myanmar.
33': Tạt sâu! Maung Maung Lwin có pha treo bóng vào vòng cấm nhưng hơi sâu, thủ thành Lokphathip của ĐT Lào đấm bóng giải nguy.
35': Nguy hiểm! Từ điểm đặt bóng gần vòng cấm chếch về cánh trái theo hướng tấn công của ĐT Myanmar, Maung Maung Lwin quyết định sút thẳng vào góc cao của cột hai nhưng thủ thành Lokphathip bay người đấm bóng cứu thua cho ĐT Lào.
40': Không vào! Win Naing Tun xoay người loại bỏ cầu thủ phòng ngự rổi căng ngang để Than Paing băng vào dứt điểm cận thành nhưng không trúng tâm bóng, các cầu thủ Lào đã chơi lăn xả để phá bóng ra giải nguy cho khung thành.
41': VÀOOOOOO !!!!! Từ tình huống đá phạt góc, Win Naing Tun ra chân rất nhanh ở cột gần khiến các cầu thủ Lào không kịp phản ứng. Tỉ số trận đấu là Myanmar 3-2 Lào.
45': Bù giờ! Hiệp một của trận đấu có 4 phút bù giờ.
45+4': Phạt đền! Phetsivilay có pha phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm khi Than Paing có tình huống đối mặt thủ môn trong vòng cấm.
45+6': VÀOOOOOO !!!!!! Trên chấm phạt đền, Maung Maung Lwin thực hiện thành công cú sút mang về bàn thắng. Tỉ số của trận đấu là Myanmar 4-2 Lào.
Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Myanmar 4-2 Lào.
Hiệp hai bắt đầu!
47': Không được! Sangvilay dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành ĐT Myanmar.
51': Nguy hiểm! Than Paing di chuyển khôn ngoan trong vòng cấm để nhận đường treo bóng của đồng đội. Tuy nhiên, tiền đạo Myanmar hơi chần chừ nên để lỡ cơ hội dứt điểm, cú ra chân cuối cùng không tốt để cơ hội vuột mất.
52': VÀOOOOOO !!!!! Lwin Moe Aung có pha chọc khe ở trung lộ để Than Paing băng vào vòng cấm dứt điểm ngay khiến thủ thành Lào không kịp phản ứng. Tỉ số của trận đấu là Myanmar 5-2 Lào.
54': Không vào! Myat Kaung Khant băng xuống bên cánh trái đi bóng qua thủ môn Lào rồi căng ngang vào trong, Lwin Moe Aung hãm bóng rồi dứt điểm nhưng hơi chậm, tạo điều kiện cho cầu thủ Lào lùi về phá bóng ngay trước vạch vôi.
59': Nguy hiểm! ĐT Myanmar có pha căng ngang nguy hiểm nhưng cầu thủ Lào đã kịp phá bóng ngay trước khi Lwin Moe Aung tung ra cú dứt điểm cận thành.
65': Không được! ĐT Lào có tình huống đá phạt ở sát đáy biên gần vòng cấm nhưng pha treo bóng không gây ra nguy hiểm khi hàng phòng ngự Myanmar đã phá bóng ra.
72': Thẻ đỏ! Sau khi bị phạm lỗi, Maung Maung Lwin có pha trả đũa với pha đánh tay về phía mặt Keohanam, cầu thủ Lào sau đó cũng trả đũa bằng hành động huých tay vào cổ đối phương. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ với cả Maung Maung Lwin (Myanmar) và Keohanam (Lào).
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77': Không được! Từ tình huống phản công, bóng được treo vào khung thành ĐT Lào nhưng cả hai cầu thủ Myanmar trong vòng cấm đều không chạm được vào bóng để dứt điểm.
81': VÀOOOOOOO !!!!! Từ đường treo bóng về cột hai, Hein Htet Aung băng vào rất nhanh dứt điểm cận thành mang về bàn thắng cho đội chủ nhà. Tỉ số trận đấu là Myanmar 6-2 Lào.
83': VÀOOOOOO !!!!! Win Naing Tun qua người ở trung lộ rồi bứt tốc thẳng về vòng cấm ĐT Lào, tiền đạo Myanmar đặt lòng chính xác trong pha đối mặt thủ môn để ghi bàn. Tỉ số của trận đấu là Myanmar 7-2 Lào.
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88': Không được! Trận đấu đã an bài, ĐT Myanmar chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu.
90': Bù giờ! Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Myanmar 7-2 Lào.
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