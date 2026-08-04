Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8: ĐT Myanmar giành chiến thắng đậm

19:09

Với lợi thế sân nhà, ĐT Myanmar sớm có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2, Lwin Moe Aung nhận bóng trong khung cấm rồi dứt điểm chéo góc về phía cột hai mang về bàn thắng. Trận đấu sau đó diễn ra sôi nổi khi có đến 3 bàn thắng được ghi từ phút 17 đến phút 23.

Bounxai ghi bàn gỡ hoà nhưng Win Naing Tun giúp ĐT Myanmar một lần nữa vươn lên dẫn trước. Chỉ 3 phút sau, Sangvilay dứt điểm góc hẹp quyết đoán nhanh chóng giúp ĐT Lào san bằng tỉ số.

Cuối hiệp một, ĐT Myanmar có thêm hai bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Win Naing Tun ghi bàn ở phút 41 và trong thời gian bù giờ, Maung Maung Lwin thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỉ số lên thành 4-2 sau hiệp một.

Sang hiệp hai, ĐT Myanmar chơi lấn lướt và có thêm ba bàn thắng nhờ công của Lwin Moe Aung (phút 52), Hein Htet Aung (phút 81) và Win Naing Tun (phút 83).

ĐT Myanmar sẽ thiếu vắng Maung Maung Lwin trong trận đấu cuối vòng bảng với ĐT Thái Lan do tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận này. Trận đấu kết thúc với tỉ số 7-2 nghiêng về ĐT Myanmar.