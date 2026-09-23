Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở nhiều môn gồm bơi, canoeing, xe đạp, eSports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, karate, rowing, bắn súng, bóng chuyền bãi biển, cử tạ và wushu.

Trịnh Thu Vinh được kỳ vọng sẽ giành HCV. (Ảnh: Gia Cát).

Trong đó, các môn bắn súng, karate, wushu được kỳ vọng có thể mang thêm nhiều huy chương về cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tại môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh cùng 2 đồng đội Bùi Thị Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang sẽ tranh tài ở nội dung 10m súng hơi nữ với kỳ vọng có thể giành huy chương, thậm chí là HCV.

Tại môn wushu, VĐV từng giành 3 huy chương ASIAD là Dương Thúy Vi sẽ thi đấu nội dung sở trường kiếm thuật và thương thuật với mục tiêu có thể giành thêm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ngoài ra, các nam VĐV của nội dung kata đồng đội môn karate hay thể dục dụng cụ cũng có thể gây bất ngờ và giành được huy chương nếu có phong độ cao nhất.

Trong khi đó, các môn rowing và canoeing hôm nay chưa trao huy chương nhưng việc góp mặt ở 9 nội dung vòng loại rowing và 4 nội dung vòng loại canoeing cũng sẽ mở ra thêm cơ hội giành huy chương cho các VĐV Việt Nam.