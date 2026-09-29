Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 29/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà tranh tài ở nhiều môn như bắn cung, điền kinh, kurash, eSports, cầu mây, bóng chuyền (trong nhà và bãi biển).

Ảnh: Gia Cát.

Trong đó, tâm điểm sẽ diễn ra vào buổi sáng khi nội dung cầu mây đôi nữ sẽ diễn ra trận chung kết giữa các VĐV Việt Nam và Philippines. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Với việc đã có mặt ở chung kết, các VĐV Việt Nam đã chắc chắn ít nhất có HCB. Tuy nhiên trong bối cảnh Đoàn Thể thao Việt Nam đang rất khát HCV, tất cả đều mong chờ những VĐV như Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang sẽ mang về chiến thắng cùng HCV danh giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, đội chạy tiêp sức 4x400m nữ sẽ bước vào thi chung kết lúc 19h05 với mục tiêu có thể giành huy chương tiếp theo cho điền kinh Việt Nam ở kỳ ASIAD năm nay.

Môn eSports nội dung MOBA [League of Legends] cũng có thể sẽ mang đến niềm vui cho người hâm mộ nước nhà ở vòng loại trước khi bước vào thi tranh huy chương ngày 2/10.