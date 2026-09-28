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Cao Pendant Quang Vinh lên tiếng về cơ hội thắng trận ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan

Thứ Hai, 16:00, 28/09/2026
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VOV.VN - Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh khẳng định quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Trả lời phỏng vấn trên trang chủ FIFA, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh bày tỏ niềm tự hào khi được khoác áo ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ này cũng cho biết, mình đã theo dõi và cổ vũ các đồng đội trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2026.

“Tôi rất tự hào khi chứng kiến hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam. Toàn đội đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời ở giải đấu đó. Nhưng giờ đây, chúng tôi đang tập trung tối đa cho FIFA ASEAN Cup 2026” – Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ.

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Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Đức Cường)

Trong trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, Cao Pendant Quang Vinh đã thể hiện phong độ ấn tượng bên cánh trái và góp công giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines.

Ở lượt trận kế tiếp, ĐT Việt Nam sẽ quyết đấu ĐT Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 theo giờ Hà Nội. Đây được xem là trận đấu sẽ định đoạt ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Cao Pendant Quang Vinh bày tỏ sự tự tin về cơ hội chiến thắng của ĐT Việt Nam: “Đây sẽ là một thử thách khó khăn khi Thái Lan sở hữu đội hình mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng là một tập thể rất chất lượng. Tôi nghĩ trận đấu này sẽ rất thú vị. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng”.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
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