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Bảng tổng sắp ASIAD 2026 mới nhất: Chờ Đoàn Việt Nam giải cơn khát huy chương

Thứ Hai, 06:00, 28/09/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm đứng vị trí 21 với 1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã trải qua 2 ngày liên tiếp (26/9 và 27/9) không giành thêm huy chương nào tại ASIAD 2026. Các VĐV nước nhà được kỳ vọng sẽ giải cơn khát huy chương trong ngày thi đấu 28/9, nhất là khi một số môn như boxing hay cầu mây sẽ chắc chắn có HCĐ nếu VĐV vào bán kết.

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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 27/9

Tính đến hết ngày thi đấu 27/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ.

Ở top đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, Đoàn Trung Quốc giữ vững vị trí số 1 với 108 HCV, 48 HCB, 38 HCĐ, chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 37 HCV, 62 HCB, 58 HCĐ, Đoàn Hàn Quốc đứng thứ 3 với 21 HCV, 23 HCB, 39 HCĐ.

Đáng chú ý, Malaysia đã vượt qua Hong Kong Trung Quốc và Ấn Độ để vươn từ vị trí thứ 12 lên thứ 10 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 27/9. Hiện tại, Đoàn Malaysia đang có 6 HCV, 2 HCB, 8 HCĐ.

Hoàng Long/VOV.VN
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