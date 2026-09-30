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Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 30/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam

Thứ Tư, 05:00, 30/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 30/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ tranh tài ở nhiều môn với kỳ vọng sẽ giành thêm huy chương.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 30/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở một số nội dung đáng chú ý như cầu mây, bắn súng, vật hay boxing.

lich thi dau asiad 2026 hom nay 30 9 cua Doan the thao viet nam hinh anh 1
Ảnh: Gia Cát. 

Tại môn boxing, 2 nữ VĐV Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh sẽ có những trận đấu bán kết với các đối thủ đến từ Kazakhstan và Trung Quốc. Nếu giành chiến thắng, 2 võ sĩ Việt Nam sẽ tiến vào trận chung kết tranh HCV.

Ở môn cầu mây, các VĐV đội 4 người nam và 4 người nữ Việt Nam đều sẽ ra sân thi đấu vòng bảng. Đây là những trận đấu quan trọng trong hành trình tìm vé vào thi đấu những trận đấu quan trọng, tranh huy chương vào các ngày 2 và 3/10.

Trong khi đó, tại môn bắn súng, các VĐV nam gồm Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành sẽ ra sân thi đấu nội dung cuối cùng là 25m súng ngắn thể thao với phần thi bắn nhanh.

Tại môn vật, các VĐV nam và nữ của Việt Nam sẽ ra sàn thi đấu nhiều nội dung vật tự do và vật cổ điển với hy vọng có thể mang về huy chương.

PV/VOV.VN
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