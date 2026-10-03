Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 3/10 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ tranh tài ở một số môn như jiu jitsu, golf, cầu mây, taekwondo, bóng chuyền, vật.

Trong đó, hy vọng vàng sẽ dành cho đội cầu mây bốn nữ của Việt Nam với các VĐV Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến sẽ so tài cùng đối thủ Thái Lan trong trận chung kết tranh HCV. Ở vòng bảng, đội Việt Nam đã thắng 2-0 nên niềm tin vào tấm HCV là rất lớn. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 7h sáng (giờ Việt Nam).

Tại các môn như jiu jitsu, taekwondo hay vật thì khả năng cạnh tranh huy chương hoàn toàn có thể nếu các VĐV Việt Nam đạt được trạng thái tốt và một ngày thi đấu có phong độ cao.

Võ sĩ taekwondo Bạc Thị Khiêm là một trong những VĐV có thể giành huy chương hôm nay khi cô đã từng có HCĐ ở ASIAD kỳ trước diễn ra vào năm 2023. Năm nay, Bạc Thị Khiêm tranh tài ở hạng 67kg nữ và sẽ chạm trán đối thủ đến từ Kazakhstan ở vòng 1.

Hôm nay 3/10 cũng là ngày thi đấu chính thức cuối cùng của ASIAD 2026. Các VĐV Việt Nam sẽ hoàn thành các nội dung thi đấu của toàn bộ Đại hội sau ngày hôm nay.