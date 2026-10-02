Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Việt Nam có 22 huy chương

Bảng huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Trong ngày thi đấu 1/10, các VĐV Việt Nam tranh tài ở nhiều môn tại ASIAD 2026 và giành thêm 1 HCĐ ở nội dung Liên minh Huyền thoại. Kết quả này giúp đoàn Việt Nam nâng tổng số huy chương lên 22 huy chương, gồm 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ, qua đó tạm đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Tại Esports, đội tuyển Liên minh Huyền thoại Việt Nam nhận HCĐ sau khi thua Đài Bắc Trung Hoa 0-2 ở bán kết. Đây là huy chương duy nhất của đoàn Việt Nam trong ngày 1/10.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 5h30 ngày 2/10 theo giờ Việt Nam.

Một số VĐV Việt Nam cũng tiến gần tới huy chương nhưng chưa thể bước lên bục nhận giải. Phạm Quang Huy xếp thứ tư chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh nam, trong khi cung thủ Đặng Công Đức cũng dừng ở vị trí thứ tư sau khi thua đối thủ Ấn Độ ở trận tranh HCĐ.

Ở các môn khác, cầu mây nữ tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng và giành quyền vào bán kết. Bóng chuyền nam thắng Uzbekistan 3-0 để bước vào trận tranh hạng 9-12. Nguyễn Đình Huy giành quyền vào tứ kết vật cổ điển hạng 60kg nam, còn Nguyễn Xuân Thành xếp thứ năm ở quyền cá nhân nam taekwondo.

Như vậy, sau ngày thi đấu 1/10, Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ, tạm đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.