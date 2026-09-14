U23 Việt Nam chốt Ban cán sự trước trận ra quân ASIAD 2026

Phạm Lý Đức được chọn làm đội trưởng U23 Việt Nam

Sáng 14/9, Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam tổ chức buổi họp chuyên môn, xem băng hình và phân tích các đối thủ tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Tại buổi họp, toàn đội cũng tiến hành bầu Ban cán sự cho hành trình tại giải đấu.

Hậu vệ Phạm Lý Đức nhận được sự tín nhiệm của các đồng đội và được lựa chọn làm đội trưởng U23 Việt Nam. Ba đội phó gồm thủ môn Cao Văn Bình, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và tiền vệ Nguyễn Thanh Nhàn.

Ban cán sự của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026.

Việc lựa chọn Ban cán sự được xem là bước chuẩn bị quan trọng, giúp U23 Việt Nam có thêm những thủ lĩnh trên sân, đồng thời duy trì sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu trong suốt hành trình tại ASIAD 2026.

Chia sẻ trước trận ra quân, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định toàn đội đang có sự chuẩn bị nghiêm túc và đặt mục tiêu tiến xa nhất có thể. Tuy nhiên, nhà cầm quân này xác định nhiệm vụ trước mắt của U23 Việt Nam là vượt qua vòng bảng.

“Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Kuwait ngày 15/9, trước khi lần lượt chạm trán Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 2026 VOV.VN - Trước trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa trong từng trận đấu, với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và hướng tới khả năng tiến sâu tại giải đấu.



