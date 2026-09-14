U23 Việt Nam chốt Ban cán sự trước trận ra quân ASIAD 2026
VOV.VN - U23 Việt Nam đã hoàn tất việc bầu Ban cán sự trước trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026, với Phạm Lý Đức giữ băng đội trưởng, trong khi Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn đảm nhiệm vai trò đội phó.
Phạm Lý Đức được chọn làm đội trưởng U23 Việt Nam
Sáng 14/9, Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam tổ chức buổi họp chuyên môn, xem băng hình và phân tích các đối thủ tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Tại buổi họp, toàn đội cũng tiến hành bầu Ban cán sự cho hành trình tại giải đấu.
Hậu vệ Phạm Lý Đức nhận được sự tín nhiệm của các đồng đội và được lựa chọn làm đội trưởng U23 Việt Nam. Ba đội phó gồm thủ môn Cao Văn Bình, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và tiền vệ Nguyễn Thanh Nhàn.
Việc lựa chọn Ban cán sự được xem là bước chuẩn bị quan trọng, giúp U23 Việt Nam có thêm những thủ lĩnh trên sân, đồng thời duy trì sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu trong suốt hành trình tại ASIAD 2026.
Chia sẻ trước trận ra quân, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định toàn đội đang có sự chuẩn bị nghiêm túc và đặt mục tiêu tiến xa nhất có thể. Tuy nhiên, nhà cầm quân này xác định nhiệm vụ trước mắt của U23 Việt Nam là vượt qua vòng bảng.
“Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.
U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Kuwait ngày 15/9, trước khi lần lượt chạm trán Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.