U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 2026

U23 Việt Nam quyết tâm tiến sâu tại ASIAD 2026

Tại cuộc họp báo trước vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ những đánh giá tích cực về thành phố Nagoya cũng như công tác tổ chức của Ban Tổ chức ASIAD 2026.

“Đây là một thành phố rất xinh đẹp và sạch sẽ. Chúng tôi cũng rất ấn tượng với công tác tổ chức chu đáo của ban tổ chức, từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho đến sân bãi tập luyện”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

HLV Đinh Hồng Vinh và U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2026.

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng đánh giá điều kiện thời tiết tại Nagoya không gây nhiều khó khăn cho quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Thời tiết nóng và độ ẩm cao tại Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng với điều kiện ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

“Thực tế, thời tiết tại Nagoya khá tương đồng với thời tiết hiện tại ở Việt Nam khi cũng đang bước vào mùa mưa. Vì vậy, chúng tôi cho rằng đây không phải trở ngại lớn đối với quá trình thích nghi của toàn đội”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận ra quân

Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại ASIAD 2026, sáng 14/9, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tổ chức buổi họp chuyên môn, xem băng hình và phân tích các đối thủ tại bảng C.

Ban huấn luyện tập trung cung cấp thông tin về từng đối thủ, đồng thời hoàn thiện những phương án chiến thuật nhằm giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu.

Cũng trong buổi họp, U23 Việt Nam tiến hành bầu Ban cán sự. Hậu vệ Phạm Lý Đức được tín nhiệm giữ băng đội trưởng. Ba đội phó gồm Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn.

Ban cán sự của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026.

Chiều 14/9, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân, đồng thời tham quan sân Nagoya City Minato, nơi diễn ra các trận đấu tại bảng C.

Do các đội không được tập luyện tại sân thi đấu chính để bảo vệ mặt cỏ, việc tham quan sân giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh làm quen với không gian thi đấu và có thêm sự chuẩn bị về mặt tâm lý trước khi tranh tài.

Mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng

Chia sẻ về mục tiêu tại ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U23 Việt Nam hướng tới việc tiến xa nhất có thể. Tuy nhiên, nhà cầm quân này xác định vượt qua vòng bảng là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên.

“Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

“Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh nói thêm.

Tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Kuwait vào ngày 15/9. Sau đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt chạm trán Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng mục tiêu rõ ràng, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có màn khởi đầu thuận lợi trước Kuwait, qua đó tạo nền tảng cho hành trình chinh phục tấm vé vào vòng đấu tiếp theo tại ASIAD 2026.