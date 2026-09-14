English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 2026

Thứ Hai, 13:25, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa trong từng trận đấu, với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và hướng tới khả năng tiến sâu tại giải đấu.

U23 Việt Nam quyết tâm tiến sâu tại ASIAD 2026

Tại cuộc họp báo trước vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ những đánh giá tích cực về thành phố Nagoya cũng như công tác tổ chức của Ban Tổ chức ASIAD 2026.

“Đây là một thành phố rất xinh đẹp và sạch sẽ. Chúng tôi cũng rất ấn tượng với công tác tổ chức chu đáo của ban tổ chức, từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho đến sân bãi tập luyện”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

u23 viet nam dat muc tieu vuot qua vong bang asiad 2026 hinh anh 1
HLV Đinh Hồng Vinh và U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2026.

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng đánh giá điều kiện thời tiết tại Nagoya không gây nhiều khó khăn cho quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Thời tiết nóng và độ ẩm cao tại Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng với điều kiện ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

“Thực tế, thời tiết tại Nagoya khá tương đồng với thời tiết hiện tại ở Việt Nam khi cũng đang bước vào mùa mưa. Vì vậy, chúng tôi cho rằng đây không phải trở ngại lớn đối với quá trình thích nghi của toàn đội”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận ra quân

Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại ASIAD 2026, sáng 14/9, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tổ chức buổi họp chuyên môn, xem băng hình và phân tích các đối thủ tại bảng C.

Ban huấn luyện tập trung cung cấp thông tin về từng đối thủ, đồng thời hoàn thiện những phương án chiến thuật nhằm giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu.

Cũng trong buổi họp, U23 Việt Nam tiến hành bầu Ban cán sự. Hậu vệ Phạm Lý Đức được tín nhiệm giữ băng đội trưởng. Ba đội phó gồm Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn.

u23 viet nam dat muc tieu vuot qua vong bang asiad 2026 hinh anh 2
Ban cán sự của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026.

Chiều 14/9, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân, đồng thời tham quan sân Nagoya City Minato, nơi diễn ra các trận đấu tại bảng C.

Do các đội không được tập luyện tại sân thi đấu chính để bảo vệ mặt cỏ, việc tham quan sân giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh làm quen với không gian thi đấu và có thêm sự chuẩn bị về mặt tâm lý trước khi tranh tài.

Mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng

Chia sẻ về mục tiêu tại ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U23 Việt Nam hướng tới việc tiến xa nhất có thể. Tuy nhiên, nhà cầm quân này xác định vượt qua vòng bảng là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên.

“Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

“Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh nói thêm.

Tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Kuwait vào ngày 15/9. Sau đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt chạm trán Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng mục tiêu rõ ràng, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có màn khởi đầu thuận lợi trước Kuwait, qua đó tạo nền tảng cho hành trình chinh phục tấm vé vào vòng đấu tiếp theo tại ASIAD 2026.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trực tiếp Việt Nam 0-0 Đài Bắc Trung Hoa: Quyết tâm giành chiến thắng
Trực tiếp Việt Nam 0-0 Đài Bắc Trung Hoa: Quyết tâm giành chiến thắng

VOV.VN - Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h hôm nay 14/9.

Trực tiếp Việt Nam 0-0 Đài Bắc Trung Hoa: Quyết tâm giành chiến thắng

Trực tiếp Việt Nam 0-0 Đài Bắc Trung Hoa: Quyết tâm giành chiến thắng

VOV.VN - Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h hôm nay 14/9.

Đình Bắc quyết tâm cùng CAHN giành chiến thắng trước Gamba Osaka
Đình Bắc quyết tâm cùng CAHN giành chiến thắng trước Gamba Osaka

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đánh giá cao sức mạnh của Gamba Osaka, đồng thời khẳng định CAHN đã sẵn sàng và quyết tâm giành kết quả tích cực trong trận mở màn vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027.

Đình Bắc quyết tâm cùng CAHN giành chiến thắng trước Gamba Osaka

Đình Bắc quyết tâm cùng CAHN giành chiến thắng trước Gamba Osaka

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đánh giá cao sức mạnh của Gamba Osaka, đồng thời khẳng định CAHN đã sẵn sàng và quyết tâm giành kết quả tích cực trong trận mở màn vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027.

Trung vệ mới nhập tịch gửi thông điệp tới HLV Kim Sang Sik
Trung vệ mới nhập tịch gửi thông điệp tới HLV Kim Sang Sik

VOV.VN - Trung vệ Lương Chí Khải bày tỏ niềm tự hào sau khi chính thức có quốc tịch Việt Nam, qua đó mở ra cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trung vệ mới nhập tịch gửi thông điệp tới HLV Kim Sang Sik

Trung vệ mới nhập tịch gửi thông điệp tới HLV Kim Sang Sik

VOV.VN - Trung vệ Lương Chí Khải bày tỏ niềm tự hào sau khi chính thức có quốc tịch Việt Nam, qua đó mở ra cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027: Cơ hội cho HAGL và Hà Nội FC
Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027: Cơ hội cho HAGL và Hà Nội FC

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027, HAGL và Hà Nội FC có cơ hội giành điểm số đầu tiên ở mùa giải năm nay khi gặp Đà Nẵng và Bắc Ninh.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027: Cơ hội cho HAGL và Hà Nội FC

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027: Cơ hội cho HAGL và Hà Nội FC

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2026/2027, HAGL và Hà Nội FC có cơ hội giành điểm số đầu tiên ở mùa giải năm nay khi gặp Đà Nẵng và Bắc Ninh.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế