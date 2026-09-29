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Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 29/9

Thứ Ba, 05:15, 29/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 29/9 sẽ diễn ra các trận bán kết bóng đá nữ giữa Triều Tiên vs Trung Quốc và Nhật Bản vs Hàn Quốc.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 29/9

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 29/9, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới hai trận bán kết của bóng đá nữ.

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Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 29/9.

Ở khung 13h hôm nay sẽ diễn ra trận đấu giữa ĐT nữ Triều Tiên vs ĐT nữ Trung Quốc. Đây là trận đấu mà Triều Tiên được đánh giá cao hơn, nếu chơi đúng sức, đội bóng này hoàn toàn có thể giành vé vào chung kết.

Trong khi đó, ở khung 17h30 hôm nay sẽ diễn ra trận bán kết 2 bóng đá nữ ASIAD 2026 giữa ĐT nữ Nhật Bản vs ĐT nữ Hàn Quốc. Với phong độ cao từ đầu giải và chất lượng đội hình tốt hơn, đội chủ nhà Nhật Bản được dự đoán sẽ giành chiến thắng để ẵm vé vào chung kết.

 
Trí Minh/VOV.VN
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