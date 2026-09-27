ASIAD 2026 ngày thi đấu 27/9: Điền kinh Việt Nam vào chung kết chạy 4x100m nữ

Trong ngày thi đấu 27/9, Đoàn Thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương nào và tiếp tục đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ.

Điểm sáng trong ngày thi đấu 27/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam là việc đội chạy tiếp sức 4x100m nữ vượt qua vòng loại để giành quyền thi đấu chung kết. Bên cạnh đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với tổng điểm 291 sau phần thi bắn chậm, trước khi bước vào phần thi bắn nhanh để quyết định kết quả chung cuộc vào ngày mai 28/9.

22:30 Trong ngày ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam không giành thêm huy chương nào và tạm thời đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Các VĐV Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công hơn và mang về huy chương trong ngày 27/9. Cụ thể, trong ngày 26/9, Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng 2-0 trước Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia ở nội dung đơn nữ môn cầu lông, còn Hải Đăng vượt qua Odilzhon Abdurakhimov với tỷ số 2-0 ở nội dung đơn nam. Tại canoeing, Vũ Lê Thiên Hải giành quyền vào chung kết nội dung kayak đơn nam K1 500m, nhưng không thể tạo bất ngờ để mang về huy chương. Bắn cung Việt Nam cũng kết thúc ngày thi đấu với vị trí thứ 9 ở hai nội dung đồng đội gồm cung 3 dây nữ và cung 1 dây nam. Ở đấu kiếm, đội tuyển Việt Nam dừng bước tại vòng 1/8 nội dung đồng đội kiếm chém nam sau khi thua Uzbekistan 35-45. Trong boxing, Hà Thị Linh thất bại 0-5 trước võ sĩ Uzbekistan ở hạng cân 60kg nữ. Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam cũng gặp đối thủ mạnh Hàn Quốc và nhận thất bại 18-46. Trên đường chạy, Lê Thị Cẩm Tú thi đấu bán kết 200m nữ, còn Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh tài ở chung kết nhảy 3 bước nam. 07:35 Bắn cung: Đội tuyển Việt Nam gồm Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy thắng đối thủ Philippines 234-228 ở vòng 1/8 nội dung Đồng đội cung 3 dây nam. Ở vòng 1/8 nội dung Đồng đội cung 3 dây nữ, Đội tuyển Việt Nam gồm Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo thắng đối thủ Malaysia 229-227. 08:19 Cầu mây: Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thua 1-2 trước đội Lào ở vòng bảng nội dung đôi nữ. Tỷ số các set ở trận này lần lượt là 15-12, 10-15, 9-15. 08:42 Kurash: Phạm Nguyễn Hồng Mơ thất bại 0-5 trước Kodirova Fotima của Uzbekistan ở vòng 32 hạng cân dưới 57kg nữ. 09:13 Bắn súng: Nguyễn Thùy Trang thực hiện bài bắn chậm nội dung 25m súng ngắn nữ. Sau 3 loạt bắn, Nguyễn Thùy Trang đạt tổng điểm 283, với điểm từng loạt bắn lần lượt là 96, 95 và 92. Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang. (Ảnh: Gia Cát) (Ảnh: Gia Cát) Các thành viên Đội tuyển bắn súng Việt Nam theo dõi phần thi của Nguyễn Thùy Trang. (Ảnh: Gia Cát) 09:21 Bắn cung: Đội tuyển Việt Nam gồm Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo dừng bước ở tứ kết nội dung Đồng đội cung 3 dây nữ sau thất bại 223-226 trước đối thủ Trung Quốc. Trong khi đó, các cung thủ nam không thể vượt qua Đài Bắc Trung Hoa ở tứ kết nội dung Đồng đội cung 3 dây nam. 09:36 Bắn súng: Xạ thủ Trịnh Thu Vinh chuẩn bị bước vào bài bắn chậm nội dung 25m súng ngắn nữ. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 09:43 Kurash: Võ sĩ Nguyễn Thị Hường thua 0-3 trước võ sĩ Karen Demura của chủ nhà Nhật Bản ở vòng 16 hạng 57kg nữ môn. 09:48 Đấu kiếm: Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Hiếu mang về chiến thắng 45-39 cho đấu kiếm Việt Nam trước Saudi Arabia ở vòng 32 nội dung Đồng đội kiếm ba cạnh nam. 09:55 Cầu mây: Đội tuyển regu nam Việt Nam thua đối thủ Malaysia sau 2 set với tỷ số 9-15 và 15-17 ở vòng bảng nội dung regu. 10:11 Bắn súng: Xạ thủ Trịnh Thu Vinh bước vào thực hiện bài bắn chậm nội dung 25m súng ngắn nữ. Sau loạt bắn 10 viên đạn đầu tiên, Trịnh Thu Vinh đạt 95 điểm. Sang loạt bắn thứ 2, niềm hy vọng của bắn súng Việt Nam đạt 99 điểm. Ở lượt bắn thứ 3, Trịnh Thu Vinh đạt 97 điểm. Sau phần thi của mình, Trịnh Thu Vinh đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng chung cuộc với tổng điểm 291. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 11:23 Bắn cung: Đặng Công Đức, Lê Thùy Phương Nhi giành chiến thắng 6-2 trước đối thủ Iran để tiến vào tứ kết nội dung Đôi nam nữ cung 1 dây. Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Lộc Thị Đào cũng giành quyền vào tứ kết ở nội dung Đôi nam nữ cung 3 dây sau chiến thắng 158-150 trước đối thu Bhutan. 12:25 Bắn súng: Nguyễn Thùy Dung là xạ thủ Việt Nam cuối cùng thi đấu ở nội dung 25 m súng ngắn bắn chậm nữ và đạt tổng điểm 279. Điểm số trong 3 loạt bắn lần lượt là 93, 95 và 91. Cô hiện xếp thứ 39 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Hiện tại, Nguyễn Thùy Trang xếp hạng 28 với 283 điểm. Trịnh Thu Vinh đứng thứ 3 với 291 điểm, xếp sau Rostamiyan Haniyeh của Iran (291 điểm) và Yang Ji In của Hàn Quốc (292 điểm). Sáng mai 28/9, các VĐV tiếp tục thực hiện 30 viên nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh để xác định tổng kết quả của 2 bài bắn để vào chung kết. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 13:40 Cầu mây: Đội nữ Việt Nam giành chiến thắng 15-9 trong set đầu tiên và 15-13 trong set tiếp theo để có chiến thắng chung cuộc 2-0 trước đối thủ Myanmar ở nội dung đôi nữ. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 14:10 Cầu mây: Ngay sau khi đội nữ giành chiến thắng trước Myanmar ở nội dung đôi nữ, đội nam Việt Nam cũng có chiến thắng trước Myanmar ở nội dung regu (3 người). Tỷ số các set ở trận này lần lượt là 15-5 và 15-13. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 15:01 Bóng chuyền: ĐT bóng chuyền nam Việt Nam thua đối thủ Ấn Độ 23-25 trong set đầu tiên và 21-25 ở set thứ 2. Sang set đấu cuối, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam không thể gây bất ngờ và thua 20-25, qua đó thua chung cuộc 0-3 ở trận này. 15:03 Bóng chuyền bãi biển: Nguyễn Lâm Tới và Nguyễn Văn Việt giành chiến thắng 2-0 trước cặp VĐV Mông Cổ ở bảng C. Cả 2 set đấu đều kết thúc với tỷ số 21-13 nghiêng về phía cặp VĐV Việt Nam. 15:08 Bóng ném: ĐT bóng ném nữ Việt Nam thất bại 27-37 trước ĐT bóng ném nữ Trung Quốc. Đây cũng là trận đấu cuối trong 6 trận đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm của ĐT bóng ném nữ Việt Nam tại ASIAD 2026. 15:39 Bắn cung: Nguyễn Duy, Lộc Thị Đào thua 0-6 trước đối thủ Ấn Độ ở tứ kết nội dung Đôi nam nữ cung 1 dây. Trong khi đó, Đặng Ngọc Anh và Lê Phạm Ngọc Anh thua 153-156 trước đối thủ Thái Lan ở tứ kết nội dung Đôi nam nữ cung 3 dây. 17:15 Điền kinh: Trần Thị Loan đạt thành tích đạt thành tích 6m18 và xếp hạng 7 chung cuộc. Hà Thị Thúy Hằng đạt thành tích 5m95 và xếp hạng 11 chung cuộc. HCV thuộc về Huang Yingying của Trung Quốc với thành tích 6m55. HCB thuộc về Sojan Ancy của Ấn Độ với thành tích 6m53. HCĐ thuộc về Tan Mengyi của Trung Quốc với thành tích 6m46. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 17:27 Điền kinh: Lê Thị Cẩm Tú cán đích thứ 7 tại chung kết chạy 200m nữ với thành tích 23 giây 53. HCV thuộc về Pereira Shanti của Singapore với thành tích 22 giây 78. HCB thuộc về Chen Yujie của Trung Quốc với thành tích 22 giây 93. HCĐ thuộc về Bhadra Harita của Ấn Độ với thành tích 23 giây 20. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 17:44 Điền kinh: Ngôi sao Puripol Boonsoon của Thái Lan giành HCV và lập kỷ lục châu Á với thành tích 19 giây 88 ở nội dung chạy 200m nam. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát 17:46 Cầu lông: Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh dừng bước ở tứ kết nội dung đôi nam sau thất bại 6-21, 10-21 trước bộ đôi của Indonesia. 19:46 Điền kinh: Đội chạy tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam gồm Hà Thị Thu, Hoàng Thị Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú về đích thứ 3 ở lượt chạy vòng loại thứ nhất với thành tích 44 giây 06, qua đó giành quyền vào thi đấu chung kết với các đội Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Bahrain. Vòng thi chung kết nội dung chạy 4x100m nữ sẽ diễn ra vào tối mai 28/9. Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát Ảnh: Gia Cát

Hôm nay 27/9, các VĐV Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 2026 trong khung thời gian từ 7h30 sáng đến 21h (giờ Việt Nam).

Tại môn điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú sẽ tranh huy chương nội dung chạy 200m nữ với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Chen Yu Jie, VĐV của Trung Quốc vừa giành HCV cự ly 100m. Ngoài đường chạy 200m, các VĐV điền kinh sẽ còn tranh tài ở 2 nội dung 4x100m tiếp sức nữ và nhảy xa nữ.

Ở môn bắn súng, các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung tranh tài cự ly 25m súng ngắn bắn chậm với kỳ vọng có thể đạt được HCĐ.

Dàn tuyển thủ Việt Nam môn cầu mây cũng sẽ bước vào thi đấu với các nội dung đôi nữ và đội tuyển ba nam với những trận đấu vòng loại để hướng tới một vị trí cho vòng đấu tranh huy chương trong những ngày thi đấu kế tiếp.

Vì sao tấm HCĐ ASIAD 2026 của điền kinh 4x400m nam nữ Việt Nam đặc biệt ý nghĩa? VOV.VN - Dù chỉ giành HCĐ nhưng thành tích của đội điền kinh 4x400m nam nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 có ý nghĩa rất lớn ở nhiều khía cạnh.