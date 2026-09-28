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Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 28/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam

Thứ Hai, 05:00, 28/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 28/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV sẽ thi đấu ở nhiều môn.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 28/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV sẽ tranh tài ở nhiều môn như điền kinh, bắn súng, boxing, cầu mây, bắn cung, bóng chuyền (trong nhà và bãi biển).

lich thi dau asiad 2026 hom nay 28 9 cua Doan the thao viet nam hinh anh 1
Ảnh: Gia Cát. 

Ở môn boxing, các VĐV Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh sẽ thi đấu tứ kết các hạng cân của nữ. Nếu giành chiến thắng, 2 tay đấm này sẽ mang về thêm ít nhất là HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tại môn bắn súng, các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung tranh tài cự ly 25m súng ngắn bắn nhanh. Sau khi kết thúc loạt bắn nhanh, thành tích sẽ được cộng với kết quả của phần bắn chậm hôm qua rồi tính huy chương. Trịnh Thu Vinh đang tạm xếp thứ ba sau loạt bắn chậm.

Ở môn cầu mây, các VĐV nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở nội dung đôi. Nếu giành chiến thắng, các VĐV Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết và có ít nhất tấm HCĐ.

Bên cạnh đó, đội bóng chuyền nam Việt Nam sẽ đối đầu Qatar trong lượt trận thứ hai. Sau khi đã thua Ấn Độ 0-3, thầy trò HLV Federico Rampazzo sẽ cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng giành vé vào vòng trong.

PV/VOV.VN
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