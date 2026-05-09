Kết quả V-League hôm nay 9/5: Hà Nội FC thua Thanh Hóa, Ninh Bình thắng Hải Phòng

Hôm nay, V-League tiếp diễn với các trận đấu vòng 22. Vào lúc 18h, trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh tiếp đón Hà Nội FC. So với màn đọ sức tại Ninh Bình, trận đấu này khó đoán hơn khá nhiều khi Thanh Hóa luôn duy trì phong độ ổn định mỗi khi được thi đấu trên sân nhà.

Từ đầu mùa, Thanh Hóa đã bất bại 7 trong 10 trận được đá sân nhà trong khi Hà Nội FC chỉ thắng được 4 trong 10 trận thi đấu trên sân khách.

Với 21 điểm hiện tại, Thanh Hóa chưa thể chắc chắn trụ hạng nhưng thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có khoảng cách đến 8 điểm so với đội chót bảng Đà Nẵng. Qua đó chỉ cần có thêm điểm ở những trận đấu còn lại của mùa giải, khi ấy họ sẽ chính thức “cập bến” an toàn.

Trận này, Thanh Hoá không có cầu thủ Huỳnh Minh Đoàn vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Thêm vào đó, trợ lý phiên dịch Đỗ Văn Phúc của xứ Thanh cũng không có mặt trong khu kỹ thuật vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Ở chiều ngược lại, bên Hà Nội có cầu thủ Vũ Tiến Long bị treo giò vì thẻ đỏ.

Hà Nội FC đang có phong độ nhìn chung khá tốt nhưng thi đấu trên sân Thanh Hóa luôn tiềm ẩn những nguy cơ không nhỏ về một trận đấu không thể thắng. Do đó nếu muốn bảo vệ vị trí trong tốp ba, Hà Nội FC sẽ không được phép chủ quan ở trận đấu hôm nay.