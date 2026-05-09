  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kết quả V-League hôm nay 9/5: Hà Nội FC thua Thanh Hóa, Ninh Bình thắng Hải Phòng

Thứ Bảy, 20:07, 09/05/2026
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 9/5: Hà Nội FC thua Thanh Hóa 0-1 trên sân khách trong khi Ninh Bình thắng Hải Phòng FC 2-1 tại sân nhà.

Hà Nội FC là đội chủ động hơn trong trận đấu tại Thanh Hóa nhưng họ lại để đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0 cuối hiệp 1. Sau đó, dù Bá Tiến của đội chủ nhà nhận thẻ đỏ nhưng Hà Nội FC cũng không thể cụ thể hóa thời cơ thành bàn gỡ. 

Đến khi Adriel dứt điểm vào lưới Thanh Hóa thì bàn thắng cũng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR. Kết thúc trận đấu, Thanh Hóa thắng Hà Nội FC 1-0. 

Ở trận đấu cùng giờ. Ninh Bình thắng Hải Phòng FC 2-1 trên sân nhà nhờ sự tỏa sáng của Friday với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. 

Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Thanh Hóa vs Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2025/2026. 

Hôm nay, V-League tiếp diễn với các trận đấu vòng 22. Vào lúc 18h, trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh tiếp đón Hà Nội FC. So với màn đọ sức tại Ninh Bình, trận đấu này khó đoán hơn khá nhiều khi Thanh Hóa luôn duy trì phong độ ổn định mỗi khi được thi đấu trên sân nhà.

Từ đầu mùa, Thanh Hóa đã bất bại 7 trong 10 trận được đá sân nhà trong khi Hà Nội FC chỉ thắng được 4 trong 10 trận thi đấu trên sân khách.

Với 21 điểm hiện tại, Thanh Hóa chưa thể chắc chắn trụ hạng nhưng thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có khoảng cách đến 8 điểm so với đội chót bảng Đà Nẵng. Qua đó chỉ cần có thêm điểm ở những trận đấu còn lại của mùa giải, khi ấy họ sẽ chính thức “cập bến” an toàn.

Trận này, Thanh Hoá không có cầu thủ Huỳnh Minh Đoàn vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Thêm vào đó, trợ lý phiên dịch Đỗ Văn Phúc của xứ Thanh cũng không có mặt trong khu kỹ thuật vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Ở chiều ngược lại, bên Hà Nội có cầu thủ Vũ Tiến Long bị treo giò vì thẻ đỏ. 

Hà Nội FC đang có phong độ nhìn chung khá tốt nhưng thi đấu trên sân Thanh Hóa luôn tiềm ẩn những nguy cơ không nhỏ về một trận đấu không thể thắng. Do đó nếu muốn bảo vệ vị trí trong tốp ba, Hà Nội FC sẽ không được phép chủ quan ở trận đấu hôm nay. 

Đội hình xuất phát của 2 đội. 
Ảnh: Hà Nội FC. 
1' Trận đấu bắt đầu !! Hà Nội FC giao bóng trước. 

4' Đội chủ nhà đang khởi đầu trận đấu khá tự tin với những pha tấn công bên cánh trái. 2 cú dứt điểm đã được các cầu thủ Thanh Hóa tạo ra. 

10' Hà Nội FC đã bắt đầu cầm bóng nhiều hơn và thực hiện những pha dồn ép về phía khung thành đội chủ nhà. 

18' Văn Quyết phất bóng nhanh lên cho Hai Long bứt tốc rồi căng ngang vào trong nhưng hậu vệ của Thanh Hóa đã kịp thời cản phá. 

25' Thanh Hóa có pha phối hợp nhịp nhàng ở giữa sân, Văn Tùng chuyền cho Abdurakhmanov để cầu thủ này cho khe cho Ngọc Mỹ băng xuống. Tuy nhiên, đường chuyền cuối cùng lại quá sâu. 

30' Văn Quyết tận dụng sai lầm của hàng thủ Thanh Hóa và tung ra cú lốp bóng qua đầu thủ môn đội chủ nhà nhưng Trịnh Văn Lợi đã có mặt kịp thời để cứu thua ngay trên vạch vôi. 

38' VÀO OOO!!! Thanh Hóa tiếp tục tấn công bên cánh trái (cánh phải theo hướng phòng ngự của Hà Nội FC). Văn Tùng nỗ lực đi bóng rồi tạt vào trong để Ngọc Mỹ đánh đầu tung lưới đội khách. 

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!

45+3' THẺ ĐỎ CHO CHỦ NHÀ !!! Bá Tiến (Thanh Hóa) vào bóng nguy hiểm với Xuân Mạnh (Hà Nội FC). Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng nhưng sau đó đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ sau khi tham khảo VAR. 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC. 

Ảnh: VPF. 
Hiệp 2 bắt đầu !!!!

53' Hoàng Hên có bóng bên cánh trái, anh tung ra quả tạt để Passira đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang. 

60' Hà Nội FC tấn công bên cánh trái, Fisher băng vào đánh đầu ở tu thế khó khiến thủ môn của Thanh Hóa phải vất vả đẩy bóng. 

61' Thanh Hóa có thời cơ vàng để nâng tỷ số lên 2-0 khi Văn Tùng thoát xuống và dứt điểm trúng cột dọc đội khách. Trọng tài biên phất cờ báo việt vị nhưng pha quay chậm cho thấy cầu thủ Thanh Hóa chưa việt vị. 

Ảnh: VPF. 
71' Hà Nội FC vẫn đang cố gắng dồn ép nhưng các pha lên bóng của đội khách thiếu đi sự đột biến cần thiết. 

81' Hà Nội FC có những sự điều chỉnh. Xuân Tú vào thay Hai Long. HLV Kewell đang làm tất cả để đội khách có thể giữ lại 1 điểm. 

87' VÀO OOO !!! Hoàng Hên đá phạt góc tạo nên quỹ đạo trái bóng rất khó chịu cho các hậu vệ Thanh Hóa. Adriel băng vào ở cột xa để đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. 

88' VAR từ chối bàn gỡ của đội khách!!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Thành Chung đã phạm lỗi với thủ môn Y Êli Niê của Thanh Hóa trước khi bóng đến vị trí của Adriel. Tỷ số vẫn là 1-0 cho đội chủ nhà. 

Trận đấu có 7 phút bù giờ !!!!

Ảnh: VPF. 
90+9' Hà Nội FC có cơ hội rất tốt để ghi bàn gỡ hòa nhưng cú đá của Thành Chung đã không vượt qua được sự xuất sắc của Y Êli Niê. 

Hết giờ !!!! Thanh Hóa thắng Hà Nội FC 1-0. 

Trần Tiến/VOV.VN
