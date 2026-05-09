Kết quả V-League hôm nay 9/5: Hà Nội FC thua Thanh Hóa, Ninh Bình thắng Hải Phòng
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 9/5: Hà Nội FC thua Thanh Hóa 0-1 trên sân khách trong khi Ninh Bình thắng Hải Phòng FC 2-1 tại sân nhà.
Hà Nội FC là đội chủ động hơn trong trận đấu tại Thanh Hóa nhưng họ lại để đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0 cuối hiệp 1. Sau đó, dù Bá Tiến của đội chủ nhà nhận thẻ đỏ nhưng Hà Nội FC cũng không thể cụ thể hóa thời cơ thành bàn gỡ.
Đến khi Adriel dứt điểm vào lưới Thanh Hóa thì bàn thắng cũng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR. Kết thúc trận đấu, Thanh Hóa thắng Hà Nội FC 1-0.
Ở trận đấu cùng giờ. Ninh Bình thắng Hải Phòng FC 2-1 trên sân nhà nhờ sự tỏa sáng của Friday với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.