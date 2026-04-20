Song phi triệt hạ đối thủ, sao trẻ Indonesia bị loại khỏi đội tuyển

Làng bóng đá Indonesia đã chứng kiến vụ việc gây sốc khi tài năng trẻ Fadly Alberto tung cú song phi vào đối thủ trong trận U20 Bhayangkara FC thua 1-2 U20 Dewa United tại giải trẻ Elite Pro Academy (EPA). Sau tình huống này, Fadly Alberto lập tức bỏ chạy còn cầu thủ hai đội lao vào xô xát.

Fadly Alberto là một trong những tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Indonesia, từng cùng U17 Indonesia tham dự World Cup U17 năm 2025 và ghi 1 bàn. Tiền vệ này cũng được trao cơ hội lên thử sức ở cấp độ U20.

Theo giới truyền thông Indonesia, cầu thủ của U20 Dewa United đã bị trật khớp vai sau khi lĩnh trọn pha ra đòn như đấu võ của Fadly Alberto. Trong khi đó, Fadly Alberto đã phải khóa trang mạng xã hội cá nhân vì làn sóng chỉ trích dữ dội.

Sau vụ việc gây sốc, Fadly Alberto đã bị loại khỏi thành phần U20 Indonesia, theo thông tin từ ông Sumardji - Chủ tịch Ban đội tuyển quốc gia Indonesia. Ngoài ra, Fadly Alberto dự kiến sẽ phải nhận án phạt nghiêm khắc từ Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Indonesia.