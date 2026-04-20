Song phi triệt hạ đối thủ, sao trẻ Indonesia bị loại khỏi đội tuyển

Thứ Hai, 14:00, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Làng bóng đá Indonesia rúng động khi tài năng trẻ Fadly Alberto tung cú song phi vào đối thủ và bị loại khỏi đội tuyển U20 Indonesia.

Làng bóng đá Indonesia đã chứng kiến vụ việc gây sốc khi tài năng trẻ Fadly Alberto tung cú song phi vào đối thủ trong trận U20 Bhayangkara FC thua 1-2 U20 Dewa United tại giải trẻ Elite Pro Academy (EPA). Sau tình huống này, Fadly Alberto lập tức bỏ chạy còn cầu thủ hai đội lao vào xô xát.

Fadly Alberto tung cú song phi vào đối thủ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Fadly Alberto là một trong những tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Indonesia, từng cùng U17 Indonesia tham dự World Cup U17 năm 2025 và ghi 1 bàn. Tiền vệ này cũng được trao cơ hội lên thử sức ở cấp độ U20.

Theo giới truyền thông Indonesia, cầu thủ của U20 Dewa United đã bị trật khớp vai sau khi lĩnh trọn pha ra đòn như đấu võ của Fadly Alberto. Trong khi đó, Fadly Alberto đã phải khóa trang mạng xã hội cá nhân vì làn sóng chỉ trích dữ dội.

Sau vụ việc gây sốc, Fadly Alberto đã bị loại khỏi thành phần U20 Indonesia, theo thông tin từ ông Sumardji - Chủ tịch Ban đội tuyển quốc gia Indonesia. Ngoài ra, Fadly Alberto dự kiến sẽ phải nhận án phạt nghiêm khắc từ Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Indonesia.

 

 

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Indonesia bóng đá Indonesia U20 Indonesia Fadly Alberto
Lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam so tài U17 Australia
Lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam so tài U17 Australia

VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đối đầu với nhà đương kim vô địch U17 Australia.

Lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam so tài U17 Australia

Lịch bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam so tài U17 Australia

VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đối đầu với nhà đương kim vô địch U17 Australia.

Xác định 4 đội vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Lào gây ấn tượng
Xác định 4 đội vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Lào gây ấn tượng

VOV.VN - Sau vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 4 đội bóng giành vé vào vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026 là U17 Việt Nam, U17 Lào, U17 Australia và U17 Malaysia.

Xác định 4 đội vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Lào gây ấn tượng

Xác định 4 đội vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026: U17 Lào gây ấn tượng

VOV.VN - Sau vòng bảng, Ban tổ chức đã xác định được 4 đội bóng giành vé vào vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026 là U17 Việt Nam, U17 Lào, U17 Australia và U17 Malaysia.

Tin bóng đá 19-4: FIFA báo tin không vui cho đội bóng Việt Nam
Tin bóng đá 19-4: FIFA báo tin không vui cho đội bóng Việt Nam

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 19-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: FIFA báo tin không vui cho đội bóng Việt Nam; U17 Việt Nam đối đầu U17 Indonesia; Rực lửa “chung kết” Ngoại hạng Anh; Đội bóng V-League tổn thất lực lượng ở trận "chung kết ngược"

Tin bóng đá 19-4: FIFA báo tin không vui cho đội bóng Việt Nam

Tin bóng đá 19-4: FIFA báo tin không vui cho đội bóng Việt Nam

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 19-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: FIFA báo tin không vui cho đội bóng Việt Nam; U17 Việt Nam đối đầu U17 Indonesia; Rực lửa “chung kết” Ngoại hạng Anh; Đội bóng V-League tổn thất lực lượng ở trận "chung kết ngược"

