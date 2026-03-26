Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Sôi động loạt play-off World Cup 2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3, loạt trận play-off World Cup 2026 sẽ đồng loạt diễn ra trên khắp châu Âu và trận đấu liên lục địa được tổ chức ở Mexico.

Ở châu Âu, 16 đội bóng còn lại sẽ được chia thành 4 nhánh để tìm ra 4 đội chiến thắng, giành vé đến với VCK World Cup 2026. Theo thể thức của loạt trận play-off ở châu Âu, mỗi nhánh đấu có 4 đội sẽ được chia thành 2 cặp bán kết, các đội thắng ở bán kết sẽ vào đá trận chung kết. Đội thắng chung kết mới có vé đến World Cup.

8 trận bán kết của 4 nhánh sẽ diễn ra vào đêm nay, rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Vào lúc 0h ngày 27/3, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Romania. Lúc 2h45 ngày 27/3 sẽ đồng loạt diễn ra 7 trận: Italia gặp Bắc Ireland, Ukraine gặp Thụy Điển, Đan Mạch đấu Bắc Macedonia, Xứ Wales gặp Bosnia, Ba Lan chạm trán Albania, Slovakia gặp Kosovo và CH Séc so tài CH Ireland. 8 đội thắng sẽ còn cơ hội dự World Cup 2026, đội thua sẽ bị loại.

Trong khi đó, trận đấu bán kết liên lục địa sẽ diễn ra giữa Bolivia và Suriname. Đội thắng sẽ tranh vé World Cup với Iraq, đội thua sẽ bị loại.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3, vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra một trận đấu duy nhất giữa Afghanistan và Myanmar bắt đầu lúc 17h30.