Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Sôi động loạt play-off World Cup 2026

Thứ Năm, 05:30, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3, các trận đấu play-off World Cup 2026 sẽ đồng loạt diễn ra trên khắp châu Âu cũng như Mexico.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3, loạt trận play-off World Cup 2026 sẽ đồng loạt diễn ra trên khắp châu Âu và trận đấu liên lục địa được tổ chức ở Mexico.

lich thi dau bong da hom nay 26 3 soi dong loat play-off world cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: FIGC. 

Ở châu Âu, 16 đội bóng còn lại sẽ được chia thành 4 nhánh để tìm ra 4 đội chiến thắng, giành vé đến với VCK World Cup 2026. Theo thể thức của loạt trận play-off ở châu Âu, mỗi nhánh đấu có 4 đội sẽ được chia thành 2 cặp bán kết, các đội thắng ở bán kết sẽ vào đá trận chung kết. Đội thắng chung kết mới có vé đến World Cup.

8 trận bán kết của 4 nhánh sẽ diễn ra vào đêm nay, rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Vào lúc 0h ngày 27/3, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Romania. Lúc 2h45 ngày 27/3 sẽ đồng loạt diễn ra 7 trận: Italia gặp Bắc Ireland, Ukraine gặp Thụy Điển, Đan Mạch đấu Bắc Macedonia, Xứ Wales gặp Bosnia, Ba Lan chạm trán Albania, Slovakia gặp Kosovo và CH Séc so tài CH Ireland. 8 đội thắng sẽ còn cơ hội dự World Cup 2026, đội thua sẽ bị loại.

Trong khi đó, trận đấu bán kết liên lục địa sẽ diễn ra giữa Bolivia và Suriname. Đội thắng sẽ tranh vé World Cup với Iraq, đội thua sẽ bị loại.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3, vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra một trận đấu duy nhất giữa Afghanistan và Myanmar bắt đầu lúc 17h30.

PV/VOV.VN
VFF đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA và chinh phục World Cup
VFF đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA và chinh phục World Cup

VOV.VN - Sáng 24/3, tại trụ sở LĐBĐVN, Hội đồng HLV quốc gia họp lần thứ nhất năm 2026 để đánh giá công tác ba tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Xác định 6 đội cuối cùng dự World Cup 2026: ĐT Italia có góp mặt?
Xác định 6 đội cuối cùng dự World Cup 2026: ĐT Italia có góp mặt?

VOV.VN - Trong tháng 3/2026, FIFA sẽ xác định 6 đội cuối cùng dự VCK World Cup 2026 thông qua các trận đấu loại. Người hâm mộ đang chờ đợi xem ĐT Italia có thể giành vé sau 2 kỳ World Cup liên tiếp vắng bóng hay không?

Xác định 6 đội bóng châu Á tham dự World Cup nữ 2027
Xác định 6 đội bóng châu Á tham dự World Cup nữ 2027

VOV.VN - Bóng đá châu Á tìm ra đại diện cuối cùng giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2027 sau trận play-off giữa ĐT nữ Triều Tiên và đội nữ Đài Bắc Trung Hoa.

